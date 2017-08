Žádost o vydání výsledky ANO neohrozí. Hlavně žádné "sorry jako", vzkazují Babišovi politologové

před 48 minutami

Podle sociologů a politologů trestní stíhání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho pravé ruky Jaroslava Faltýnka nebude mít na výsledek voleb vliv. Žádost o vydání poslanců k trestnímu stíhání zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi (ČSSD) kriminální policie ve čtvrtek. "Zatím vždycky voliči stáli na straně Andreje Babiše, ale doposud do toho nikdy nezasáhla policie, že by si vyžádala trestní stíhání," popsal politolog Kamil Švec. Avšak on i další odborníci se shodují na tom, že vedoucí pozici hnutí ANO v nadcházející volbách kauza neovlivní.

Sociolog Jan Herzmann míní, že dopad na voličskou podporu hnutí ANO bude mít kauza minimální. Upozorňuje, že Babišovo hnutí má nejsilnější tvrdé voličské jádro, které zprávy o vydání šéfa hnutí neovlivní. Podle předvolebních aktuálních průzkumů má hnutí ANO volební potenciál 33 procent, z čehož je 20 procent voličů právě tvrdé jádro.

"S tím se dají volby za současné situace vyhrát, i kdyby nikdo jiný hnutí ANO nevolil. Žádná jiná strana totiž nemá 20 procent ani v modelu - natož pak v tvrdém jádru," vysvětlil sociolog, podle nějž ANO ve volebních modelech krátkodobě přijde o dvě až tři procenta.

"Třináct procent voličů ANO zvažuje, ale ještě není rozhodnuto," uvedl analytik výzkumné agentury Median Daniel Prokop. Jak těchto přibližně 13 procent voličů celá kauza ovlivní, nechtěl Prokop odhadovat.

Politolog Lukáš Jelínek si myslí, že kauza může mít na volby dopad, pokud budou přicházet nové a závažnější informace. "Ze sociologických průzkumů vyplývá, že voliči ANO jsou tolerantnější a kauzy se jich tolik nedotýkají. Druhá věc je, jak na ně může působit tato trestněprávní linie příběhu. Dokud je to jen běžná součást předvolebního boje, vždy se to dá nějakým způsobem shodit nebo bagatelizovat. V okamžiku, kdy už koná policie a státní zástupci, může to té kauze před voliči dodat na závažnosti," uvedl Jelínek.

Podle politologa Kamila Švece může postup policie v kauze Čapího hnízda určitou část Babišových voličů odradit. "Zatím vždycky voliči stáli na straně Andreje Babiše, ale doposud nikdy do toho nezasáhla policie, že by si vyžádala trestní stíhání. A to může ovlivnit volby," soudí Švec.

Důležité podle něj bude také to, jak se zachovají politici a pak samotní aktéři. "Nemělo by se to zvrhnout v klasické sorry jako, nebudu nic vysvětlovat a je to kampaň," připomněl Babišovy výroky k nákupu dluhopisů Švec. Také podle Jelínka je důležité, jak se k situaci Babiš a další politici postaví, zda kauzu nebudou politizovat.

Další politolog Pavel Šaradín soudí, že nevyhnutelným krokem, aby hnutí ANO ztratilo co nejméně voličů, je vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání. "Když se podíváme na Babišovy a Faltýnkovy výroky za uplynulé čtyři roky, jinou možnost nemají," říká. "V opačném případě se může ukázat, že Andrej Babiš nemá tu auru bojovníka proti korupci, ale že se do toho nějakým způsobem sám zaplétá," doplnil.

Již dříve byl Babiš nařčen z podvodů týkajících se nákupu dluhopisů, celá záležitost vyvrcholila květnovou vládní krizí a odchodem Babiše z postu vicepremiéra a ministra financí. Nejasnosti v případu se však na voličských preferencích hnutí ANO negativně neprojevily. Rozdíl mezi těmito dvěma kauzami je podle expertů v tom, že Čapí hnízdo je pro voliče srozumitelnější než korunové dluhopisy.

"Určitě je to hmatatelnější. Už když byla první vlna diskuse o kauze Čapí hnízdo, tak to hnutí ANO krátkodobě pocítilo v preferencích, což podle mě nastane zase. Ale byl to mírný pokles," prohlásil Herzmann.

"Překvapilo mě to, že Babišovi konkurenti tak silně hráli příběh o korunových dluhopisech, které se skutečně špatně vysvětlovaly, zatímco Čapí hnízdo se dá celkem srozumitelně vysvětlit v pěti větách. To může být pro Babišovy voliče stravitelnější včetně té omáčky, kterou k tomu dodal sám Babiš, když mluvil o své rodině," popsal Jelínek.

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek již avizoval, že se vydání bránit nebude. Andrej Babiš to označil za další předvolební snahu oslabit jeho pozici a hnutí ANO.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.