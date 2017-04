Sociální demokraté podepsali memorandum, na jihu Čech povládnou bez Zimoly i hnutí ANO

před 1 hodinou

Bez hejtmana Jiřího Zimoly a s desetiminutovým zpožděním oproti plánu se v úterý ráno sešli v sídle Jihočeského kraje politici, kteří by nově měli vládnout kraji. Zimola sice do konce dubna skončí na svém postu, nadále si ale uchová v kraji velký vliv. Se svými spolustraníky totiž získal do budoucí vlády nad krajem místo odcházejícího ANO KDU-ČSL a dvě sdružení, Jihočeši 2012 a Pro Jižní Čechy. Zástupci všech čtyř subjektů podepsali memorandum o budoucí spolupráci. Po konci Zimoly by měl skončit také jeho přítel a šéf holdingu Jihočeských nemocnic Martin Bláha, který hejtmanovi za nejasných okolností stavěl chalupu.

České Budějovice - Když hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola oznamoval před několika dny rezignaci na svůj post kvůli nejasnostem ohledně pořízení své chaty na Lipně, zdálo se, že jeho odchod bude znamenat i konec vlády jeho sociální demokracie nad krajem. ČSSD se Zimolou v čele totiž nemohla dál vládnout, protože společnou koalici se sdružením Jihočeši 2012 a hnutim ANO, zástupci ANO opustili.

Jenže utekl týden a sociální demokraté se v úterý ráno usmívali a plánovali další vládu nad krajem. Místo hnutí ANO získali do koalice kromě Jihočechů 2012 ještě další sdružení, Pro Jižní Čechy, a KDU-ČSL. Představitelé těchto stran a hnutí seděli v úterý ráno za jedním stolem a podepisovali memorandum o budoucí spolupráci.

"Vážené dámy, vážení pánové, jsme účastni významného momentu, společného prohlášení politických stran zastupitelstva Jihočeského kraje. My čtyři zastupitelé za jednotlivá uskupení tímto deklarujeme vůli po společné spolupráci v nové koalici," prohlásila po podpisu Ivana Stráská ze sociální demokracie.

Budoucí hejtmanka z ČSSD stojí jednoznačně za Zimolou

Na jejím příkladě lze ukázat, že nová koalice až tak nová nebude, Stráská je náměstkyní Zimoly a nyní se posune o "stupínek" výš, měla by se stát hejtmankou. Otázkou je, jak nové vedení prověří záležitosti, které se týkají hejtmana Zimoly. Hned po podepsání memoranda bylo cítit určité napětí mezi Stráskou a trojicí mužů z dalších stran. Zatímco oni mluvili o tom, jak chtějí nechat vše prověřit a jak na to budou tlačit, Stráská dávala najevo, že za Zimolou jednoznačně stojí.

Stráská nechtěla zatím mluvit o tom, co sociální demokraté koaličním partnerům slíbili, ale v zákulisí mluvili politici o tom, že ČSSD nabídla více křesel ve vedení, než hnutí ANO. "ANO se nechtělo vzdát svého dosavadního počtu míst ve vedení," řekl Aktuálně.cz při odchodu z podpisu memoranda Pavel Hroch ze sdružení Jihočeši 2012.

Vše směřuje k tomu, že 27. dubna se odehraje mimořádné zasedání zastupitelstva, kde dojde k přesunu ve vedení kraje. Jiří Zimola skončí jako hejtman, ale jako nejdůležitější člen ČSSD v kraji si zachová své silné postavení, byť bez postu prvního muže v kraji. Zároveň z vedení kraje odejdou lidé z ANO a místo nich zasednou noví radní za KDU-ČSL a sdružení Jihočeši 2012 a Pro Jižní Čechy. Hejtmankou se pravděpodobně stane sociální demokratka Ivana Stráská.

Zatím není zcela jasné, co se bude dít ohledně záležitostí, které vedly k odchodu Zimoly. Tedy zda se vedení kraje bude zajímat o to, jak to bylo se stavbou Zimolovy chaty, kterou na své jméno stavěl jeho kamarád a podřízený Martin Bláha, šéf krajské společnosti Jihočeské nemocnice. Podobně noví vládci kraje zatím neoznámili, zda udělají nějaké změny ohledně odměňování vedení Jihočeských nemocnic, kde bere Bláha ročně přes sedm milionů korun.

Zimola neměl jinou možnost než rezignovat

Jiří Zimola oznámil úmysl rezignovat před týdnem poté, co hnutí ANO vystoupilo z krajské koalice. Zimola tvrdil, že ČSSD chce jako vítěz voleb vyjednat novou koalici, v čemž jí nechce překážet.

"Rozhodl jsem se tak, protože současná jihočeská politická situace vyžaduje jasné a opravdu chlapské řešení," zdůvodnil svou rezignaci Zimola. ČSSD jako vítěz voleb podle něj navrhne stranám novou koalici. "Já nechci být přítěží nově vznikající koalice," vysvětlil.

"Byl jsem v posledních týdnech vystaven opravdu enormnímu tlaku, kdy se vytahovaly třaskavé kauzy, vymyšlená kompromitující videa, inscenované audionahrávky, to vše se pak používalo jako záminka pro postupné rozbíjení dnes již neexistující krajské koalice," dodal.

Zimolovy problémy začaly 10. března, kdy deník Blesk upozornil na to, že na Lipně si staví chalupu, která ovšem nevzniká na jeho jméno, ale jméno jeho kamaráda Martina Bláhy. Později vyšlo najevo, že Bláha jako šéf krajského holdingu Jihočeských nemocnic bere ročně až sedm milionů korun. Zimola i Bláha tvrdili, že mezi těmito penězi a stavěním chalup není žádná souvislost a vše vzniká zcela podle zákona.

autoři: Radek Bartoníček, Kateřina Frouzová

