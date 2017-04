ANO láme hůl nad Zimolou. Možná skončím, ale vše je čisté, ničeho jsem se nedopustil, tvrdí hejtman

před 6 minutami

Nejúspěšnější hejtman za ČSSD Jiří Zimola je kvůli pětimilionové chatě na Lipně stále blíže pádu. Dosud se mohl ve "svém" Jihočeském kraji spoléhat na podporu koaličního hnutí ANO, které se ale ve čtvrtek večer rozhodlo, že už se Zimolou dál vládnout nechce. S největší pravděpodobností se v příštích týdnech sejde zastupitelstvo kraje, které Zimolu odvolá. Poté patrně vznikne nová koalice, ve které už nebudou sociální demokraté. Zimola v pátek řekl, že ANO svým chováním porušuje koaliční smlouvu a směřuje do náruče ODS. "Je možné, že jako hejtman skončím, ale ničeho špatného jsem se nedopustil, vše je z mé strany naprosto čisté," prohlásil.

Praha - Třikrát byl Jiří Zimola (ČSSD) zvolen starostou a třikrát hejtmanem Jihočeského kraje, málokterý jiný politik se může chlubit tak dlouhou vítěznou šňůrou. Teď je ale stále pravděpodobnější, že série úspěchů končí a on se bude muset smířit s odchodem z postu hejtmana Jihočeského kraje.

Zimola, který vládne i díky hlasům hnutí ANO a sdružení Jihočeši, totiž podle všeho ztratil podporu hnutí Andreje Babiše. Zástupci ANO se ve čtvrtek večer sešli a pohrozili ukončením koaliční spolupráce s ČSSD. Chtějí, aby hejtman splnil některé jejich požadavky, které ale Zimola splnit nemíní - alespoň ne prozatím.

Nejprve se ve čtvrtek sešlo vedení kraje, tedy rada. Na ní hnutí ANO požadovalo zařazení bodu s názvem "personální změny v jihočeských nemocnicích". Tento bod na program neprošel, a proto zástupci ANO v radě navrhli podle koaliční smlouvy dohadovací řízení. S návrhem neuspěli a z rady odešli na večerní jednání krajského vedení ANO a svých zastupitelů. Na něm si schválili, že v pátek se pokusí vyvolat v koalici smírčí řízení.

"Pokud nedojde k dohodě, vypovíme koaliční smlouvu a vyvoláme žádost o svolání mimořádného zastupitelstva," potvrdila Aktuálně.cz šéfka krajského ANO a poslankyně Radka Maxová.

"Jestli chce ANO a paní Maxová můj odchod z vedení kraje, ať to rovnou řeknou a nevymlouvají se na koaliční smlouvu," reagoval v pátek dopoledne Zimola. Podle něho ANO smlouvu porušuje a nelze ani počítat s tím, že by v pátek k nějakému jednání došlo. "My jsme ochotni se sejít, byť nevím, proč se neustále setkávat. Určitě to už nebude v tomto týdnu, protože mí kolegové mají jiný program," řekl hejtman.

Babiš už Zimolu nepodporuje

Dění v kraji má velký vliv i na celostátní politiku. Hejtman Zimola mohl sehrát důležitou roli, protože v případě možného neúspěchu ČSSD ve volbách byl jedním z kandidátů na post ve vedení sociální demokracie.

Zároveň by se v tomto vedení přimlouval za spolupráci s předsedou ANO Andrejem Babišem, který Zimolu dosud podporoval. Když vznikala na konci loňského roku koalice mezi ANO a ČSSD v jižních Čechách, domluvil ji právě Babiš na schůzce se Zimolou. Podle informací Aktuálně.cz už ale Babiš za Zimolou nestojí a podporuje Maxovou v tom, aby koaliční vládnutí ukončila.

O další politické kariéře Zimoly zřejmě rozhodnou voliči v parlamentních volbách. Zatím je na kandidátce, byť až na posledním 22. místě. Pokud by ale získal hodně preferenčních hlasů, mohl by se do sněmovny dostat.

Prokletá chata na Lipně

Velmi důležité bude pro politickou budoucnost Zimoly další dění ohledně kauzy, která jej do současných problémů dostala. Letos v březnu vyšlo najevo, že si hejtman nechává za nestandardních okolností stavět chatu na Lipně za cenu kolem pěti milionů korun.

Prodej pozemků, jejich zasíťování i pořízení samotné chaty totiž není napsáno na jméno hejtmana, ale vše je podepsáno Martinem Bláhou. Což je Zimolův kamarád a zároveň předseda představenstva akciové společnosti Jihočeské nemocnice, pobírající ročně z vedení holdingu kolem sedmi milionů korun. Nic z toho není protizákonné, Zimola není obviněn z žádného trestného činu, ale způsob pořízení chaty vyvolává dohady, zda je všechno skutečně transparentní a chata není od Bláhy určitou "protislužbou" Zimolovi.

Hejtman Zimola od počátku tvrdí, že se pořízením chaty nedopustil ničeho špatného a neudělal nic, co by bylo nečestné nebo protizákonné. Uznává ale to, že od něj nebylo politicky šťastné pořizovat si chatu přes svého podřízeného. Podle něj však tuto záležitost využívá hnutí ANO jen jako záminku k tomu, aby mohlo odejít z nynější koalice a vytvořit novou s ODS a KDU-ČSL.

Jasněji bude v průběhu několika týdnů. Je pravděpodobné, že proběhne mimořádné zasedání zastupitelstva, kde se bude o odvolání hejtmana hlasovat. V této chvíli se zdá, že Zimola padne a spolu s ním i jihočeská koalice.

autoři: Radek Bartoníček, Kateřina Frouzová

