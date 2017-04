Kauzu Lipno koordinovali ve vedení ČSSD, odstranění Zimoly se hodilo, říká končící hejtman

před 26 minutami

Jihočeský hejtman Jiří Zimola po rezignaci na post hejtmana Jihočeského kraje stále neví, jestli mu vedení ČSSD zabrání či nezabrání kandidovat v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Po několika dnech mlčení poskytl rozhovor Aktuálně.cz, který vznikal částečně písemně a částečně telefonicky. Detailně se v něm končící hejtman vyjadřuje ke svému majetku i nejasnému pořízení chalupy na Lipně. Jak známo, Zimolovi stavěl chalupu na Lipně jeho kamarád a podřízený Martin Bláha, který si i díky hejtmanovi jako šéf představenstva Jihočeských nemocnic od roku 2009 vydělal téměř 36 milionů korun. Zimola i Bláha tvrdí, že na vše jsou řádné smlouvy.

Vedení ČSSD v pátek nerozhodlo o tom, jestli vás ponechá na kandidátce Jihočeského kraje, kde chcete kandidovat z posledního místa. Počítáte ještě s tím, že budete kandidovat?

Jihočeský krajský výkonný výbor ČSSD mne na mé přání zařadil na poslední, 22. místo. Myslím si, že žádný kandidát by se neměl bát nechat se zařadit klidně na poslední místo a prověřit si důvěru, kterou má u svých voličů. Když to dělá Babiš, udělám to klidně i já, nebojím se jeho hozené rukavice. Je ale otázka, jestli nakonec na kandidátce budu, protože zaznamenávám signály z vedení ČSSD, že se jim má kandidatura nelíbí. Mohou mne škrtnout a zbavit se mě, ale věřím, že jim stejně jako mně jde v první řadě o zájem strany a že to tedy neudělají.

Informace o vaší chalupě se objevily v den, kdy začínal sjezd ČSSD, na kterém jste se chystal ostře vystoupit proti tehdejšímu vedení strany. Myslíte si, že vedení má podíl na celé kauze? Nejsou to jen spekulace?

To nejsou spekulace. Ukazuje se, že celá kauza "Lipno" byla minimálně koordinována s některými lidmi z vedení ČSSD. Nejsem naivní a vím, že odstranění Zimoly se hodilo, zvlášť když k tomu využijete politicky naivní a silně ambiciózní poslankyni Maxovou z ANO. Takže mne ani nemůže překvapit, že stále existuje snaha Zimolu z kandidátky škrtnout a lacině ukazovat na jeho "potíže" v kauze Lipno.

Kdo z ČSSD ale podle vás něco takového koordinoval? Máte na to nějaké důkazy?

Nemám žádné důkazy, nicméně jsou stopy toho, že celá kauza byla koordinovaná některými lidmi z vedení ČSSD, na tom trvám.

Jaké stopy myslíte?

Nemůžu být konkrétní, ale i v pondělí navečer při jednání Krajského výkonného výboru ČSSD v Jihočeském kraji padaly informace, že je to naprosto jednoznačná politická likvidace a eliminace mé osoby coby vnitrostranického kritika. Aniž bychom chtěli pojmenovávat veřejně kterékoliv osoby, nikdo nemůže věřit tomu, že se kolem mě objeví tolik věcí zrovna nyní.

Takže jste přesvědčený, že to není náhoda vzhledem k tomu, že se první informace objevily v den sjezdu ČSSD a v období, kdy se rozhoduje o kandidátkách do Poslanecké sněmovny?

Pochopitelně to není náhoda.

Mluvil jste o celé kauze a svém postavení v ČSSD s předsedou Bohuslavem Sobotkou?

Já jsem příznivec toho, že si jsou chlapi schopni některé věci vyříkat. Ale nechci se vlamovat do zavřených dveří, pokud by měl předseda Sobotka skutečně zájem a chtěl nějaké vysvětlení, tak má na mě telefon, já jsem ochotný za ním na jakékoliv jednání přijet.

Překvapilo vás, že páteční předsednictvo ČSSD zatím neschválilo jihočeskou kandidátku, na které jste i vy?

Na pátečním předsednictvu strany jsem všechno kolem své osoby vysvětlil a nabídl jsem odpovědi na jakékoliv dotazy. V podstatě žádné nebyly, přesto se o naší jihočeské kandidátce nejednalo.

