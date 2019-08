Věřím, že Kalouska přesvědčím, říká Pekarová. Do voleb chce jít v koalici více stran

TOP 09 bude mít na konci listopadu nového předsedu. Stávající šéf Jiří Pospíšil v úterý oznámil, že funkci nehodlá obhajovat. Krátce nato se pak nechala slyšet první místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová, že se na nadcházejícím sněmu bude ucházet o nejvyšší stranický post, ačkoliv to dosud odmítala. V rozhovoru pro Aktuálně.cz současného předsedu Pospíšila chválí, zároveň však dodává, že je potřeba, aby TOP 09 zařadila vyšší rychlostní stupeň. Za důležité pak považuje, aby ve volbách do Poslanecké sněmovny kandidovala v koalici s dalšími stranami.

Vaše jméno se v souvislosti s kandidaturou na předsedkyni zmiňovalo už před dvěma lety, kdy nakonec jediným kandidátem byl stávající předseda Jiří Pospíšil. Tehdy jste říkala, že se na to necítíte, že není vhodná chvíle. Co se za ty dva roky změnilo?

Cítím se na to lépe připravená. Myslím si, že zkušenosti, které jsem nabrala za posledních 10 let v politické straně, ať už v komunální politice, nebo v parlamentu, jako řadová členka a postupně až jako první místopředsedkyně, mi daly dostatečnou sílu v kramflecích. A cítím se tedy připravená zvládnout jak tuto nelehkou výzvu, tak i případně mateřskou roli.

Je to tedy tím, že se cítíte zkušenější?

Přesně tak. Cítím se zkušenější, jistější ve všem politickém dění a zároveň mám velkou podporu od své rodiny, svého manžela.

Svůj záměr jste prozradila takřka současně s oznámením předsedy Pospíšila, že nebude svůj post obhajovat. Vy jste ve straně patřila k jeho obhájcům. Domlouvali jste se tedy spolu na tomto postupu? Je vaše kandidatura reakcí na to, že on kandidovat nebude?

Není to reakce na to, že on kandidovat nebude, protože tuto informaci sdělil veřejně až krátce před mým vystoupením, které bylo samozřejmě plánované mnohem déle. Na druhou stranu samozřejmě spolu diskutujeme a rozhodně jsme se vzájemně nepřekvapovali.

Ale chci říct, že mně v tu chvíli bylo jedno, proti komu budu kandidovat. Mně jen záleží na vizi, kterou chci v rámci TOP 09 prosadit, a neřeším protikandidáty. Řeším sebe jako kandidáta na předsedu strany, svůj program, svoji vizi a o tom chci přesvědčit svoje spolustraníky.

Zkusím se tedy zeptat jinak. Kdyby Jiří Pospíšil znovu kandidoval na předsedu, kandidovala byste také?

To je hypotetická otázka. Všechno v tom hraje roli, neříkám, že ne. Ale to je opravdu věc, která nenastala, tak ji nemá cenu řešit.

Jak vnímáte Pospíšilovo rozhodnutí? Neodchází od rozdělané práce, protože on stranu vedl jen v takzvaných druhořadých volbách - tedy ve volbách do Senátu a v komunálních a evropských volbách?

Vnímám jeho působení jako velice úspěšné v tom smyslu, že za člověka mluví výsledky. Přivedl znovu ke spolupráci hnutí STAN, pro evropské volby dokonce i další strany. Díky němu jsme byli schopní získat mandáty jak v evropských volbách, tak díky němu jsme v rámci komunálních voleb v Praze součástí vládní koalice.

Na druhou stranu ve chvíli, kdy nás v nejbližší době čekají poslanecké volby, je důležité věnovat pozornost zejména jim. A měl by nás vést člověk, který chce být zároveň lídrem pro takové volby. A já chci stranu vést ve volbách do sněmovny a následně ji přivést i do vlády.

Říkáte, že byl úspěšný. Výsledky ve vámi zmiňovaných volbách asi lze takto hodnotit, nicméně bylo to vždy ve spojení s jinými stranami. Volební preference samotné TOP 09 se nijak výrazně nezvedly a stále se pohybují okolo pěti procent. Byl tedy opravdu úspěšný?

