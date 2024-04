Za oponu Fialovy cesty. V USA jsou poprvé i všichni šéfové českých tajných služeb

Poprvé v historii se podle zjištění Aktuálně.cz u příležitosti návštěvy českého premiéra v Bílém domě vypravili do Spojených států také ředitelé všech tří tuzemských tajných služeb. Budou tam jednat se svými americkými protějšky z partnerských organizací. Za daných okolností se jejich přítomnost na půdě největší spojenecké země Česka považuje za výraz velmi dobrých vztahů.

Bezpečnostní informační službu řídí Michal Koudelka, v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace stojí Vladimír Posolda a Vojenské zpravodajství podléhá velení Jana Berouna. Všichni jsou generálové. A nikdo z nich v pondělí není ve svém úřadě. Stejně jako premiér Petr Fiala (ODS) jsou pracovně ve Spojených státech, potvrdily redakci tři zdroje z bezpečnostní komunity a Úřadu vlády.

Šéfové tajných služeb neletěli stejným spojem, jímž se z vojenského letiště v pražských Kbelích v neděli po druhé hodině odpoledne vznesl premiér se svými lidmi. Jeden z velitelů je ve Spojených státech už od čtvrtka.

"Ředitelé zpravodajských služeb nejsou součástí delegace, kterou přímo koordinuje Úřad vlády. Vice informací o možné přítomnosti zástupců zpravodajských služeb vám tedy mohou poskytnout pouze oni," sdělil Aktuálně.cz ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Václav Smolka.

Prestižní záležitost

Už při plánování premiérovy návštěvy Bílého domu se počítalo s možností, že by při této příležitosti vyrazily do Spojených států hlavy českých tajných služeb. Obě strany se na tom domluvily přibližně ve stejné době, kdy Strakova akademie potvrdila, že americký prezident Joe Biden přijme ministerského předsedu Fialu.

"Jednání s prezidentem Bidenem se účastnit nebudou. Budou mít zcela jistě řadu jednání ve svých partnerských institucích," sdělil redakci zdroj z Úřadu vlády. Podle něj si vyhrocená situace ve světě žádá nejen co největší koordinaci demokratických států na politické úrovni, ale také mezi bezpečnostními složkami.

Partnerskou službou pro kontrarozvědku je FBI, její šéf Christopher Wray je navíc osobním přítelem šéfa BIS Koudelky. Pro Vojenské zpravodajství je sesterskou organizací DIA (Defense Intelligence Agency) a protějšek Úřadu pro zahraničí styky a informace, jak se oficiální nazývá rozvědka, představuje CIA.

"Za sebe bych to považoval za prestižní záležitost. Když je to spojené s návštěvou premiéra, je to dobré bezpečnostní a politické vysvědčení. Jde o vyjádření nadstandardních vztahů," řekl Aktuálně.cz k pracovní cestě šéfů tuzemských zpravodajců do Spojených států bývalý ředitel BIS Jiří Růžek.

Téma zbraní hromadného ničení

Podle Růžka budou Koudelka, Posolda a Beroun s americkými kolegy vzhledem k napětí ve světě jednat o ruské válečné agresi vůči Ukrajině, po útoku Islámského státu v Moskvě také o terorismu a o napětí na Blízkém východě plynoucím z vojenské akce Izraele v Gaze. Izrael jím odpovídá na teroristický útok hnutí Hamás.

"Určitě tam může být také téma proliferace (šíření - pozn. red.) zbraní hromadného ničení, prostě všechno, co spadá do zákonné působnosti zpravodajských služeb," podotkl Růžek, který BIS řídil v letech 1999 až 2003, kdy se pevné vztahy mezi tajnými službami z bývalého východního bloku a Západu utvářely.

Český premiér byl naposledy v Bílém domě před pěti lety. Zatímco Andreje Babiše přijal Donald Trump, ředitel BIS Koudelka převzal v sídle CIA v Langley ve Virginii cenu George Teneta. Jde o nejvýznamnější ocenění americké rozvědky za zahraniční spolupráci.

"O zahraničních cestách ředitele BIS z bezpečnostních důvodů neinformujeme. Vaše informace nemohu potvrdit ani vyvrátit," sdělil Aktuálně.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha. Obdobně se vyjádřil i mluvčí Vojenského zpravodajství Jan Pejšek. Rozvědka tiskového mluvčí nemá.

