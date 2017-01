Vědma s advokátkou neuspěly. Soud potvrdil mnohaleté tresty za okradení umírajícího seniora

před 48 minutami

Soudce Městského soudu v Praze Tomáš Kubovec i napodruhé odsoudil advokátku Michaelu Salačovou a vědmu Štěpánku Kunstovou, že okradly o desítky milionů korun umírajícího Jiřího Baara. První uložil osmiletý trest vězení, druhá dostala o dva roky méně. K novému projednání případ vrátil soudce Vrchního soudu v Praze Pavel Zelenka, který přikázal provést některé důkazy a prověřit, jaký podíl na "zchudnutí" dříve movitého seniora měla i další žena Blanka Buchová, která se označovala za jeho družku.

Praha – Štěpánka Kunstová, která se prohlašuje za vědmu, byť prý příliš neumí psát a s obtížemi i čte, a advokátka Michaela Salačová půjdou na šest, respektive osm let do vězení. Podle soudce Tomáše Kubovce je nezpochybnitelně prokázáno, že v letech 2009 a 2010 připravily o majetek za desítky milionů korun – mimo jiné i secesní vilu v Hlinsku, byt či rodinnou hrobku – tehdy šestaosmdesátiletého Jiřího Baara, který v té době pobýval v sanatoriu v Ostředku na Benešovsku.

Soudce Kubovec tak potvrdil svůj rok starý rozsudek. Ten mu ale vrátil k novému rozhodnutí Vrchní soud v Praze a přikázal, ať doplní některé důkazy. A ať současně prověří, jaký podíl na okradení bezmocného seniora, který zemřel v sanatoriu pro nemocné Alzheimerovou chorobou na jaře 2010, má další žena – Blanka Buchová, která se prohlašovala za Baarovu přítelkyni. Ta přitom v případě vystupuje jako poškozená – Kunstová se Salačovou jí podle obžaloby i rozsudku výhružkami připravily o byt, který předtím údajně dostala od Baara.

Soudce Kubovec ale na adresu Buchové pouze pokrčil rameny. "My netvrdíme, že je čistý člověk, ale obžaloba byla podána pouze na přítomné obžalované," uvedl s tím, že se tak k její vině nemůže vyjadřovat. "Ale jsou určité indicie, že mohlo dojít z její strany k trestné činnosti," připustil nicméně.

Z desítek milionů nic

Případ začal před zhruba deseti lety. Na jeho počátku byl senior Jiří Baar, který zrestituoval majetek za desítky milionů korun. Poté, co se kolem něj začalo motat několik žen, ale zemřel skoro bez prostředků.

Podle verdiktu soudu navštívila právnička Salačová Baara ve středočeském sanatoriu v Ostředku a podstrčila mu k podepsání několik čistých listů papíru. S jejich pomocí poté začala spolu se svou přítelkyní Štěpánkou Kunstovou převádět Baarův majetek právě na Kunstovou – napřed velkou vilu s pozemky za 18,5 milionu v Hlinsku, poté i družstevní byt či dokonce secesní rodinnou hrobku za 351 tisíc korun. "Urnu s popelem tak musí mít můj klient uloženou u sebe doma," říká advokát jednoho z poškozených dědiců Leoš Lejsek.

To ale nebylo vše: protože obě ženy věděly, že jako bývalý restituent měl Jiří Baar na účtu větší sumu peněz, rozhodly se sepsat i falešnou závěť – podle ní odkázal zámožný důchodce Kunstové (ta se vydávala za jeho nevlastní dceru) i všechen zbylý majetek.

A ještě ten byt

Chamtivost vyvrcholila jen pár dní poté, co senior v květnu 2010 zemřel. Salačová s Kunstovou se obrátily na Baarovu přítelkyni Buchovou, která předtím dostala od movitého seniora velký byt ve Vršovicích, a chtěly po ní, ať uvedený byt Kunstové daruje. Buchová prý podlehla – lekla se výhružek, že by se mohla stát spolupachatelkou předchozích případů i toho, že by se jí mohlo něco stát. Podepsala proto darovací smlouvu, která byt na Kunstovou převedla. Vědma jej obratem prodala za 4,1 milionu korun.

Do případu se poté vložila policie, nasadila odposlechy a zatkla jak Salačovou a Kunstovou, tak dva přítele Kunstové, kteří jako svědci falešné převody podepisovali – překladatele Marka Pavku a choreografa Martina Gogu. Ti se před soudem přiznali a nakonec odešli s dvouletou podmínkou.

V té věštírně je působivá

Sama Salačová se hájila tím, že ji zmanipulovala Kunstová, která se prohlašuje za vědmu. "S lidmi to velice dobře umí, ve svém prostředí, v té věštírně, je velice působivá," uvedla.

Kunstová se zase před soudem hájila tím, že pouze plnila příkazy Salačové. Ta ji prý přesvědčila, že si ji Baar vybral za svou dědičku. A začala se Baarovým dědicům omlouvat. "Chci se omluvit pozůstalým, co jsem způsobila. Myslela jsem si, že mi ten majetek pan Baar chce dát. Nevěděla jsem, že to byl podvod a budu se snažit to odčinit," říkala a žádala o co nejnižší trest, aby se mohla starat o své dvě děti, které mezitím porodila.

Verdikt měl proti loňskému jedinou změnu: Dvouletou podmínku dal soudce Kubovec i advokátu Janu Slunečkovi, který prodejní smlouvy ověřoval. Původně totiž nechal jeho potrestání na stavovské komoře, ale Vrchní soud v Praze mu přikázal rozhodnout. Verdikt není pravomocný, byť se všichni tři muži vzdali práva na odvolání. Kunstová se ale odvolala a Salačová si ponechala lhůtu.

Na vynesený verdikt pak Kunstová reagovala evidentně nespokojeně. "Jak s tím můžete žít," obrátila se na soudce. "Mě spíš zajímá, jak s tím můžete žít vy," odpověděl Kubovec.

autor: Marek Pokorný