Preference TOP 09 stagnují. Takže bych to vnímala tak, že nyní potřebujeme zařadit ještě vyšší rychlostní stupeň, než jsme zařadili poslední dva roky, a ještě více motivovat členy k tomu, aby spolupracovali na prosazování našich idejí a vysvětlování našich priorit voličům. Musíme o tom více diskutovat.

Pospíšil svoje rozhodnutí vysvětluje tak, že se teď chce věnovat spíše pražské a evropské politice. Už když kandidoval na předsedu TOP 09, byl europoslancem, jako šéf strany pak kandidoval do Evropského parlamentu znovu, navíc byl jedničkou v pražských volbách. Nebyla to z tohoto pohledu chyba?

Vy se mě snažíte stále tak trochu natlačit do toho, abych pojmenovávala věci, které udělal Jiří Pospíšil. Pojďme se soustředit na to, že za tři měsíce máme sněm TOP 09 a já na něm budu kandidovat na předsedkyni. Mám pro to nějakou vizi, mám na to zkušenosti a představuji si, jakým způsobem budeme pokračovat dál.

To, co teď bylo skoro dva roky, nehodnotím zdaleka tak negativně jako třeba Miroslav Kalousek, který se o tom bohužel vyjadřuje nejen za zavřenými dveřmi v rámci našich jednání, ale i veřejně. Já považuji za důležité si výhrady a výtky říkat spíše za zavřenými dveřmi, a taky to tak dělám. Považuji to za správný a dospělejší přístup v politice.

Tak tedy k tomu, co bude. Zatím máte jediného protikandidáta, tím je stávající místopředseda a senátor Tomáš Czernin, kterého podpořil Miroslav Kalousek i Karel Schwarzenberg. Dokážete i je přesvědčit, aby pro vás jako předsedkyni hlasovali?

Já si obou zakladatelů TOP 09 velice vážím, ostatně kvůli Miroslavu Kalouskovi jsem vstupovala do politiky jako takové a do TOP 09. Věřím tomu, že je dokážu přesvědčit, že má vize je správná a že budu dobrou předsedkyní.

Následující volby do Poslanecké sněmovny budou důležité, již jsem mluvil o vašich preferencích, které se pohybují na hraně vstupu do sněmovny. Pospíšil vkládal mnoho energie do toho, aby TOP 09 kandidovala s některými jinými stranami. Je to něco, v čem chcete pokračovat?

Určitě v tom chci pokračovat. Tohle jsme měli s Jiřím Pospíšilem jako společný cíl. Vnímám to jako úspěch, když se nám tohoto zatím dílčího cíle dařilo dosahovat. Podle mého názoru musíme nacházet společnou řeč například i v názoru na kandidáta na prezidenta. Myslím si, že to je téma, které musíme začít řešit.

Jsme svědky toho, jakým způsobem vládne Miloš Zeman, a země Tomáše Garrigua Masaryka a Václava Havla si prostě zaslouží důstojnějšího prezidenta. Pokud k tomu chceme přispět, tak - i když volby jsou ještě za docela dlouhou dobou - se nesmí otálet a co nejdříve bychom měli takového společného kandidáta hledat. A to je třeba jeden z mých cílů. Byla bych ráda, abychom jako TOP 09 byli nositeli této myšlenky.

Nicméně poslanecké volby budou dříve než prezidentské, tak se k nim ještě vrátím. O spojení některých stran do koalice se tu mluví dlouho, KDU-ČSL a STAN to nakonec na poslední chvíli odpískaly a kandidovaly zvlášť. Co bude teď jinak? Proč byste se nyní měli domluvit?

Myslím si, že společná kandidatura měla být už dávno. Nyní prostě dozrává čas, stejně tak se mění okolnosti. Teď čelíme bezprecedentnímu uchopení moci ze strany Miloše Zemana, porušování ústavy, které by se mělo řešit ústavní žalobou. O tom jsem přesvědčená. Také je to otázka dalších situací, které se tady dějí. Pan Babiš je trestně stíhaný premiér, brzy možná obžalovaný. Dle mého názoru prostě nemůže pokračovat dál, je to obrovská ostuda České republiky v zahraničí.

Tyhle všechny okolnosti a mnohé další nutí přehodnocovat dosavadní stanoviska nebo dosavadní postoje ke spolupráci. Pokud se podívám do historie, tak možná kdyby po druhé světové válce demokrati byli schopni potlačit třeba některé své dílčí představy a spolupracovat, tak jsme tady nemuseli mít několik dekád totality. To by nám mělo být poučením.

