Policie žádá o vydání Babiše a Faltýnka kvůli kauze Čapí hnízdo. Chtějí mě zlikvidovat, říká šéf ANO

AKTUALIZOVÁNO před 10 minutami

Kriminální policie ve čtvrtek požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání dvou nejvlivnějších mužů hnutí ANO: Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Informaci serveru Forum24 deníku Aktuálně.cz potvrdil předseda sněmovny Jan Hamáček s tím, že žádost přišla od odboru hospodářské kriminality pražské kriminálky. "Tu žádost jsem neprodleně postoupil mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny," řekl bez dalších podrobností šéf sněmovny. Žádost se týká dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo.

Praha - Hospodářská kriminálka chce obvinit šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a jeho pravou ruku Jaroslava Faltýnka. Pražští policisté požádali sněmovnu o vydání obou poslanců ke stíhání, řekl Aktuálně.cz šéf dolní komory Jan Hamáček. Pražské státní zastupitelství potvrdilo, že žádost poslalo v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Babiš označil žádost policie za snahu politického systému zlikvidovat ho.

"Jde o poslední zoufalý pokus zkorumpovaného systému mě zlikvidovat a o dlouhodobě plánovanou akci mě kriminalizovat," řekl Babiš Právu. "Načasování je jasné, je to snaha ovlivnit volby," uvedl Babiš, který je podle mluvčího ANO Vladimíra Vořechovského na dovolené v Itálii.

Žádost přišla ve čtvrtek, Hamáček ji rovnou předal odpovědnému orgánu sněmovny. Bližší informace o tom, z jakého důvodu chtějí policisté Babiše a Faltýnka stíhat, předseda nesdělil. "Tu žádost jsem neprodleně postoupil mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny," řekl bez dalších podrobností šéf sněmovny.

Sněmovní mandátový a imunitní výbor se má žádostí zabývat 18. srpna, vyplývá z pozvánky na jednání. Sněmovna by se pak vydáním poslanců měla zabývat na nejbližší schůzi 5. září.

Mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová potvrdila, že jde o kauzu Čapí hnízdo. "Konkrétní jména nebudeme komentovat, ale mohu potvrdit, že policie podala do Poslanecké sněmovny žádost o vydání dvou poslanců k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo," sdělila Aktuálně.cz Zenklová.

Podle volebního lídra ČSSD Lubomíra Zaorálka je kauza Čapí hnízdo důležitá a je třeba, aby byla řádně vyšetřena. "Měli bychom usilovat o to, aby se to řádně vyšetřilo. Domnívám se, že je v zájmu nejen sněmovny, ale i pana Babiše a Faltýnka," řekl Zaorálek v ČT. "Andrej Babiš už není členem vlády, proto nevidím důvod, proč bych měl záležitost v této chvíli komentovat," dodal premiér Bohuslav Sobotka.

Jak se jednotlivé strany postaví k hlasování o vydání špiček ANO, není zatím jasné. "Se žádostí se musíme nejprve seznámit," odpověděl na dotaz Aktuálně.cz šéf lidovců Pavel Bělobrádek. ODS chce svůj postup oznámit na podvečerní tiskové konferenci.

Rozhodnutá není ani TOP 09, která patří k nejhlasitějším Babišovým kritikům. "Zatím jsme tu žádost nikdo neviděli. A záležet také bude na postoji mandátového výboru. Co se týká mě osobně, pokud se to vydání týká skutečně kauzy Čapí hnízdo, tak by to podle mého stíháno být mělo," řekl šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

"V tuto chvíli mám příliš málo informací k žádosti o vydání. Nicméně kauza Čapí hnízdo vyžaduje vyšetření a je v zájmu všech zúčastněných, aby řádně vyšetřena byla. Byli jsme vždy pro vydávání poslanců, pokud nešlo o zjevnou šikanu, což, myslím, není tento případ. Proto bych patrně pro vydání ruku zvedl," doplnil šéf Starostů Petr Gazdík.

Šéf ODS navrhl Babišovi i Faltýnkovi, aby se sami vzdali mandátů, a zabránili tak politizaci situace.

Hrad nechal žádost bez komentáře. "V tuto chvíli nebudeme záležitost komentovat," napsal Aktuálně.cz mluvčí Jiří Ovčáček.

Babiš s Faltýnkem mají štěstí, že hnutí ANO letos v březnu "změkčilo" svůj etický kodex. Podle původního textu z roku 2014 měli obvinění členové neprodleně složit veřejnou funkci a rezignovat na členství v hnutí. V novém znění kodexu však tato tvrdá formulace chybí, nově musí členové odstoupit jen tehdy, když je proti nim podána obžaloba. Strana to tehdy vysvětlovala tak, že původní ustanovení bylo příliš přísné.

Babiš čelí v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015 trestnímu oznámení. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu. Babiš na mimořádné schůzi sněmovny svolané z popudu opozice řekl, že v době získání dotace vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.