Přemet Evy Decroix: Brojí proti kontroverznímu zákonu. Přitom ho sama předkládala

Spory mezi vládou a opozicí okolo návrhu nového zákona o odčerpání protiprávního majetku vrcholí. Do ostré kritiky poměrně revoluční legislativy se nyní pustila i bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Přitom loni v létě na dotaz deníku Aktuálně.cz naopak tvrdila, že je potřebný. Nejen že ho tehdy detailně hájila, ale následně ho coby šéfka resortu spravedlnosti i předložila.
Nová legislativa by umožnila zabavovat i pouze „podezřelý“ majetek, u kterého není zcela jisté, zda byl získán nezákonně. Stačí, aby soud rozhodl, že je nelegální původ majetku „vysoce pravděpodobný“, a majetek by následně propadl státu.
Letos novinku schválila vláda a zákon míří do sněmovny. Poslankyně ODS a bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix dala tento týden ve středu na síť X video, ve kterém návrh nového zákona o odčerpávání protiprávního majetku tvrdě kritizuje.
„To jsou návraty konfiskačních přístupů státu bez doložení trestného činu, bez doložení viny,“ hřímá Decroix ve svém videu. „Váš majetek se může stát podezřelý jenom proto, že jste způsobili jinou trestnou činnost,“ varuje.
Pak se pozastavuje nad tím, v jakém okamžiku se může stát občan „podezřelý“ a kdy mu může být „odčerpán“ majetek. „Co k tomu stačí? Abyste se v rozhodném okamžiku stýkali s osobami, které páchají úmyslnou trestnou činnost. Nebo abyste navštěvovali místa, kde se tyto osoby obvykle pohybují,“ popisuje naléhavě někdejší ministryně.
„Dávejte si pozor, kde se pohybujete,“ rýpla si Decroix. „Rozumíte, jak je to děsivé?“ ptá se ve videu Decroix.
A na závěr padne slib. „Takhle to nemůžu nechat, připravuji pozměňovací návrh, protože ústavní hodnota vlastnictví musí zůstat nedotknutelná,“ dodává.
Pikantní na celé story je, že loni v červnu v reakci na otázky deníku Aktuálně.cz tehdejší šéfka resortu Eva Decroix naopak detailně popsala, proč je potřeba legislativu přijmout.
Deník Aktuálně.cz publikoval o zmíněném zákonu už několik článků. První text vyšel na začátku loňského července a následně se redakce na připravovanou legislativu ptala právě bývalé ministryně.
„Zákon o odčerpání majetku protiprávního původu vnímám jako potřebný, kromě toho zavedení institutu odčerpávání takovéhoto majetku je nezbytné pro splnění povinnosti, která pro Českou republiku plyne z členství v Evropské unii,“ tvrdila tehdy Decroix.
Nová pravidla podle ní pomohou s řešením problematiky takzvaných tranzitních účtů, což je klíčový nástroj pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jinými slovy na bankovním účtu se objeví podezřele velké množství peněz nejasného původu a vyšetřovatelům se nepodaří prokázat nelegální původ, tedy ani trestný čin. Podle zmíněného zákona by bylo možné peníze zabavit.
„Vláda ČR již dříve rozhodla, že k posílení reakce na tento fenomén má dojít v rámci trestního práva, k čemuž dochází právě tímto návrhem zákona,“ tvrdila Decroix loni v červenci.
„Návrh zákona samozřejmě garantuje stranám řízení procesní práva, které zajistí, aby řízení bylo spravedlivé a eliminovalo možná rizika nepřiměřených postupů či excesů ze strany příslušných orgánů,“ ujišťovala tehdy s tím, že majetek nabytý v souladu se zákonem nebude odčerpáním nikterak dotčen. A také, že bude nastaven systém opravných prostředků.
Původně už legislativu předložil na začátku loňského roku Pavel Blažek (ODS), její předchůdce v ministerském křesle. Krátce po vypuknutí kauzy s bitcoiny nejasného původu, které přijal od trestně stíhaného zločince, však rezignoval a jeho návrh zákona tak spadl pod stůl.
Bylo nutné zákon předložit znovu, čehož se ujala právě nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Předložila návrh zákona o odčerpání majetku protiprávního původu, a to krátce předtím, než funkci po volbách předala svému nástupci Jeronýmu Tejcovi. A právě ten na zmiňované video Evy Decroix nyní reagoval.
„Není vám to hloupé? Vždyť ten návrh jste v tomto znění na vládu a do legislativní rady vlády předkládala vy,“ napsal užaslý Tejc a přidal posměšné emotikony. „Chápu, že chcete být za každou cenu opozicí, ale tohle je absurdní. Ledaže byste nevěděla, co podepisujete,“ dodal.
Deník Aktuálně.cz požádal Evu Decroix následně o vyjádření. Odkázala na další zveřejněné video.
„Od začátku, jako poslankyně, jako ministryně i jako bývalá ministryně, říkám, samozřejmě že potřebujeme implementovat evropskou směrnici a potřebujeme hledat nástroj, který nám umožní nakládat s nezákonným majetkem, na který si jinak nikdy nikdo nedokáže sáhnout,“ vysvětluje ve videu.
„Ale od začátku také říkám, jakýkoli takový právní institut musí nabízet dostatečné garance, aby nebylo dotčeno ústavní právo vlastnictví,“ dodává.
Pak vysvětluje, že zákon skutečně předložila legislativní radě vládě. A naznačuje, že zřejmě počítala, že právě tento orgán by mohl zákon vrátit k přepracování, což se nestalo. „Pan ministr (Jeroným Tejc, pozn. red.) pochybnosti nevyvrátil a udělal to, co já bych nikdy neudělala, předložil zákon na program zasedání vlády,“ prohlásila.
Následně zopakovala, že v tomto znění prý zákon podporu Decroix nemá. Zákon podle ní musí respektovat nedotknutelnost vlastnictví.
Současná koalice návrh zákona obhajuje. A argumentuje i tím, že Brusel chce, aby státy Evropské unie uměly zabavit i podezřelý majetek. Jenže jak to jednotlivé země udělají, nechává Evropská unie na nich.
Česko jde ovšem podle některých cestou příliš represivní. Zákon už v připomínkovém řízení kritizovala jak Česká advokátní komora, tak někteří soudci, ale i ministerstvo financí, ještě když mu šéfoval Zbyněk Stanjura (ODS).
Velmi ostrá kritika mířila například na to, že policie bude nově smět prolomit bankovní tajemství a bude mít bez rozhodnutí soudu i souhlasu státního zástupce neomezený přístup k datům chráněným bankovním tajemstvím.
„Prolomení bankovního tajemství bez jakéhokoli justičního dohledu nad činností policejního orgánu nelze považovat za přiměřené, a to ani s ohledem na požadavky konfiskační směrnice, která nepožaduje takovou úroveň přístupu, tedy v podstatě online a bez kontroly,“ napsala v připomínkovém řízení k doprovodné legislativě Česká advokátní komora.
