Policie odložila část kauzy s bitcoiny týkající se vrácení techniky Jiřikovskému

Policie odložila část prověřování v kauze související s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, a to v části týkající se okolností vrácení počítačové techniky obviněnému Tomáši Jiřikovskému zajištěných v jeho dřívějším trestním řízení.
Případ byl dosud prověřován pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby, podle policie nejde o trestný čin, uvedlo dnes na webu Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci. Rozhodnutí následně vedlo podle vrchního žalobce Radima Dragouna ke změně dozorové příslušnosti - kauzu týkající se samotného darování bitcoinů nově dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
Část kauzy týkající se otázek kolem vrácení počítačové techniky Jiřikovskému detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) odložili v únoru. "Policejní orgán dospěl k závěru, že se zde o podezření z trestného činu nejedná. Toto rozhodnutí bylo přezkoumáno dozorovou státní zástupkyní se závěrem, že je zákonné a odůvodněné," uvedl olomoucký vrchní žalobce Dragoun.
Právě podezření z takové trestné činnosti podle Dragouna zakládalo příslušnost VSZ v Olomouci k výkonu dozoru; situace se podle něj odložením věci změnila. "Předmětem prověřování tak jsou nyní již jen okolnosti týkající se darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, u nichž se jeví jako relevantní jednání, k nimž došlo v Praze, kdy v úvahu připadá právní posouzení, které obligatorní věcnou příslušnost vrchního státního zastupitelství nezakládá," uvedl vrchní žalobce. Dozor tak podle něj olomoučtí vrchní žalobci postoupili Městskému státnímu zastupitelství v Praze.
Dragoun zároveň ve svém prohlášení ujistil, že tato změna nemá vliv na práci policie, prověřování i nadále vede NCOZ. Olomoučtí žalobci i nadále dozorují část kauzy týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti; ze dvou těchto skutků obvinila loni v srpnu policie Jiřikovského. Dopustil se jich údajně v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Podle Dragouna na postoupení části kauzy týkající se darování bitcoinů ministerstvu panovala na VSZ v Olomouci shoda a na žalobce nebyl podle něj činěn žádný nátlak. Ohradilo se zároveň proti informacím zveřejněným minulý týden serverem Deník N.
Podle něj se tým žalobců, kteří bitcoinovou kauzu řeší, klonil k tomu, aby byli bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) a jeho náměstek Radomír Daňhel obviněni ze zneužití pravomoci úřední osoby. To, že je pro obvinění dost důkazů, uvedla podle Deníku N na uzavřené lednové poradě žalobkyně Petra Lastovecká. O několik dní později podle webu Dragoun vydal pokyn svému podřízenému Petru Šeredovi, aby přezkoumal zařazení Lastovecké do týmu.
Podle VSZ v Olomouci publikované informace nebyly poskytnuty v souladu s trestním řádem a podle něj zjevně pocházejí z porušení povinnosti mlčenlivosti. Některé zveřejněné skutečnosti označilo za zkreslené či nepravdivé a odmítlo, že by na něj byl v dané věci vyvíjen jakýkoli nátlak ohledně procesního postupu.
Kauza se týká loňského přijetí daru ministerstvem od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. el Ministr Blažek kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil. Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