Myslíte, že vás vedení z kandidátky nakonec vyškrtne?

Čekám, co se bude dít. Do 12. května by se kandidátkou mělo předsednictvo opět zaobírat. Je možné, že mě vedení ČSSD bude chtít z kandidátky vyškrtnout. Ale dnešní, pondělní zasedání krajského výkonného výboru v jižních Čechách přijalo jednomyslně usnesení, že vedení nemá na naši kandidátku sahat, nemá nikoho škrtat, protože k tomu není důvod a vedení kraje stojí za kandidátkou s účastí Zimoly.

Všechny lži chci vyvrátit auditem

Tvrdil jste, že se chcete očistit. Jak to konkrétně chcete udělat, jaké doklady předložíte?

Všechny lži, které se v souvislosti s mou osobou v posledních týdnech objevily, chci vyvrátit a vysvětlil prostřednictvím auditu. Požádal jsem proto pana Bláhu, investora nemovitostí na Lipně, aby zadal zpracování nezávislého auditu, který prokáže, že vše bylo podloženo smlouvami, že na výstavbě nepracovaly firmy, které by cokoli realizovaly v nemocnicích nebo na Jihočeském kraji. Stejně tak chci dokázat, že stavby nebyly podezřele levné a že jsem na financování měl své naspořené peníze. Audit by měl být hotov začátkem května a poté jej hodláme zveřejnit.

Nesnižuje ale váhu auditu to, že auditora vybíral pan Bláha? Není lepší, aby ho vybírali například zástupci Jihočeského kraje?

Kredibilitu auditorské společnosti neurčuje, kdo ji vybírá, ale jaká je a jaké má výsledky a reference. V tomto ohledu jsem přesvědčený, že společnost, kterou o audit požádal pan Bláha, je nezpochybnitelná a její výsledek nebude moci být rozporovaný.

Ale může audit všechny pochybnosti ohledně vás rozptýlit?

Ti, kdo celou pomlouvačnou a štvavou kampaň proti mně vedou, nebudou nikdy spokojeni. O ty mi ale nejde. Důležité je, že veřejnost se bude moct seznámit s případem podrobněji a konečně jej objektivně posoudit. Zatím totiž dostávala prostor jen druhá strana a jakékoli mé vysvětlení bylo zpochybňováno. Auditoři dostali k dispozici všechny dokumenty, žádné jiné tedy nebudu zveřejňovat, protože prostě neexistuji.

Mezi jihočeskými politiky kolují informace, že českokrumlovský podnikatel Roman Najbrt je vaším neformálním "finančním asistentem", a právě proto přes něj v minulosti "protekl" pozemek pod lipenskou chatou. Znáte blíž pana Najbrta?

Samozřejmě je to zlá pomluva a není to pravda. Pan Najbrt je můj známý a je i úspěšný podnikatel v gastronomii. Jeho role v celé kauze byla ta, že v počátku uvažoval o tom, že i on bude jednu z chalup na Lipně vlastnit. Od tohoto záměru ale brzy odstoupil. Já jsem se to ale dozvěděl až v momentě, kdy mne oslovil pan Bláha s nabídkou pro mě. O vyjednávání ohledně pozemku jsem nic nevěděl a nezajímalo mě to.

Žádný nemovitý majetek nevlastním

Můžete upřesnit, jaký v současnosti vlastníte majetek, jaké máte nemovitosti? Tedy s výjimkou chalupy, která zatím není napsaná na vás?

Protože jsem se před několika lety rozvedl, přenechal jsem veškerý majetek bývalé manželce a dětem. V současné době tedy vlastním několik arů pastviny v bezprostřední blízkosti našeho bývalého společného domu. Žádný jiný nemovitý majetek nikde nevlastním.

Při pohledu na katastr nemovitostí je řada realit ve vaší domovské osadě Nový Vojířov psána na jméno Jiří Zimola - jde o vašeho otce, nebo o vás? Je pravda, že si váš otec hned v roce 1990 pronajal veškeré obecní pozemky a začal hospodařit?

Není to tak. Můj otec začal hospodařit po rozpadu Státního statku Nová Bystřice v lokalitě Nový Vojířov a pozemky si postupně pronajímal od státu či restituentů. Od města Nová Bystřice měl podle jeho slov pronajaté necelé dva hektary, za které řádně platil nájem. Vše lze doložit smlouvami. Dodnes otec vlastní přibližně padesát hektarů pozemků, které si odkoupil od státu či soukromníků, žádné pozemky nekoupil od Města Nová Bystřice.

