Bitcoinová kauza: Jiřikovský zůstává ve vazbě, potvrdil soud

ČTK ČTK
Aktualizováno před 5 minutami
Tomáš Jiřikovský zůstane ve vazbě, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud v Brně potvrdil předchozí rozhodnutí městského soudu, vyplývá z justiční databáze. Městský soud poslal Jiřikovského do vazby 17. srpna. Jiřikovský proti tomu podal stížnost, která ale neměla odkladný účinek. Krajský soud ji obdržel 2. září.
Archivní foto Tomáše Jiřikovského, obžalovaného z odcizení bitcoinů za více než 16 milionů korun.
Archivní foto Tomáše Jiřikovského, obžalovaného z odcizení bitcoinů za více než 16 milionů korun. | Foto: ČTK

Krajský soud ve věci rozhodoval tzv. od stolu, tedy nenařídil ve věci žádné jednání.  "Odvolací soud se zcela ztotožnil se závěry soudu prvního stupně a stížnost zamítl," řekla mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby.

Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody. Státní zástupkyně se práva na podání stížnosti vzdala.

 
