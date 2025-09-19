Bitcoinová kauza: Jiřikovský zůstává ve vazbě, potvrdil soud

Krajský soud ve věci rozhodoval tzv. od stolu, tedy nenařídil ve věci žádné jednání. "Odvolací soud se zcela ztotožnil se závěry soudu prvního stupně a stížnost zamítl," řekla mluvčí krajského soudu Klára Belkovová. Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby.
Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody. Státní zástupkyně se práva na podání stížnosti vzdala.