V minulosti se mluvilo o tom, že za doby vašeho starostování v Nové Bystřici si příslušníci vaší širší rodiny zakoupili obecní pozemky v okolí a ty pak výhodně prodali. Je to pravda?

Není to pravda. Žádné pozemky od města Nová Bystřice jsem si nekoupil ani já, ani příslušníci mé širší rodiny. Nemohli jsme je tedy ani výhodně prodat.

Neprodával jste tedy žádné nemovitosti či pozemky?

Žádné pozemky nebo nemovitosti jsem nevlastnil, a tudíž je ani neprodal. S manželkou jsme si zrekonstruovali zmiňovaný dům v Novém Vojířově, který zdědila po svých rodičích, do té doby jsme bydleli v nájemním bytě v Nové Bystřici. K tomuto domu jsem si od svého otce přikoupil sousední louku, abychom se nemuseli bát, že si někdo hned vedle nás postaví dům.

Z jakého důvodu jste si vlastně pořizoval chatu na Slupečné na Lipně? Vaše manželka provozuje penzion v Novém Vojířově, mělo v případě Lipna jít o další nemovitost určenou k pronájmu, a tedy k ubytovacímu podnikání?

Rekreační nemovitost ve Slupečné jsem si chtěl pořídit pro rekreační účely. Navíc dodnes po rozvodu nevlastním žádnou jinou nemovitost a v případě potřeby bych ji tedy logicky využíval třeba pro dočasné bydlení. Má bývalá manželka provozuje ubytování v soukromí, nikoli penzion. Toto ubytování je jedna bytová jednotka (3+1) v námi rekonstruovaném původním domě, který žena získala dědictvím po svých rodičích. Chtěli jsme, aby původní staré prostory žily a nebyly zavřené, proto je žena nabízí v sezoně k pronájmu.

Když mluvíme o vaší ženě, je pravda, že jste se k manželce vrátil?

Ano, život si s námi někdy zahrává. Po rozvodu jsem žil čtyři roky v jiném vztahu, který ale i vinou mé práce nedopadl tak, jak jsme si oba představovali. Po krachu tohoto vztahu jsme si s bývalou manželkou řekli, že to zkusíme, a zatím vše funguje lepe než předtím. I kvůli dětem jsem za to moc rád.

Podle Nadačního fondu proti korupci zadává Jihočeský kraj pod vaším vedením veřejné zakázky netransparentním a zjevně manipulovaným způsobem. Podle fondu existuje regionální "opoziční smlouva" mezi vaší ČSSD a ODS o rozdělení ekonomického vlivu na kraj.

Nadační fond miliardáře Janečka s podnikatelem Jančurou ve správní radě naprosto jednoznačně ukázal, že je zpolitizovaný a slouží ODS a ANO. Jak jinak si vysvětlit vydání jeho pomlouvačné zprávy zrovna den po rozpadu jihočeské koalice a v době vyjednávání nové?

Ale co říkáte na tvrzení fondu ohledně zadávání zakázek?

Na tato tvrzení jsme reagovali jako kraj stanoviskem, které je na webu.

Takže podle vás vše, co fond tvrdí ve svém stanovisku, je lež? Nepodílel jste se na ničem, co by někomu nahrávalo zakázky či peníze?

K nadačnímu fondu nebudu už říkat víc, než jsem sdělil. Pečlivě si přečtěte zprávu na našich webových stránkách, která veškerá tvrzeni fondu jednoznačně vyvrací.

Pokud vás ČSSD na kandidátku nedá, nevrátíte se ke své původní učitelské profesi?

Svou budoucnost si chci rozmyslet, nevylučuji proto žádnou možnost.

A pokud kandidovat budete, s jakým program byste do voleb šel?

Budu chtít pomoci ČSSD k co nejlepšímu výsledku. Přizpůsobím se proto strategii, kterou zvolí lídr kandidátky a volební tým. Jsem týmový hráč, ne sólista.

Musíme se zamyslet nad naší politikou, výměna ministrů je první dobrý krok. Dienstbier je slabým článkem vlády, říká hejtman Jiří Zimola. | Video: Martin Veselovský | 24:11

