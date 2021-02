Policejní dokument: Babiše ml. na Krymu nikdo nedržel, verze o únosu nebyla věrohodná

Policie odložila případ, v němž prověřovala podezření z únosu Andreje Babiše mladšího, syna českého premiéra. Podle kriminalistů se omezování osobní svobody a zavlečení neprokázalo. Deník Aktuálně.cz získal policejní usnesení, z kterého plynou podrobnosti. Tvrzení Babiše mladšího o únosu vyhodnotila policie jako nevěrohodné, pro které nemluví žádné důkazy.

Syn českého premiéra Andrej Babiš mladší se v první půli ledna 2018 třikrát obrátil na Kriminalistický ústav v Praze. V e-mailech psal, že ho proti jeho vůli drží v psychiatrické léčebně na Ukrajině a podávají mu léky. V té době ho česká policie stíhala coby spolupachatele za možný dotační podvod při budování farmy Čapí hnízdo, coby obviněný je v něm hlavním aktérem premiér.

Zpravodajský server Seznam Zprávy Babiše mladšího v říjnu 2018 zastihl už ve švýcarské Ženevě, kde žije se svou matkou a první ženou předsedy vlády Beatou Babišovou. Reportérům řekl, že ho na Krym odvezl jeho ošetřovatel Petr Protopopov. Pobyt na Krymu údajně sloužil k tomu, aby se narušilo vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Premiérovi to prý mělo vyhovovat. Babiše mladšího policie stíhala, ale současně byl svědek.

Po reportáži začalo oddělení obecné kriminality prvního pražského obvodního ředitelství případ prověřovat pro podezření z omezování osobní svobody a zavlečení. Tento týden Městské státní zastupitelství v Praze oznámilo, že kriminalisté kauzu bez obvinění odložili. "Ve věci nešlo o podezření z trestného činu," informoval mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Podezření na únos bylo vyvráceno

Aktuálně.cz má k dispozici usnesení, na jehož základě policie kauzu uzavřela. Z dvanáctistránkového dokumentu plynou nové podrobnosti. "Je možné konstatovat, že jeho (Babiše ml.) oznámení, které učinil prostřednictvím e-mailových zpráv (…), není věrohodné," zní klíčová pasáž. Policie se v tomto výslovně odvolala na duševní kondici Babiše mladšího. Léčí se se schizofrenií. Jeho lékařské zprávy byly součástí spisu.

Kriminalisté obdobně vyhodnotili jeho tvrzení v reportáži serveru Seznam Zprávy odvysílané v listopadu 2018. Babiš mladší mluvil o tom, že byl tehdy pod vlivem svého ošetřovatele, ze kterého měl strach. "Podezření nepochybně vyplývající z uvedené reportáže nebylo v dalším řízení potvrzeno a je vyvraceno veškerými dalšími ve věci zajištěnými důkazy," píše dále policie.

Klíčový pro objasnění kauzy byl vztah Babiše mladšího s jeho ošetřovatelem. Petr Protopopov je manželem Dity Protopopové, která pracovala v Národním ústavu duševního zdraví. Premiérova syna měla v péči. Protopopov působil coby jeho patron. Už před pobytem na Krymu spolu cestovali Evropou, byli v Rakousku či na Slovensku. Mimo země Evropské unie, do ruského Kaliningradu, se vypravili poprvé v roce 2016.

Babiš mladší měl s Jelizavetou dobrý vztah

Na Krym se Babiš mladší s Protopopovem vydali poprvé v září 2017. Z Vídně tehdy odletěli do Moskvy, kde setrvali týden. Kvůli nevlídnému počasí 10. září odcestovali na Krym, ubytovali se v Sevastopolu. Jako turisté tam zůstali do konce měsíce. Babiš mladší se na Krymu v jedné kavárně seznámil s ženou jménem Jelizaveta, s níž se sblížil. Rozvinul se mezi nimi partnerský vztah.

Po návratu z Krymu, Babišovi mladšímu vypršelo měsíční vízum, zůstal premiérův syn v Bratislavě u své matky. 12. října s Protopopovem kvůli Jelizavetě znovu odletěli na Ukrajinu. Babiš mladší tam ve městě Jalta zůstal do 9. prosince. S Jelizavetou měli pronajatý byt. Protopopov střídavě pobýval s nimi, střídavě byl v Česku. Na Jaltu se vždy za partnerskou dvojicí vracel, aby se ujistil, že je vše v pořádku.

"Oni měli svůj život a on (Protopopov) měl svůj. Chodil na turistiku, jezdil na kole, oni zase chodili na procházky, na večeře nebo jen vysedávali u televize. Docela jim to spolu fungovalo, vztah měli dobrý," citovala policie výpověď patrona Babiše mladšího. Své opakované návraty do Česka vysvětlil tím, že chtěl nechat dvojici soukromí. Babiš mladší ho údajně vnímal jako soka.

Když psal e-maily, Protopopov s ním nebyl

V prosinci se s Protopopovem vrátil zpět i Babiš mladší, protože mu opět vypršelo vízum. Jelizaveta poté zamířila na svátky domů do města Kryvyj Rih (Krivoj Rog). Sídlo s 600 tisíci obyvateli leží ve střední Ukrajině, několik set kilometrů severně od Krymu. Babiš mladší byl tou dobou s Protopopovem v Bratislavě u matky. Po pár dnech se svému mentorovi svěřil, že se mu po partnerce stýská a rád by ji viděl.

