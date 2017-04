Zimola: Je reálnou variantou, že rezignuji. Aféra s chatou byla politická chyba a za ty se platí

před 30 minutami

Sociální demokraté mají v Jihočeském kraji potíže. Část zastupitelů chce odvolat jejich hejtmana Jiřího Zimolu, jenž čelí kritice kvůli stavbě chaty na Lipně, která vzniká na jméno jeho kamaráda a zároveň podřízeného Martina Bláhy. Ten je předsedou představenstva společnosti Jihočeské nemocnice a ročně vydělává víc než sedm milionů. Zastupitelé chtějí svolat mimořádné jednání, na kterém se nejspíš pokusí Zimolu odvolat. Ten v rozhovoru pro Aktuálně.cz připustil, že by mohl vzdát funkce, aby ČSSD v čele úřadu udržel. Stávající koalice by tak pokračovala, jen s jiným hejtmanem.

Jak moc se cítíte ohrožený?

To já nevím, to se musíte ptát jiných. To nezáleží na opozici, ale na koalici.

Předpokládám, že máte přehled o tom, co se děje, takže byste mohl mít už v tuto chvíli představu, jak si stojíte.

Zatím je to všechno v podmiňovacím způsobu. V tento moment nemám informaci, že by nějaké mimořádné zastupitelstvo vůbec mělo být. Pro jeho svolání potřebují 19 hlasů a pan Martin Kuba z ODS (opoziční zastupitel, předseda regionálního sdružení, pozn. red.) signalizuje, že jich má 17, protože se údajně nepřipojili KSČM a kolegové z koalice. V pondělí jsme měli koaliční radu, kde jsme se shodli, že do zpracování auditu projektu rekreačních domků na Lipně se nepřipojíme ke svolání mimořádného zastupitelstva. Pokud by to někdo porušil, tak to vidím jako porušení slibu, který jsme si dali na koaliční radě.

Máte informace o tom, že by se někdo z koaličních partnerů chystal tuto dohodu porušit?

Nemám. Paní Radka Maxová (poslankyně a předsedkyně krajské organizace hnutí ANO) se o mně opakovaně do médií vyjadřuje velmi bojovně, ale zatím jsem nezaznamenal, že by chtěla tento slib porušit.

A co když ANO slib nesplní?

To se v politice stává. V tom případě bych musel jako hejtman mimořádné zastupitelstvo svolat v termínu, který mi ukládá zákon.

Můžete pro vás špatné politické důsledky odvrátit tím, že přistoupíte na podmínky ANO. Chystáte se přistoupit na některé z podmínek, které vám klade?

Samozřejmě. Na pondělní koaliční radě jsme se shodli, že budeme řešit všechny situace, které ANO chce. Tou první byly personální změny v nemocnicích. S tím souhlasím, pokud pro tyto personální změny bude důvod. Hnutí ANO ten důvod zatím nevyřklo, míček je tedy nyní na jejich straně. Trestat úspěšného manažera jihočeských nemocnic pana inženýra Martina Bláhu za to, že si za své peníze, které pobíral, dovolil postavit pro sebe a pro hejtmana dům na Lipně, navíc naprosto transparentně? To přeci není manažerské selhání. Díky jeho práci jsou naše nemocnice finančně zdravé a patří mezi nejlepší v zemi.

Vy nevidíte důvod k odvolání pana Bláhy, ale ANO to chce, tím pádem se vaše pozice zdá ohrožená.

Že to chce ANO, neznamená, že to tak musí být. Zatím mi neřeklo jediný důvod jeho manažerského selhání kromě toho, že papouškují věci pana Kuby a jeho špinavé kampaně, kterou rozjel. Pokud mi důvody neřeknou, nemáme důvod pana Bláhu odvolávat. K tomuto názoru se připojil i klub Jihočeši 2012. Druhou podmínkou, kterou ANO požadovalo, byla změna způsobu odměňování v nemocnicích, což pokládám za legitimní požadavek, proto jsme se k němu připojili. Vytvoříme širší pracovní skupinu z odborníků, nechť je každá strana nominuje, a ti se budou zabývat tím, jak způsob odměňování změníme ku prospěchu nemocnic a tak, aby manažeři, kteří tam pracují, skutečně pobírali odpovídající odměny a byli i motivováni za výsledky nemocnic.

Nicméně je tu případ chaty a vy jako zkušený politik víte, že působí nedůvěryhodně, když váš podřízený staví chatu vám a vašemu stranickému kolegovi a od vás pobírá peníze, které se rovnají platu britské premiérky.

A proč to není důvěryhodné? To je váš názor. On se nepodílel na stanovování výše odměn. Ty odměny byly takto definované už za mého předchůdce pana hejtmana Jana Zahradníka (ODS) a o odměnách pana Bláhy rozhodoval dokonce i pan Kuba v době, kdy byl v koalici. Čili jsou nějak definované a pan Bláha si dovolil pouze drze poskytnout číslo svého účtu, na které mu zaměstnavatel, tedy Jihočeské nemocnice, nikoli kraj, posílal peníze, které si za svou práci zasloužil. Uznávám, že je to drzost a nemělo by se to dělat, ale tato vaše interpretace zavání ryzí českou závistí. Znovu říkám, že na té chatě není nic nedůvěryhodného. Pan Bláha se zavázal zpracovat audit, v němž vyvrátí všechny pochyby, které říká pan Kuba. Audit by měl být za dva týdny hotový.

Čeho se audit má týkat?

