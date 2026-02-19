Poradcem národního protidrogového koordinátora Béma se stal jeho předchůdce Vobořil

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má nového poradce. Byl jím jmenován jeho předchůdce ve funkci Jindřich Vobořil. Připravovat by měl návrhy a podklady k opatřením. Vobořil to ve čtvrtek řekl na setkání s novináři. Bém je ve funkci od 16. ledna. Vobořil stojí v čele společnosti Podané ruce a think tanku Racionální politiky závislostí.
„Ano, vrátil jsem se zpátky na úřad vlády. Důležité je, že budu moci předložit nějaké návrhy. Mám itinerář v hlavě, co je potřeba udělat,“ popsal Vobořil. Připomněl, že se nyní připravuje nový národní akční plán s opatřeními na příští roky. Jako poradce se chce zaměřit na kroky u alkoholu, tabáku, hazardu či psychomodulačních látek. Zmínil snahy o omezení černého trhu.
Bém po svém nástupu na tiskové konferenci koncem ledna řekl, že akční plán bude cílit na nelegální látky, alkohol, tabák i hazard. Alkohol označil za tvrdou drogu s obtížnou léčbou závislosti. Uvedl, že Vobořila považuje za „jednoho z opravdu mimořádně disponovaných a vzdělaných odborníků v oblasti regulace“.
Vobořil je členem ODS. Podle životopisu na stranickém webu byl národním protidrogovým koordinátorem v letech 2010 až 2018, tedy z části i za minulé Babišovy vlády. Do funkce se vrátil v únoru 2022 za Fialova kabinetu, rozhodl se odstoupit ke konci srpna 2024. Pozice zůstala neobsazená do letošního 16. ledna, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) jmenoval Béma. Vobořil má jako poradce dohodu o pracovní činnosti.
Vobořil se problematice závislostí věnuje od konce 80. let. Vede Společnost Podané ruce, která se zaměřuje na prevenci, léčbu i řešení dopadů užívání drog. Do organizace se vrátil v roce 2018 poté, kdy poprvé opustil koordinátorský post. Předsedou sdružení byl i před rokem 2010. Vystudoval univerzitu v Olomouci a absolvoval postgraduální studia na univerzitě v Liverpoolu na fakultě aplikované psychologie i další vzdělání v oboru. Je vyškolený psychoterapeut.
Jako bývalý protidrogový koordinátor se Vobořil se svým týmem pracoval mimo jiné na návrhu zákona o regulovaném trhu s konopím. Prosazoval novelu o návykových látkách se zavedením seznamu takzvaných psychomodulačních látek. Navrhoval opatření k omezení nadměrného pití alkoholu v Česku, byl například pro danění tichého vína.
ŽIVĚKandidát na ministra životního prostředí Červený se sešel s Pavlem. Jednání prý bylo přátelské
Nominant Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený nechtěl konkretizovat témata čtvrteční schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. Setkání podle něj proběhlo v přátelské atmosféře. Pavlovi zodpověděl dotazy, řekl novinářům. Prezident ráno novinářům nastínil, že očekává, že Červeného v pondělí jmenuje ministrem.
KVÍZ: Call, deadline či ad hoc. Vyznáte se v kancelářském slangu?
Mít přehled o kancelářském slangu je dnes téměř nutnost. Anglicismy, zkratky i latinské výrazy totiž běžně zaznívají na poradách, v e-mailech i během konverzací u kávovaru či v zasedačce. Otestujte si, zda víte, co znamená call, deadline, ad hoc nebo třeba KPI. Jste jedničkou v kancelářské mluvě?
Černochová ano, Rakušan a Decroix ne, Jurečka možná. ANO a SPD si vyřizují účty s kritiky
Přestože od voleb utekly už čtyři měsíce, stále není jasné personální obsazení vedení některých výborů ve sněmovně. Je tomu tak proto, že ANO a SPD se takto fakticky „mstí“ některým politickým oponentům, které nechtějí do vedení výborů pustit. Msta se týká například bývalých členů vlády Víta Rakušana (STAN) a Mariana Jurečky (KDU-ČSL) či exministryně Evy Decroix (ODS).
„Tyhle písně vzdoru musely ven hned.“ Kapela U2 reaguje na aktuální problémy ve světě
Irští hitmakeři U2 chystají na konec letošního roku nové album. Ještě předtím ale připravili pro své fanoušky EP s názvem Days Of Ash.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.