Právnička neunesla povýšení kolegyně, léta ji trávila projímadlem. Dostala tři roky, pracuje dál

Takřka tři roky od svého návratu z mateřské dovolené trpěla vedoucí právního oddělení pražského ředitelství Správy železniční dopravní cesty nečekanými bolestmi břicha a úpornými průjmy. A to především ve dnech, kdy měla důležitá jednání. Vysvětlení se naskytlo až loni v dubnu - nainstalovaná kamera zaznamenala, jak jí její o patnáct let starší podřízená lije do pití neznámou látku. Rozbory pak prokázaly, že šlo o projímadlo. Případ skončil u soudu, od něhož 55letá právnička odešla s tříletým nepodmíněným trestem vězení a povinností odškodnit svou oběť za poškození zdraví více než milionem korun. Žena svou nadřízenou nejspíš trávila proto, že sama pomýšlela na její pracovní pozici.

Praha - Na jaře 2013 se Zuzana V. vrátila z mateřské dovolené a dočkala se současně povýšení na místo vedoucí právního oddělení oblastního ředitelství Správy železniční dopravní cesty v Praze. Jenže brzy po návratu začala trpět bolestivými a neovladatelnými průjmy. Někdy i dvakrát za týden, jindy byl i více než měsíc klid. Většinou to přitom bylo v době, kdy měla důležitá jednání.

Zpočátku si říkala, že to může souviset se stresem v práci, a změnila proto i jídelníček. Později ale získala podezření, že jí někdo něco přimíchává do pití. Začala si dávat pozor na to, co jí a pije. Nejdříve se svěřila manželovi a později i svému přímému nadřízenému Michalu Fišlovi. Ti ale jejímu podezření nevěřili, a tak jim dala podezřelou vodu ochutnat.

Manžel pak strávil celou noc na záchodě, špatně se udělalo i nadřízenému. "Měl jsem pak střevní problémy," popsal následně Fišl do protokolu. Nechal proto ihned instalovat do kanceláře Zuzany V. kameru.

Poté byl skoro dva měsíce klid. V polovině dubna ale Zuzana V. opět zjistila divnou příchuť vody, kterou si ráno natočila do sklenice a nechala ji stát na stole. Vodu proto slila do PET lahve, uložila do lednice a následující pracovní den si nechala přehrát záznam z kamery. Na něm bylo zřetelně vidět, jak Věra K. leje z malé lahvičky cosi do sklenice s vodou a pečlivě to rozmíchává.

Třináctinásobek maximální dávky

Zhlédnutí záznamu Zuzanu V. šokovalo a podle svých slov se z toho zhroutila. Svou podřízenou prý vůbec nepodezírala, protože s ní měla dobré vztahy a byla s její prací spokojená. "Ten záznam stále vidím před očima. Jak zkoumá, jak se to tam rozpouští, jak bere tužku a míchá to," popsala.

Pracovníci SŽDC poté předali případ policii. A rozbory ukázaly, že ve sklenici bylo přimícháno silné projímadlo Laxigal - třináctinásobek maximální doporučené dávky. Policisté proto po několika dnech Věru K. zadrželi na pracovišti a ta jim i vydala dvě lahvičky Laxigalu.

Věra K. skončila u soudu, který jí počátkem března udělil za těžké ublížení na zdraví tříletý nepodmíněný trest vězení. A současně uložil, aby zaplatila více než milion korun jako náhradu škody na zdraví. "Jiný než nepodmíněný trest by k nápravě obžalované a k účinné ochraně společnosti nemohl vést," uvedla soudkyně Jana Miklová, podle níž u Zuzany V. nadále přetrvávají nejen fyzické, ale i psychické následky. "Poškodila její zdraví zásadním způsobem, navíc zákeřným jednáním," dodala.

Podle znalců se podávání laxativ na zdraví Zuzany V. výrazně podepsalo a bude trvat nejméně řadu měsíců, ale spíše let, než se spraví.

Je to věc mezi nimi

Pro SŽDC je uvedený případ citlivé téma. "Nemyslím, že by se o tom mělo psát," uvedl ředitel pražské pobočky a nadřízený obou žen Zdeněk Vondrák. O případu se nechtěl bavit.

Paradoxní přitom je, že Věra K. stále pracuje na svém místě. "Co je na tom divného, že tu pracuje?" podivil se otázce Aktuálně.cz Vondrák. "To je věc mezi nimi dvěma, do toho nebudu zasahovat, řeší to soud," řekl s tím, že ho jen překvapuje, jak se můžou vzdělaní lidi k sobě takto chovat. "Až bude pravomocný rozsudek, tak se k tomu postavíme," dodal.

Ten, kdo odešel, je naopak sama Zuzana V. Výpověď podala koncem loňského roku, když se Věra K. po půlroční neschopnosti (nahlásila si ji hned po svém zatčení) vrátila na své původní místo a zůstala nadále její podřízenou. A nepomohla ani žádost o přestěhování do jiné kanceláře. Nyní pracuje jako řadová právnička v jiné instituci.

Motiv? Nejspíše povýšení

Jaký byl motiv Věry K., není zcela zřejmé. Ta nejdříve odmítla vypovídat, před soudem pak své jednání jen popřela. Před soudními znalci, kteří ji vyšetřovali, se ale přiznala. Při psychiatrickém vyšetření uvedla, že chtěla, aby Zuzana V. "byla alespoň trochu příjemná, aby se chovala, jak má, chtěla pomoci lidem, na které byla Zuzana V. zlá."

Nejpravděpodobnějším motivem tak zůstává zřejmě to, že Zuzana V. přeskočila v kariérním postupu svou o 15 let starší kolegyni, která si na uvedené vedoucí místo pomýšlela. "Je to pravděpodobné," připustil Fišl, ale ani on se o případu nechtěl více bavit.

Podle soudu si musela být Věra K. vědoma toho, jak na její nadřízenou přimíchávání projímadla působí - mimo jiné proto, že s ní trávila velké množství času. Soudkyně odmítla i tvrzení obžalované, že Zuzana V. nedělala svou práci dobře. "I pokud by poškozená byla jakkoli neschopnou vedoucí, nebylo by žádným ospravedlněním, aby lila do nápojů jed," uvedla soudkyně Miklová v rozsudku.

To nahrávání bylo nezákonné!

Obhájce Věry K. se navíc snažil znevěrohodnit hlavní důkaz - záznam toho, jak jeho klientka leje do vody projímadlo. Byl prý totiž pořízen nezákonně. "Tento důkaz byl jen jeden z mnoha. I pokud by nebylo tohoto důkazu, soud by dospěl ke shodnému závěru o vině ve světle svědeckých výpovědí a znaleckých posudků," dodala Miklová.

Podle znalců, jimž své jednání přiznala, trpí Věra K. poruchou osobnosti s histrionskými a narcistními rysy s nerealistickým sebeobrazem. "Motivací byla dlouhodobá frustrace v osobním i pracovním životě, kterou nedokázala adaptivně řešit," uvedli znalci s tím, že není přílišná šance na její nápravu.

Případ každopádně nekončí. Věra K. si ihned po rozsudku podala odvolání, případem se tak bude zabývat Městský soud v Praze.

autor: Marek Pokorný

