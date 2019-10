Analýza: Mrhání sil, říká Pekarová Adamová o plánu Czernina, jak získat TOP 09 voliče

1. Jezděme do krajů spolu. Ne, raději zvlášť…

Už při zmínce o cestách obou kandidátů do regionů za stranickými kolegy by šlo poukázat na jeden rozdíl. "Já jsem chtěla, abychom jezdili za členy TOP 09 s kolegou Tomášem společně, ale on to odmítl. Myslím, že je to škoda, členové by měli větší možnost nás poznat a porovnat," říká Adamová Pekarová.

Tomáš Czernin její slova potvrzuje, skutečně mu navrhovala, aby před členy vystupovali společně. A on to opravdu odmítl. "Říkal jsem Markétě, že by to mohlo vést ke konfrontaci, ke sporům. A to já jsem nechtěl. Myslím, že je lepší, když nás uslyší členové strany každého zvlášť," míní.

Mimochodem, je také zajímavé, jak jeden druhého nazývají. Ona o něm mluví jako o "kolegovi Tomášovi", on jako o "Markétě". Alespoň tak tomu bylo v rozhovorech pro Aktuálně.cz, kdy měli mluvit o sobě navzájem.