Údajného problému financování domů v lokalitě Lipno. Pan Kuba a někteří opozičníci hovoří o nějakých pochybnostech. Sám mám zájem na tom, aby pochybnosti byly vyvráceny, a proto jsem požádal pana Bláhu, aby audit nechal zpracovat. Bude zaměřený na to, jaké firmy domy stavěly, nakolik firmy mohly být propojeny se zakázkami kraje a nemocnic - dopředu říkám, že žádné takové propojení neexistuje. Dále tomu, nakolik jsou dům a pozemek podhodnocené - dopředu říkám, že tomu tak není a ta cena odpovídá místu a času, kdy se ten dům stavěl.

Máme od hnutí ANO informace, že jim audit nestačí.

A co by chtěli? Co mám dělat dalšího? ANO to používá jako záminku k rozbití koalice. Jak jinak než auditem bych se měl očistit?

Říkáte, že ANO to používá jako záminku k tomu, aby rozbilo koalici a získalo pro sebe post hejtmana. Jak velké cítíte riziko, že vás v dohledné době mohou zastupitelé odvolat z funkce?

To je možné. Jsem politický pragmatik, a pokud bude mít zastupitelstvo dost hlasů a najde se většina, tak se to stane. Vždyť hnutí ANO už před volbami signalizovalo pravicovou spolupráci, pokračovali v tom i po volbách, než jim to zatrhl pan Babiš. Teď ten příběh jenom pokračuje. Z jedné strany mám od některých kolegů z ANO informace, že jim naše spolupráce vyhovuje, protože je naprosto pragmatická a ryze pracovní. Na druhou stranu paní Maxová, která nesedí v kraji a jezdí pouze na zastupitelstvo, říká, jak koalice nefunguje. ANO si musí ujasnit, s kým chce v koalici sedět. V tuto chvíli má samozřejmě trumfy v rukou, protože když tu koalici bude chtít shodit, tak ji shodí.

Uvažujete nad tím, že byste složil jinou koalici?

Když se podíváte na počty mandátů zastupitelských klubů, tak nehrajeme s žádnými trumfy. Koalici s ODS jsme odmítli a na tom trvám, spolupráci s panem Kubou si představit neumím. Totéž platí pro TOP 09. Pak zbývají jenom ANO, lidovci, Jihočeši. Bez ANO zbývají komunisté, se kterými zase nechtějí spolupracovat Jihočeši a lidovci. Žádné jiné varianty nemáme.

Udělal jste nějakou chybu v případu chata?

Jistě. Jsem hodně sebekritický a udělal jsem politickou chybu. Měl jsem být opatrnější a od začátku možná i otevřenější. Ale před dvěma lety mi přišlo hloupé svolávat tiskovou konferenci, abych na ní novinářům řekl, že si na Lipně budu stavět rekreační domek. Uznávám, že to je politická chyba. Za politické chyby se platí a já za to teď možná zaplatím. Rozhodně ale odmítám, že by se v té kauze dělo cokoli trestněprávního anebo, že by to bylo amorální. Já panu Bláhovi za tu chatu řádně zaplatím, bude to v součtu necelých pět milionů korun. Mohu doložit, z jakých prostředků tu částku složím.

Nevzdáte se té chaty? Neuklidnilo by to situaci?

Je to možné. Chci se chovat odpovědně a poradím se se svými spolupracovníky. Nechci být příčina rozpadu této dobře fungující koalice. Byť s paní Maxovou, s ní osobně, si koalici představit neumím, protože to je člověk, který boří, a nikoli staví. Ale někteří kolegové z hnutí ANO jsou velmi dobří a s nimi se mi pracovalo dobře.

Nyní se bavíme o tom, že se vzdáte chaty, nebo funkce hejtmana, abyste udržel koalici pro ČSSD?

Ta úvaha může být klidně i o vzdání se funkce hejtmana. Neříkám, že to udělám. Je to alternativa, o které by každý odpovědný politik měl uvažovat.

Víte, co byste potom dělal?

Chci vás ubezpečit, že jsem ještě k tomuto rozhodnutí nedospěl. Připouštím, že jedna reálná varianta je, že koalice bude dál pokračovat, protože se všechny věci vysvětlí. Jiná reálná varianta je, že dojde k rozbití koalice, tedy k odvolání hejtmana a rady a k nastavení jiné koalice. A další reálná varianta je ta, že hejtman Zimola rezignuje na svou funkci a stávající koalice bude pokračovat s jiným hejtmanem nebo hejtmankou. Popisuji reálné možnosti, aniž bych říkal, která možnost má větší váhu.

Máte termín, kdy se rozhodnete, nebo to vyplyne z aktuálních okolností?

Samozřejmě to z nich vyplyne. Víte, snesu hodně, ale nepracuje se dobře v podmínkách, kdy jeden den paní Maxová něco slíbí, a druhý vyhlásí něco jiného. Zavázal jsem se občanům kraje k práci a musíme si na koalici vysvětlit, zda chceme pracovat, nebo se naše stanoviska se budou měnit, jak se zrovna vyspíme - to vzkazuji zejména paní Maxové. Když si to vyjasníme, tak se to pohne.

Řekl jsem paní Maxové: Vy chcete vyhodit pana Bláhu, který se neprovinil ničím, a bojíte se říct, že vidíte pochybení ve mně. Tak řekněte, že vám vadím já, že jsem se zachoval amorálně, a chcete koalici rozbít, anebo mě odvolat. Tak jsem se jí přede všemi na jednání koalice zeptal. A oni řekli ne, chceme v koalici pokračovat. A následující den se dozvím, že koalice je ohrožená. Jak se v takové situaci může pracovat?

autoři: Kateřina Frouzová, Radek Bartoníček, Martina Heroldová

