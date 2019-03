Policie zadržela 12 členů mezinárodního gangu, který přes Česko pašoval Asiaty

Česká policie tento týden zadržela 12 občanů zemí bývalého Sovětského svazu a obvinila je z převaděčství. Stíhaným hrozí až desetileté vězení. Mezinárodní organizovaná skupina podle něj déle než rok zajišťovala převozy nelegálních migrantů z jihovýchodní Asie.

Kriminalisté zjistili celkem 16 případů, při nichž gang převezl nebo se pokusil převézt z Ukrajiny do Česka a dále do Německa celkově stovku běženců z Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu. Gang údajně čítal nejméně 35 členů.

Dvanáct cizinců zadržených na českém území policie stíhá za organizování a umožnění nelegálního překročení státní hranice, za napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky a za padělání veřejných listin. Sedm z obviněných poslal soud tuto středu do vazby.

Běženci putovali podle mluvčího nejprve letecky do Ruska nebo na Ukrajinu, kde jim gang zajistil stravu a ubytování a další den je přesunul k vnější hranici schengenského prostoru. Odtud se migranti vydali pěšky do Polska, na Slovensko nebo do Maďarska, a to za pomoci maskovaných převaděčů. Po překročení hranice následovala cesta auty do Prahy, odkud běženci po odpočinku pokračovali do Německa.

Skupina podle vyšetřovatelů vybírala od každého migranta částku přes 2500 amerických dolarů (57 tisíc korun). Celkově však jeden běženec zaplatil za cestu do západní Evropy až 22 tisíc dolarů (499 tisíc korun).

Na rozbití gangu spolupracovala česká policie se slovenskými kolegy a s pohraničníky z Ukrajiny a Polska. Při razii, která se od pondělí uskutečnila v těchto čtyřech státech, provedli policisté přes 20 domovních prohlídek. Zajistili při nich zhruba milion korun v hotovosti, střelné zbraně a padělané doklady.