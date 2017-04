Hejtman Zimola se vzdal funkce. Situace vyžaduje chlapské řešení, nechci být přítěží, řekl

AKTUALIZOVÁNO před 33 minutami

Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) oznámil, že odstupuje z funkce, oficiálně ji složí na nejbližším zastupitelstvu. Zimola se k tomu rozhodl poté, co hnutí ANO v pondělí vystoupilo z koalice s ČSSD a Jihočechy 2012 a už si hledá nové partnery pro vládnutí. Zimola čelil tlaku opozice i koaličních partnerů kvůli nákupu chaty u Lipna, kterou mu staví šéf Jihočeských nemocnic Martin Bláha, jenž je zároveň hejtmanovým podřízeným. "Rozhodl jsem se tak, protože současná jihočeská politická situace vyžaduje jasné a opravdu chlapské řešení," řekl Zimola. "Jako vítěz voleb chceme nyní navrhnout dalším stranám vytvoření nové koalice," prohlásil Zimola s tím, že "nechce být přítěží této koalice".

České Budějovice - Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) odstupuje z funkce. Oznámil to novinářům v úterý poté, co hnutí ANO vystoupilo z krajské koalice se sociálními demokraty a Jihočechy 2012. Zimola oznámil, že ČSSD chce jako vítěz voleb vyjednat novou koalici, v čemž jí nechce překážet. Podle šéfa opoziční ODS Martina Kuby by se novou hejtmankou za ČSSD mohla stát dosavadní náměstkyně Ivana Stráská.

"Rozhodl jsem se tak, protože současná jihočeská politická situace vyžaduje jasné a opravdu chlapské řešení," zdůvodnil svou rezignaci Zimola. ČSSD jako vítěz voleb podle něj navrhne stranám novou koalici. "Já nechci být přítěží nově vznikající koalice," vysvětlil.

"Byl jsem v posledních týdnech vystaven opravdu enormnímu tlaku, kdy se vytahovaly třaskavé kauzy, vymyšlená kompromitující videa, inscenované audionahrávky, to vše se pak používalo jako záminka pro postupné rozbíjení dnes již neexistující krajské koalice," dodal.

Zimola čelil tlaku opozice i koaličních partnerů kvůli nákupu chaty u Lipna, kterou mu staví šéf Jihočeských nemocnic Martin Bláha, jenž je zároveň hejtmanovým podřízeným.

"Chci se naprosto očistit a v řádu několika příštích týdnů vyvrátit veškerá podezření, která se v souvislosti s rekreačním domkem na Lipně objevila," zdůraznil.

"Chci veřejnosti ukázat, jaké bylo skutečné pozadí, kdo tahal za nitky a kdo potřeboval odstranit populárního hejtmana. Chci ukázat na jihočeskou ODS, na její mafiánské praktiky a pokrytectví, s níž právě oni káží o morálce," dodal.

Šéfku hnutí ANO v Jihočeském kraji Radku Maxovou rozhodnutí Jiřího Zimoly překvapilo. "Pan hejtman rezignoval? To jsem ani nevěděla. Myslela jsem, že ještě několik dnů vydrží," byla první reakce Maxové pro Aktuálně.cz.

Podle poslankyně je jednoznačná vina na Zimolovi, kdyby reagoval na celou kauzu ohledně své chalupy na Lipně jinak, mohla koalice ANO a ČSSD dál pokračovat. "On ale neudělal vůbec žádný vstřícný krok. Když jsme chtěli, aby odvolal svého kamaráda a šéfa Jihočeských nemocnic Martina Bláhu, který stavil pro hejtmana chalupu, opakovaně to odmítal. Nezbylo nám proto nic jiného než odejít z koalice," tvrdí Maxová.

Zimolův krok může zmařit snahy ODS o vyjednání koalice s hnutím ANO, tato jednání začala již v pondělí. "Bude záležet na politických subjektech, o kterých pan hejtman mluvil, že s nimi jedná o možné koalici. Jde o KDU-ČSL, Pro jižní Čechy a hnutí Jihočeši. Záleží tedy na tom, jestli přistoupí na hru, že rezignací pana hejtmana se něco mění," komentoval vývoj na kraji krajský šéf opoziční ODS Martin Kuba.

"Jak jsme slyšel, tak kandidátkou na hejtmanku za ČSSD by měla být paní náměstkyně Ivana Stráská, která dlouhodobě vedla zdravotnictví a o všech těch věcech musela vědět," doplnil Kuba. Rozhodnutí hejtmana Zimoly jinak hodnotil jako politicky prozřetelné. "Je to krok, ve který vyústily události, a myslím, že je to snaha pana hejtmana udržet ČSSD ve hře a neztratit vliv v regionu, což je politicky logické rozhodnutí," řekl Kuba.

Zimolův kolega z rady Pavel Hroch (hnutí Jihočeši 2012) řekl, že se po pondělním rozpadu koalice hejtmanovu rozhodnutí nediví. "Pan hejtman říkal, že to bylo jeho politické pochybení a ne chyba předsedy představenstva Jihočeských nemocnic," odůvodnil Hroch Zimolův odchod z funkce.

Hovořil přitom o šéfovi Jihočeských nemocnic Martinu Bláhovi, jehož odvoláním z funkce hnutí ANO podmínilo setrvání v koalici. Na to ČSSD v pondělí nepřistoupila, takže se krajská vláda rozpadla.

Podle radního Hrocha by však odchod hejtmana Zimoly mohl umožnit současné koalici, aby dál fungovala s jiným hejtmanem z řad sociálních demokratů. "Určitá šance tu je, koalice fungovala velmi dobře, byl jsem spokojený, tak proč bychom se na jejím pokračování nedomluvili," myslí si radní.

