Kuba kritizuje ČSSD. Vyzval Sobotku, aby vysvětlil sestrám, proč šéf nemocnic bere miliony

ODS se po podzimních krajských volbách dostala téměř na dosah k postu náměstka Jihočeského kraje. V tomto regionu se rozpadá koalice ČSSD, ANO a hnutí Jihočeši 2012. To je špatná zpráva pro hejtmana Jiřího Zimolu, který nejspíše přijde o křeslo v čele krajského úřadu. Situace naopak nahrává občanským demokratům, kteří již začali vyjednávat s hnutím ANO o nové vládě.

Praha - Exministr a šéf občanských demokratů v Jihočeském kraji Martin Kuba dlouho prosazoval, aby se krajská vláda sídlící v Českých Budějovicích rozpadla. Po několika týdnech politických hádek dosavadní koalice ČSSD, ANO a hnutí Jihočeši skutečně skončila v pondělí ráno. Jen pár hodin poté Kuba a krajská šéfka ANO Radka Maxová začali vyjednávat složení nové vlády kraje.

Koalice v Jihočeském kraji s rozpadla v pondělí ráno především kvůli aféře tamního hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD). Politikovi stavěl chatu na Lipně jeho kamarád a současně šéf společnosti Jihočeské nemocnice Martin Bláha. Podle Kuby se informace o problémové chatě mohly dostat na veřejnost i v souvislosti s vnitrostranickým soubojem Zimoly a vedením sociální demokracie.

Aktuálně.cz: Začala se již v Jihočeském kraji vyjednávat nová koalice?

Martin Kuba: Sešli jsme se se zástupci hnutí ANO, kteří nám oznámili, že hledají formát středopravé koalice a zahajují jednání.

Nabídli vám konkrétní pozice? Například post náměstka hejtmana?

ODS podporuje vznik středopravé koalice, která by měla zbavit kraj komunisticko-socialistického řízení, které tu historicky bylo. Jde nám o to, aby koalice měla jasný program, věděla, co chce udělat, byla stabilní a strany dokázaly spolupracovat. Na tom nám záleží víc než na konkrétních náměstkovských nebo resortních diskusích.

Byl byste kandidátem na post náměstka?

To v této fázi debaty vůbec nehraje roli.

Proběhnou vyjednávání rychle, nebo bude kraj hledat vládu několik měsíců?

Nemyslím, že to potrvá měsíce. Středopravé subjekty buď budou, nebo nebudou schopné domluvit se v rozumném čase na racionálním vedení kraje. Jinak by region vystavovaly dlouhému bezvládí a zvláštním koalicím. Věřím, že všichni budou k jednáním přistupovat s touto zodpovědností. Zatím nemám důvod být pesimistický.

Koalice by se měla skládat z ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a STAN?

TOP 09 a STAN jsou v jednom subjektu nazvaném Pro Jižní Čechy. Koalice může být i z ANO, ODS, KDU-ČSL a Pro Jižní Čechy a k tomu ještě hnutí Jihočeši 2012. Diskuse o tom začíná a my budeme preferovat především stabilitu, abychom nevystavovali Jihočeský kraj vládnutí, které nemá pro realizaci programu jasnou podporu v zastupitelstvu.

O tuto koalici jste usilovali již na podzim. S krajskou šéfkou ANO Radkou Maxovou jste se v poslední době sešel. Takže jde o dlouho připravovanou věc?

To si vůbec nemyslím. Je to výsledek přešlapu, který tu pan hejtman Zimola a celá ČSSD udělala. O této koalici by se nezačalo diskutovat, kdyby to ČSSD neumožnila chováním svých lídrů.

Ale vy jste byl hybatelem posledního dění. Byla to ODS, kdo vrážel klín do koalice.

Úkolem opozice je upozorňovat na věci, které by se v kraji dít neměly. Pokud hejtman udělá šéfem jihočeských nemocnic svého kamaráda z vesnice, nechá mu plat přes sedm milionů korun ročně a ten samý kamarád mu za podivných podmínek staví chalupu, tak nevím, co jiného by měla dělat opozice než se na to ptát a požadovat vysvětlení. Ve vládě Petra Nečase jsem zažil případy, kdy ministři odstupovali za mnohem menší přešlapy.

Pan premiér v pondělí v reakci na rozpad koalice napsal: "Jihočeská ODS má dlouhodobě velmi špatnou pověst, horší renomé má tato strana snad už jen na severu Čech. Pravicová koalice v Jihočeském kraji znamená zhoršení fungování kraje pro občany a návrat snahy o privatizaci zdravotnictví a sociálních služeb." Co tomu říkáte?

Na to bych rád panu premiérovi vzkázal, že ODS měla v krajských volbách třetí nejlepší výsledek z celé republiky a dosáhla téměř 13 % hlasů. A co se týče nemocnic, tak k jejich "privatizaci" došlo za vlády ČSSD. Pokud si opravdu pan premiér myslí, že je dobře, že hejtman Zimola posadí do představenstva nemocnic svého kamaráda, který bere z veřejného zdravotního pojištění 7,3 milionu ročně, jedná se stavebními firmami a současně staví hejtmanovi chalupu, tak ať to přijede říct do jihočeských nemocnic všem sestřičkám a lékařům. Pokud to udělá, oni mu jistě řeknou, co si o tom myslí.

O aféře chata jste nejvíce a od začátku hovořil vy?

O chatě se mluvilo už před krajskými volbami. Mám pocit, že v rámci vnitrostranických opozičních soubojů pana hejtmana Zimoly s panem premiérem se tyto věci postupně dostávaly na veřejnost. O informace se ODS zajímala, aby jako opozice o problému dokázala hovořit.

autor: Kateřina Frouzová

