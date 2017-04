Zimola si za to může sám, nechápou ho ani sociální demokraté, říká šéfka jihočeského ANO Maxová

před 1 hodinou

Radka Maxová sehrála rozhodující roli v tom, že jihočeský hejtman za ČSSD Jiří Zimola skončil ve funkci. Poslankyně Maxová vede v kraji hnutí ANO, které s ČSSD a Jihočechy 2012 tvořilo vládu do chvíle, než vypukla kauza kolem hejtmanovy chalupy na Lipně. "Kdyby se pan hejtman choval jinak, nemuselo to skončit jeho odchodem," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz Maxová bezprostředně poté, co Zimola oznámil rezignaci. Maxové se od začátku kauzy nelíbilo to, že si hejtman nechal chalupu stavět od svého kamaráda i podřízeného, předsedy představenstva Jihočeských nemocnic Martina Bláhy. A to za situace, kdy Bláha díky hejtmanovi a dalším pobíral ročně přes sedm milionů korun.

Jste překvapená rezignací hejtmana?

Jé, to jsem ani nezaznamenala.

Vypadáte hodně překvapená.

Ne úplně. Jen jsem si myslela, že ještě několik dní vydrží. Ale čekala jsem, že pan Zimola rezignuje a nebude chtít čekat až do zastupitelstva, ať už mimořádného, nebo řádného, kde by byl odvolaný.

Byl ale skutečně důvod k tomu, aby skončil? Čím se podle vás především provinil?

Pan hejtman ani předseda představenstva Jihočeských nemocnic Martin Bláha dosud dostatečně nevysvětlili okolnosti, za kterých si staví chaty na Lipně, takovým způsobem, abychom byli všichni spokojeni.

Co ale nevysvětlili? Kdy byste byli spokojeni?

Měli by ukázat všechny faktury. Pan Zimola si musí uvědomit, že je politikem na vrcholné úrovni, a pokud se pustí do takového pořízení chaty a všechno nedoloží a nevysvětlí, pak musí vyvodit politické důsledky. On nechtěl jednat o odchodu pana Bláhy, stavěl se k tomu tak, že je to pro něj nepřekročitelné, a nechal to bohužel dojít do této fáze.

Které faktury podle vás neukázal?

Pan hejtman nedoložil skoro nic. On pořád říká, že má na koupi chaty smlouvy a že zaplatil zatím dva miliony korun ze svého účtu. Které firmy ale chaty stavěly, za jaké ceny, v jakém období nebo jak to bylo s celkovými financemi, to zatím nikdo neví.

Bylo ale správné, aby pan Bláha skončil, když "jeho" akciová společnost Jihočeské nemocnice má výborné výsledky? Sama víte, že váš předseda Andrej Babiš dokonce dával v minulosti jihočeské zdravotnictví za vzor jiným krajům. Jsou tedy podle vás řízeny jihočeské nemocnice dobře, nebo špatně?

Nemáme dostatek informací o hospodaření těchto nemocnic, hospodářský výsledek můžete udělat s různými věcmi v účetnictví. Nicméně celý holding byl zřejmě nastartovaný velmi dobře, byť se můžeme bavit o tom, jestli ho ještě vylepšíme. Lidé vás ale upozorňují, na úkor čeho takové výsledky jsou. Na úkor toho, že se nám trhají v nemocnicích rukavice, že nám přestávají fungovat čidla, že se pravidelně nedezinfikuje. Všechny tyto věci musíme prověřit, jestli vlastně velká finanční zralost nemocnic nebyla na úkor dostupnosti péče, kvality péče.

Co by se ale vyřešilo, kdyby pan Bláha odešel a pan Zimola zůstal?

To byl náš první požadavek, abychom se o tom bavili a začali celou situaci kolem chaty a odměn v nemocnicích řešit. Ať se to panu hejtmanovi líbí nebo ne, v celé věci nejasnosti jsou a oni je nebyli schopni vyřešit.

Nebudeme loutkami ODS, ČSSD ani nikoho jiného

Je zřejmé, že Zimola odstoupil mimo jiné proto, aby udržel šance ČSSD na účast v příští krajské vládě. Vy jste už začala vyjednávat o středopravé koalici. Může oznámení hejtmana zvrátit situaci a umožnit ještě vládu ANO, ČSSD a další strany?