Vždycky to blokovaly nějaké personální spory, osobní animozity. Je ta situace nyní taková, že jednotlivé strany dokážou dát toto stranou a dohodnout se?

Je to v zájmu České republiky, nás všech. Pro každého státníka a demokrata by to mělo být samozřejmostí. Musí to být schopen potlačit.

Často se mluví o tom, že pro TOP 09 je spojení se starosty, případně s dalšími stranami, životně důležité. Vidíte to stejně?

TOP 09 potřebuje restart. A ten má vést i k tomu, abychom nebyli zpochybňováni ani v tom, že jsme schopni přežít sami. Ale myslím si, že to je i odpovědností nás vůči všem voličům a občanům, abychom byli schopni spolupráci znovu obnovit nebo respektive na spolupráci z posledních voleb navázat.

Prostě tady nemůže existovat mnoho subjektů se společným programem, které si budou přetahovat voliče a které pro voliče budou v některých ohledech i třeba velmi složitě rozeznatelné. Jsem přesvědčená, že bychom toho úspěchu dosahovali hned od samého počátku spojení se starosty. A je to pro nás vlastně přirozená věc, je to jenom návrat k tomu, co tady kdysi velice dobře vymyslel Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg.

Vy jste zmiňovala starosty. Jaké další strany připadají v úvahu?

Samozřejmě spolupráce by mohla být i s dalšími subjekty, jako jsou KDU-ČSL a ODS. Tam jsem přesvědčená, že tento demokratický blok, jak se tomu občas ještě stále říká, má určitě velkou šanci obstát.

Říkala jste, že by TOP 09 nyní měla přeřadit na druhý rychlostní stupeň…

Ne na druhý. Minimálně na pátý.

Dobrá, tak tedy na pátý. Nicméně už nyní jste první místopředsedkyně, proč to tedy nešlo dosud? Vždyť vy jste přece měla ze své pozice velký vliv na stranu.

Byla jsem součástí týmu, jsem týmový hráč. Teď jsem připravená tým vést. Když tým přece jenom vedete, tak máte ještě větší šanci ovlivnit, jakým směrem se bude ubírat. V tom je ten velký rozdíl.

Jak bude tedy vypadat TOP 09 na pátém rychlostním stupni? V čem bude jiná než ta současná?

Jak říkám, potřebujeme restart. A na ten je potřeba energie. Já ji do toho vkládám a budu ještě více. A budeme vkládat i energii dalších, kteří budou v týmu pro Česko, jak já tomu říkám, který bychom měli utvořit.

Tým přijde s jasnými prioritami. To je ochrana životních zdrojů, přijetí eura a postavení jakési hráze proti populistickým a oligarchickým hnutím, které tady máme. A v těch se ukrývá celá řada dalších, samozřejmě, ať už je to vzdělávání, kompetentní přístup ke zdravotnictví, nebo přístup k podnikatelům a živnostníkům. Tohle je takový základ a osobnosti, které budou součástí týmu, se musí rozjet do republiky a hovořit o prioritách s lidmi.

Volební výsledky ukazují, že dokážete oslovit voliče hlavně v Praze, ale zejména mimo velká města je to problém. Jak to chcete změnit?

Soustředíme se na témata, jako je ochrana životních zdrojů, což v sobě skrývá ochranu naší krajiny, zemědělské hospodaření, které má být udržitelné a šetrné vůči krajině, hospodaření v lesích a věci, které jsou spojené s těmito tématy. Bez nich nebude mít život v regionech dnešní podobu. A pokud chceme do budoucna, aby se kvalita života nezhoršovala a naopak se zlepšovala, tak si konečně musíme chránit životní zdroje.

Takže to je pro mě klíčové téma, které dneska rezonuje ve společnosti, je potřeba na něj nabízet konkrétní řešení, což my máme. Máme memorandum o ochraně životního prostředí, na kterém není ve své podstatě potřeba měnit ani čárku, a můžeme s ním seznamovat voliče. Měli bychom to dělat právě mnohem intenzivněji, aby věděli, že to nejsou jen proklamace, ale že víme, jak na to.

A je to opravdu to, co trápí lidi na vesnici? Nezajímá toto právě spíše městské voliče?

Já si myslím, že toto zajímá úplně každého.