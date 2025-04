"Bodrá teta od vedle": Potřebujeme silného lídra. Green deal je devastující

Průběh besedy Aleny Schillerové s voliči je přesně takový, jak si ho každý představuje. Místopředsedkyni hnutí ANO sedí role "bodré tety od vedle", která se neplete do věcí, kterým nerozumí, působí klidně a především dává všemožnými způsoby najevo, že rozumí každodenním problémům lidí. Jejich radostem i trápením.

Však také sotva přijde do slušně zaplněného Dělnického domu v Brně Židenicích všem připomene, že tu byla před několika týdny na plese. "Možná jsem se s některými z vás potkala, hezky jsem si zatančila." Je to přesně ten moment, kterým Schillerová říká prostou, leč pro její uvěřitelnost klíčovou věc - jsem jedna z vás, se vším se na mě můžete obrátit, vyslechnu si vás a budu vám rozumět.

Na akci dorazilo něco málo přes dvě stě lidí - takřka výhradně penzisté, lidi ve středním nebo dokonce mladém věku by šlo spočítat na prstech dvou rukou. Pro každého jsou na židli připravené volební noviny hnutí ANO s Andrejem Babišem na titulní straně. Beseda má klasický dramaturgický plán: zprvu hovoří Schillerová. Klidně a přátelsky. Po necelé hodině následují otázky z publika.

Své povídání zahajuje třemi skoro bych řekl návodnými otázkami. Hned v úvodu tím určí rámec debaty: 1. Máte se lépe než v roce 2021? 2. Máte uspořené peníze? 3. A koupíte si za ně více než v roce 2021? Na tu třetí si vzápětí sama odpovídá. Pochopitelně záporně. Otázky mají působit jako odrazový můstek ke všemu, co má na srdci a o co se chce se svými voliči podělit.

Svižně přechází od tématu k tématu - všechny pojí jedno hlavní sdělení. Zní nějak takto: "Za vlády Petra Fialy jste zchudli, všechno se zdražilo, máte se hůř, než když jsme vládli my. A hlavně: když nám dáte svůj hlas v podzimních volbách, budete se mít zase lépe. Ničeho se nebojte, my jsme připravení a zvládneme to." Lidé jí věří, sem tam i zatleskají. Nosí jí dárky.

Ona mezitím vypíchne vysoké náklady na bydlení a slibuje, že přijdou s konkrétním programem, který situaci zlepší. A pokud sestaví vládu, následovat budou i konkrétní výsledky. "Je to základ všeho," dodává. Což lze jen stěží rozporovat. Totožné je to s energiemi. I tady říká, že mají jasný plán, jak dostat jejich ceny pod kontrolu: "Stát musí vykoupit ČEZ, aby stát mohl ovlivňovat ceny energií."

Zmíní dostavbu Temelína, což dle ní musí být hlavně příležitost pro české firmy. Odtud se plynule dostává k tomu, že jedním z úkolů vlády je "nakopnout" českou ekonomiku. Schillerová má svůj monolog natrénovaný, mluví jednoduše, jasně a srozumitelně. A nesporně ví, že přiznat se k tomu, že ne všemu rozumí, je přesně ta věc, kterou lidé také ocení. Během večera tak učiní několikrát.

V rychlém sledu naťukne další témata, která volí tak, aby se lidem zalíbila - hraje na jistotu. Na kontroverze si příliš nepotrpí. Takže nepřekvapí, že tepe Green Deal, který se podle ní nedá ufinancovat. "Je pro nás devastující. A dnes už není reformovatelný. Pokud zvyšujeme výdaje na obranu, nemůžeme si dovolit nějaké Green Dealy. Pro naše domácnosti je to neufinancovatelné."

Tím se dostává k tématu, které v posledních týdnech čeřilo politické vody - výdaje českého státu na obranu a bezpečnost. "Nevěřte naší konkurenci, že by nám nezáleželo na naší bezpečnosti. Není o tom žádný důkaz. Nejde nám o dvě anebo tři procenta HDP, jde nám o potřeby naší armády. Bez ní bychom nezvládli tornádo, bez ní bychom nezvládli povodně."

A táže se, proč z armády odchází lidé a proč do ní naopak skoro nikdo nevstupuje. Pozastaví se také u toho, že když zvýšíme výdaje na obranu, bude potřeba ty peníze někde vzít. Tím se dostává ke státnímu rozpočtu a daňové problematice. "Boj s šedou ekonomikou - to není prázdné slovo. Nezvedali jsme daně. A víte proč? Protože jsme bojovali s šedou ekonomikou a chtěli jsme, aby daně platil každý."

Nechápe a odmítá třeba, když některé restaurace neberou platební karty. A pochopitelně slibuje návrat EET. "Musíme ty daně zase začít vybírat. Ztratili jsme čtyři roky." Vládu pak kritizuje za zvyšování věku odchodu do důchodu. "Důchodová reforma Fialovy vlády je prachsprostý politický handl s vaší budoucností. A to je nepřijatelné."

Po necelé hodině Schillerová svůj výklad končí. Slovo si bere René Novotný, bývalý krasobruslař a dnes komunální politik za hnutí ANO. Přišel čas na dotazy. Jako první dostal slovo pán, který má jasno: "Tato vláda je fialový hnus, já budu volit ANO." Prakticky nikdo místopředsedkyni ANO nějakým způsobem nekonfrontuje, pokud se v náznacích přece jen někdo odhodlá, ostatní začnou bučet.

Schillerová v reakcích na dotazy skoro vždy svou řeč svede tam, kde se cítí pevná v kramflecích. Zmiňuje školkovné, slevu na jízdné pro studenty, dohodáře, vzpomíná i na covid, prý tehdy musela ve vládě dělat ta nejhorší rozhodnutí ve svém životě. Přítomné pak nenechá na pochybách v tom, kdo bude kandidátem ANO na premiéra. "Potřebujeme hlavně silného lídra, který se nebojí."

Z Evropské unie nechce vystoupit. "Pléduju ale za to, aby se reformovala. Toto není normální: 70 procent legislativy, kterou přijímáme, je implementace z EU." Následuje další ožehavé téma: ruský jazyk, který by se měl pro podle tazatele vrátit do výuky. "Máte pravdu, když se do toho vkládá ideologie, je to nesmysl. Ano, Putin vtrhnul na Ukrajinu, ale to sem nemíchejme," reaguje Schillerová.

Nejen ve školství, ale i ve sportu podle ní nemá ideologie své místo. Těžko říct, co přesně tím má na mysli. O chvíli později v každém případě říká, že podporuje mír. "Ta válka trvá přes tři roky a je v patu. Ukončení války vždycky znamená kompromis. Vždycky to byl nějaký kompromis - a bude to i teď." Po hodině a půl se diskuse tříští a rozpadá.

O slovo se sice hlásí ještě několik lidí, jak už to bývá, nepokládají dotaz. O to déle ale mluví, potřebují světu sdělit, co si o něm myslí. Těsně před koncem padne nicméně dotaz, zda se Schillerová neobává toho, že hnutí ANO po volbách nesestaví vládu. "Ty volby musíme vyhrát tak, aby bez nás vládu sestavit nešlo." Opět nic, co by člověk nečekal - co jiného by asi tak taky měla říct.