My jsme ČSSD deklarovali, že pokud dojde k určitým personálním změnám, že jsou pro nás potenciální koaliční partner. Takto jsme jim to řekli a je zjevné, že s tím pracovali. My jsme chtěli vyměnit pouze jejich radní, což oni neakceptovali.

A proč jste je chtěli odvolat?

Protože v minulosti zvedali ruce pro mimořádné odměny v Jihočeských nemocnicích a nebyli schopni vysvětlit různé věci. Takže by šlo v podstatě říci, že v tom jedou spolu s panem hejtmanem.

Ale pokud vás mají poslechnout, tak musí skončit prakticky všichni jejich čelní zástupci v kraji. Je to tak?

Ano, pan hejtman a čtyři radní. Ale oni mají některé kvalitní lidi, kteří by je mohli nahradit. Tady to bylo dosud především o egu pana Zimoly.

Není však daleko pravděpodobnější středopravá koalice?

To teď nemůžu úplně potvrdit, ale samozřejmě děláme maximum pro to, abychom v nejbližší době stabilizovali určitou skupinu stran a hnutí k tomu, aby měla většinu v zastupitelstvu a zklidnila situaci.

Zvažujete vládu s ODS. Ozývají se hlasy, že při minulém vládnutí ODS v kraji stál v pozadí vlivný člen ODS Pavel Dlouhý, místostarosta Hluboké nad Vltavou. Tento člověk neměl v médiích nijak dobrou pověst. Nevrací se tedy doba, kdy bude rozhodovat o dění na kraji on a další výrazný člen ODS Martin Kuba?

Nemyslím si, že ODS je pouze o pánech Kubovi a Dlouhém. Občas se tomu i směji, i když vím, že nějaká historie ODS v kraji byla. Nicméně my jako hnutí ANO máme v kraji svébytné osobnosti. Pokud se hejtmankou stane naše členka Lucie Kozlová, tak rozhodně nebude žádnou loutkou. To samé platí o našem náměstkovi panu Kubíkovi. Myslím, že ČSSD se už o tom přesvědčila, opravdu se nebojíme, že bychom byli loutkami ODS nebo někoho jiného.

Pan Zimola při oznámení rezignace řekl, že se cítí ze všeho unavený a že je zjevné, že nic neporušil. Přiznal jen politickou chybu, když si nechal chalupu stavět svým podřízeným Martinem Bláhou.

Věřím, že je unavený, ale může si za to v podstatě on sám a sociální demokracie. Vládl čtyři roky s komunistickou stranou, která mu nijak nebránila v jeho krocích a nekontrolovala ho. Pokud se staví do role unaveného muže, kterému bylo ublíženo, tak je to pouze a čistě jeho osobní přesvědčení, protože devatenáct dní od posledního zastupitelstva jsme měli minimalistický požadavek, aby skončil předseda představenstva Jihočeských nemocnic Martin Bláha.

Někteří sociální demokraté jednání pana hejtmana za posledních devatenáct dní nechápou. Pokud by pan Zimola vyvodil nějaké důsledky z této kauzy, mohl být v koalici klid, nemusela se atmosféra více jitřit. Jenže se na to začaly nabalovat další věci.

Jaké?

Jestli pan hejtman začal následně ovlivňovat média a vypovídat smlouvy televizi, která o jeho kauze informovala, jak můžete mít z celé situace dobrý pocit? Kdyby pan Zimola hned na začátku uznal určitý díl viny a dal najevo, že chce všechno řešit, tak mohl být klid. On to moc dobře ví a vědí to všichni sociální demokraté.

A kdyby před časem odvolal pana Bláhu, netlačili byste na to, aby skončil jako hejtman?

Ale my jako koaliční ANO jsme přece nikdy nechtěli odvolání pana Zimoly. To chtěla opozice. Původně jsme mu na koaliční radě říkali, že vůbec neuvažujeme o jeho odstoupení.

A kdy jste ho tedy odepsali?

Když jsme viděli, jak se v celé kauze chová.

On zatím zůstává na kandidátce ČSSD pro parlamentní volby, byť na 22. místě. Myslíte, že má šanci získat hodně hlasů, jak vnímají celou záležitost lidé na jihu Čech?

Myslím, že veřejnost prioritně odsuzuje kauzu Lipno, protože je opravdu nemorální, jak podřízený svému nadřízenému stavěl chatu. Do toho nehorázné odměny pro pana Bláhu. Samozřejmě pan hejtman má své přívržence i odpůrce a může se dostat do Poslanecké sněmovny. Záleží, jak to uchopí on sám i ČSSD.

