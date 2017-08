Případné vydání Babiše a Faltýnka se dá stihnout do voleb. Bylo by to od všech žádoucí, říká Němcová

před 6 minutami

Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová z ODS předloží žádost policie o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka na schůzi výboru v pátek 18. srpna. Výbor vydá své doporučení k možnému stíhání do 5. září, kdy začíná poslední schůze Poslanecké sněmovny před volbami. "Myslím si ale, že tento bod může být určitě uzavřený do říjnových voleb," řekla Aktuálně.cz.

Co přesně jste ve čtvrtek odpoledne obdržela od předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka?

Pan Hamáček podstoupil mandátovému a imunitnímu výboru žádost policie o souhlas s trestním stíháním poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

Čeho se toto trestní stíhání týká?

Co je obsahem žádosti, to opravdu nemůžu sdělit. Nejdříve musím informovat členy našeho výboru.

Kdy se sejdete?

Předběžně ve výboru vyjednáváme datum našeho jednání na pátek 18. srpna, kdy bychom se sešli a této žádosti se věnovali. Nejprve zahájíme projednávání tohoto bodu, následně jej přerušíme, určíme zpravodaje, a na další schůzi pozveme zmíněné pány poslance.

Kdy by mohla být další schůze vašeho výboru?

Velmi brzy. Tato schůze může být s odstupem dne, dvou dnů, pěti dnů, podle toho, jak to bude termínově všem vyhovovat. Až oba poslance vyslechneme, poté celou věc uzavřeme a dáme Poslanecké sněmovně doporučení, která by na své první schůzi po prázdninách 5. září měla v celé věci definitivně rozhodnout.

Myslíte si, že Sněmovna rozhodne o vydání či nevydání obou poslanců ještě do říjnových voleb?

Náš výbor by to měl určitě stihnout. Bude ale také záležet na dohodě politických představitelů jednotlivých klubů ve Sněmovně.

To znamená, že se můžou dohodnout, že by se na schůzi o vydání nehlasovalo?

Nikde není řečeno, že hlasování o možném vydání musí proběhnout hned první den schůze. Může to být kterýkoliv den. Myslím si ale, že tento bod může být určitě uzavřený do voleb, do voleb by se to stihnout dalo. Nepamatuji si případ, že by tak dlouho, několik měsíců, nebyla Sněmovna schopna věc uzavřít.

Napadá vás nějaký důvod, kvůli kterému by Sněmovna nemusela stihnout rozhodnout o vydání do voleb?

Abych vám řekla pravdu, nenapadá mě nic, co by to mohlo překazit. Je fakt, že člověk má někdy malou fantazii, ale myslím, že by bylo žádoucí od všech politických představitelů, aby se nějak s touto záležitostí do voleb vypořádali.