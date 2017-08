Babiš: Není důvod mě stíhat, načasování je přes čáru. Podám stížnost, z politiky se nestáhnu

před 16 minutami

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš podá stížnost proti postupu policie, která se jej chystá obvinit kvůli čerpání dotací na Čapí hnízdo. Babiš to řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz ze své zahraniční dovolené, která mu končí v polovině srpna. Po ní chce dál pokračovat ve volebním kampani. Postup policie považuje za politicky motivovaný a věří, že o tom přesvědčí i voliče.

Proč si myslíte, že vaše stíhání je politicky motivované?

Každopádně je naplánované schválně před volby, o čem svědčí už to, že případ dostal policista Pavel Nevtípil. Tedy člověk, který se "proslavil" tím, že ve spolupráci s městskou státní zástupkyní Máchovou odcizili firmu Neograph panu Sittovi. Takže bylo jasné, že tento policista má zadání mě kriminalizovat.

Máte nějaký důkaz, že takové zadání má? Co když je skutečně přesvědčený, že jste mohl případně porušit zákon?

Velmi podezřelé je už to, že to vyšetřuje dva roky a obvinit mě chce dva měsíce před volbami. Navíc dotace pro Čapí hnízdo je z roku 2008 a byla přidělena podle pravidel a zákonů. Byla kontrolována minimálně desetkrát, možná i vícekrát, za hejtmanů Bendla, Ratha, za ministra financí Kalouska, všichni to kontrolovali, všechno bylo v pořádku. Podmínky dotace byly naplněné, projekt slouží veřejnosti. Takže tady si někdo po téměř deseti letech vzpomněl na základě anonymního trestního oznámení někdy ze začátku roku 2016, že mě bude kriminalizovat. Je to jednoznačně zpolitizovaná záležitost, která má ovlivnit volby, nic jiného to není. To načasování je úplně jasné.

Ale proč by to policista Nevtípil dělal?

Ale já nevím, ten policista má ale nějakou historii, figuroval v nějakých kauzách, dělal údajně na objednávku. Ale kdo si u něho co objednal, to já nevím. Ale samozřejmě, ta poptávka, abych byl kriminalizovaný, šla ze všech stran. Ať už od některých novinářů, tak politických soupeřů.

Od některých novinářů? Nemyslím si, že by si nějaký novinář něco takového objednával.

Já mám na to jiný názor.

Přestože jde o starou kauzu, přece jen se v ní objevily v poslední době nové informace, například ty, které jste poskytl při vystoupení v Poslanecké sněmovně. Nepřipustíte, že na základě tohoto mohla policie získat podezření, že byl porušený zákon?

Ale já jsem byl letos 23. července na policii a bylo mi řečeno, že jsem na policii jako svědek.

Kdo vám to řekl?

Přímo pan Nevtípil. A dva týdny nato píše do Poslanecké sněmovny žádost o zbavení imunity mě a pana Faltýnka.

Pokud by vaše hnutí vyhrálo volby a vy byl trestně stíhaný, myslíte, že by vám to ztížilo sestavování příští vlády?

Ale není důvod mě trestně stíhat! Určitě na to podáme stížnost, protože já to považuji za skandální. Znovu opakuji, není důvod trestně stíhat mě, Jaroslava Faltýnka ani nikoho jiného. Jde o jasné ovlivňování voleb, vždyť to známe z minulosti z Kubiceho zprávy. Navíc kauza Čapí hnízdo nemá nic společného s mým působením v politice. Lidi by mě měli hodnotit podle toho, co jsem udělal jako poslanec.

Věříte, že se stížností uspějete?

Já nevím, na to jsou právníci, my ještě ani neznáme důvod stíhání, co ten policista napsal.

Pokud byste byl stíhaný, myslíte, že by vám to ztížilo cestu k možnému postu předsedy vlády?

Jestli se na to po volbách bude někdo z politiků vymlouvat, to nevím, ale já udělám všechno pro to, abychom lidi přesvědčili, že nám mají dát ve volbách šanci, že se dá řídit vládu jiným způsobem než dosud.

Jak myslíte, že bude veřejnost reagovat na možné trestní stíhání vás a pana Faltýnka? Obáváte se toho, že vám to může zkomplikovat vítězství ve volbách?

To já skutečně nevím. Určitě informace o stíhání není pro nás dobrá zpráva, ale snad lidé pochopí, že naše obvinění přichází právě teď před volbami. Opakovaně odmítám, že bych nějak pochybil.

Vy jste v reakci na postup policie přirovnal celou situaci k 50. letům. Nemyslíte, že jste v tomto přestřelil?

Ale toto je přece určitě plánovaná kampaň proti mně a hnutí ANO. A to jak policií, tak vybranými novináři. Přece nemá logiku, když někdo poskytl dotaci na Čapí hnízdo a mnohokrát to kontroloval, tak po deseti letech má najednou policie nějaké takové podezření. To nemá přece logiku.

Ale přece jen, doufám, že víte, jak drsná byla padesátá léta v Československu. To nelze srovnávat s dnešní dobou.

Samozřejmě, dobře, možná jsem to řekl s nadsázkou, ale i v dnešní době jde o likvidaci politického soupeře.

Ale jde určitě o takovou likvidaci? Tím, že jste vystoupil v Poslanecké sněmovně k Čapímu hnízdu, poskytl jste k celé věci nové informace a také se objevily nové dokumenty. Nevyplývá z toho všeho, že jste se od začátku podílel na tom, aby na Čapí hnízdo šly mnohamilionové dotace, byť na ně nemělo nárok?

Ale můj Agrofert Čapí hnízdo nikdy nevlastnil. Já jsem jasně řekl, kdo ho vlastnil. Navíc připomínám, že stát poskytl firmám s anonymními vlastníky dotace ve výši 3,6 miliardy, ale pořád se řeší jen Čapí hnízdo. Postup kolem Čapího hnízda byl legální. Je na něm zaměstnaných 68 lidí, nebyla v tom žádná korupce, nikdo z toho neměl žádný užitek, nikomu nevznikla žádná škoda. A znovu opakuji, že firma Čapí hnízdo nikdy nebylo pod Agrofertem, Agrofert byl deklarovaný jako strategický partner. A to všichni, kdo udělovali dotaci, věděli.

Ale nebyl tím, kdo vše v pozadí řídil, Agrogert a vy? Tedy obrovská firma, která by nikdy na evropskou dotaci nedosáhla?

Ale když to Regionální operační program akceptoval a dotaci udělil, tak je jasné, že existovalo právo na udělení dotace. A všechny papíry pro udělení dotace byly poskytnuty.

I vy sám jste ale při vystoupení v Poslanecké sněmovně připustil, že jste měnil své vysvětlování v celé kauze.

Samozřejmě, je to kauza z roku 2008, a já jsem nechtěl, aby jména akcionářů byla veřejně známá. A vysvětlil jsem, proč jsem tak postupoval s ohledem na své rodinné příslušníky.

Nezvažujete po posledních událostech, že byste se z politiky stáhl?

Není to příjemná situace pro mě ani pro celou rodinu. Člověku to nepřidá na náladě a jsem z toho překvapený. Je to prostě celé přes čáru, hlavně to načasování. Opakovaně lituji toho, že jsem šel do politiky, ale nevzdám se, nadále bude bojovat proti korupci a systému, který tady vznikl.

A kdyby se stíhání týkalo i někoho z vašich blízkých, potom byste zvažoval odchod z politiky?

Nevím, nedávejte mi otázky, na které nemám odpověď. Uvidíme, co bude dál.