Exhejtman Zimola z ČSSD se snažil prokázat svou nevinu, opozici se ale posudek na chalupu nelíbí

před 35 minutami

Bývalý hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola z ČSSD "hraje" o svou politickou budoucnost. Poté, co byl nucen rezignovat na post hejtmana Jihočeského kraje kvůli nejasnostem ohledně své chalupy, se snažil na zasedání jihočeských zastupitelů prokázat, že se ničeho špatného nedopustil. Ve středu zveřejnil audit, který podle něj dokazuje jeho nevinu, a ve čtvrtek čelil otázkám na jednání jihočeského zastupitelstva. Zimolovi jde o to, aby zůstal na kandidátce ČSSD pro podzimní parlamentní volby. Místo ale zatím jisté nemá, protože předsedovi ČSSD Bohuslavu Sobotkovi i některým dalším lidem z vedení se Zimolova kandidatura příliš nelíbí.

České Budějovice - Zastupitelé v jižních Čechách se sešli na svém zasedání, na kterém opoziční zastupitelé "grilovali" bývalého hejtmana kraje Jiřího Zimolu z ČSSD, který musel odstoupit kvůli nejasnostem s pořízením své chalupy.

Podle opozice má analýza nedostatky, poukazuje i na to, že se nejedná o audit v pravém slova smyslu. ODS na dnešním zasedání zastupitelstva upozorňovala, že experti, kteří nemovitost hodnotili, nebyli ani na místě a posuzovali vše jen podle fotografií. Dále zpochybňuje příjem předsedy představenstva Jihočeské nemocnice Martina Bláhy, jenž rekreační objekty v Lipně nad Vltavou nechal stavět pro sebe, Zimolu a bývalého náměstka hejtmana Jaromíra Slívu (ČSSD).

"Příjmy pana Bláhy a jeho manželky v nás vyvolávají otázky. Oni se odkazují na to, že (v letech 2009 až 2016) vydělali 24 milionů korun, ale když se na to podíváme, tak z toho je zhruba 18 milionů korun alokováno do posledních dvou let. A nejsou to zdaněné příjmy, jsou to účetní operace, kdy si z nějakých firem vyplácí peníze nepodléhající dani," řekl předseda jihočeské ODS Martin Kuba.

Zimola ve čtvrtek předložil posudek, podle něhož při stavbě rekreačního objektu nepochybil. Analýza, již zadával zhotovitel domů na Lipně Martin Bláha, se mimo jiné zabývala cenou objektů, prací i souhrnem firem, které se na projektu podílely.

Bývalý hejtman uvedl, že diskusi opozičních zastupitelů na toto téma chápe. "Nezlobím se na své politické oponenty, jejich prací je kritizovat nebo napadat. Jenom bych si přál, aby také vzali v potaz, že když existují znalecká posouzení s kulatým razítkem a jasnými argumenty, aby tyto argumenty brali v potaz," řekl Zimola.

Kauza začala zveřejněním informace, že Zimolovi staví na Lipně chalupu jeho kamarád a předseda představenstva společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha, který i díky Zimolovi bral roční odměny 7,3 milionu korun.

Proti hejtmanovi se po zveřejnění informací postavili zástupci hnutí ANO, kteří s ČSSD a sdružením Jihočeši 2012 tvořili vedení kraje. Po rozpadu koalice musel Zimola rezignovat a místo něj byla zvolena hejtmankou jeho stranická kolegyně Ivana Stráská. Ta nyní vládne s ČSSD, KDU-ČSL a sdruženími Pro Jižní Čechy a Jihočeši 2012.

Jediná chyba byla neinformovanost, tvrdí Zimola

Už dříve kritici poukazovali také na to, že auditorskou firmu vybíral Bláha se Zimolou, což zpochybňuje objektivitu výsledku. Za podivné označili také to, že Zimola si na chalupu nevzal hypotéku, ale podle svých slov se domluvil s Bláhou, že část chalupy zaplatí hned a část po kolaudaci nemovitosti. Opoziční zastupitelé zároveň Zimolu podezřívali, jestli se nepodílí na vyvádění peněz z Jihočeských nemocnic.

Zimola jakákoliv podezření odmítá a tvrdí, že audit dává za pravdu jemu i Bláhovi. "My jsme nijak nepochybili. A jediná v uvozovkách chyba, kterou nám může někdo z veřejnosti vyčítat, je to, že jsme o tom neinformovali na začátku celého záměru," tvrdí Zimola.

Ten z vyvolání celé aféry obvinil i některé lidi z vedení ČSSD, nikdy ale nechtěl říci, kdo konkrétně to měl být. První informace o pořízení chalupy se objevila přesně v den, kdy začal sjezd ČSSD, na kterém patřil Zimola k největším kritikům vedení. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka odmítl jakýkoliv podíl sociálních demokratů na celé kauze a Zimolovi vzkázal, aby chyby hledal u sebe.