Protopopov policii řekl, že svému svěřenci další cestu kvůli bezpečnosti rozmlouval. Nakonec se však za Jelizavetou večer 21. prosince vydali autem. Na Ukrajinu jeli přes Polsko, po jedné noci v Kyjevě dorazili 24. prosince do Krivého Rogu. Trojice pobývala v Jelizavetině bytu. Babiš mladší obratem kvůli soukromí znovu požádal Protopopova, aby odjel. Jeho patron mu hned druhý den vyhověl.

Prověřování kauzy se v tomto bodě příběhu začalo lámat a podezření z únosu hroutit. Když Babiš mladší počátkem ledna 2018 informoval českou policii, že ho drží nedobrovolně na Ukrajině v psychiatrické léčebně, Protopopov, strůjce údajného únosu, byl právě v Česku. Kvůli e-mailům si ho policie pozvala na výslech. Následně odletěl na Krym, aby Babiše mladšího dopravil domů.

Kriminalisté v této souvislosti dospěli ke dvěma zjištěním, která byla pro vývoj kauzy stěžejní. Andrej Babiš mladší "s největší pravděpodobností v době, kdy psal e-mail na Kriminalistický ústav Praha, nebyl ve společnosti Petra Protopopova," zní jeden z hlavních závěrů policie. Je třeba dodat, že Protopopovova tvrzení o cestách prověřila na základě záznamů v pasu, letenek a hraničních kontrol. Vše sedělo.

Cesty na Ukrajinu inicioval Babiš mladší

Kriminalisté potvrdili, že první cesta Babiše mladšího s Protopopovem na Krym v září 2017 se konala z podnětu ošetřovatele. Důvodem byl jeho blízký vztah k této oblasti a jazyková vybavenost. "Opětovné cesty poté byly realizovány již z iniciativy samotného oznamovatele (Babiše mladšího) a jejich motivem bylo prohloubení či udržení vztahu se svědkyní (Jelizavetou)," přidávají další zásadní poznatek vyšetřovatelé.

Výpověď partnerky Babiše mladšího pro českou policii zajistily ukrajinské orgány. Jelizaveta uvedla, že během prvního pobytu premiérova syna na Krymu spolu v hotelu začali bydlet po dvou týdnech vztahu. V té chvíli prý netušila, čí je to syn. Při pozdější zlomové návštěvě v Krivém Rogu se podle ní v lednu 2018 duševní rozpoložení Babiše mladšího zhoršilo. Mimo jiné měl psát přátelům, že chce pryč, a ptal se jich na cestu.

Protopopov se za Babišem mladším do Krivého Rogu vrátil 12. ledna. Bylo to čtyři dny poté, co premiérův syn české policii naposledy psal, že je na Ukrajině proti své vůli. Protopopov už měl za sebou výslech v Bartolomějské. Svého svěřence vyzvedl, aby se vrátili domů. Chtěl společně celou záležitost policii objasnit. Do Česka však jel sám. Babiš mladší zůstal po příletu ve Vídni a následně zamířil za matkou do Bratislavy.

Beata Babišová: Syn si to celé vymyslel

Beata Babišová při výpovědi policii měla o případu jasno. Verzi svého syna o únosu Protopopovem s vědomím premiéra nevěřila. Výslovně řekla, že si ji její syn vymyslel. Důvod byl údajně prostý. Babiš mladší prý měl obavy z vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Proto podle ní přišel s konstrukcí, že ho na Ukrajině drží proti jeho vůli.

"Neuvědomil si důsledky svého jednání a svých obvinění," řekla Babišová policii o synovi. Ten z Bratislavy kolem půlky ledna 2018 odcestoval do Ženevy, kde má jeho matka byt. O cestě jí neřekl. Babišová za ním proto přijela později, v ženevském bytě dodnes žijí společně.

Na konci ledna se vrací do příběhu Jelizaveta. Babiš mladší jí zavolal, že by ji chtěl vidět. "Sdělil jí, že se cítí dobře, a poprosil za prominutí, přičemž jí nabídl, aby ho navštívila ve Švýcarsku," popsala policie obsah Jelizavetiny výpovědi. Dorazila za ním 4. února, v Ženevě setrvala dva týdny. Na týden se pak stavila zpět v Krivém Rogu. Po další návštěvě v Ženevě se jejich vztah začal rozvolňovat a v roce 2019 přestali být v kontaktu.

Vysvětlení podával policii i premiér Babiš. Byl to jeho nápad, aby se Protopopov staral o jeho syna. Premiérovi ho doporučila Dita Protopopová, s níž se znal. O opakovaných cestách obou mužů po Evropě věděl. Policii řekl, že pro jeho syna je Protopopov "jako jeho druhý bratr". Že Babiš mladší píše policii e-maily o únosu, podle svých slov netušil. Premiérovi to řekl s několikadenním zpožděním jeho advokát.

Premiér synovi volal, zda je v pořádku

"Advokát ho (premiéra) požádal, zda by synovi nezavolal, zda je v pořádku. On mu zavolal, syn byl v pořádku a prostřednictvím advokáta policii dal vědět, že syn je v pořádku," popisuje dokument premiérovu výpověď. Syna naposledy viděl v druhé půli listopadu 2018. Do Ženevy vyrazil na pár dnů poté, co Seznam Zprávy zveřejnily svou reportáž. Premiér při té příležitosti poznal Jelizavetu, která tam zrovna pobývala.

Vyslechnout hlavního aktéra celého příběhu, Andreje Babiše mladšího, se policii nepodařilo. Požádala o to sice švýcarské trestní orgány, ale Babiš mladší s nimi nespolupracoval. "Policejní orgán přitom s ohledem na pobyt zmiňovaného na území cizího státu nedisponuje žádnou jinou legální možností, jak danou výpověď pro účely trestního řízení zajistit," píše policie.

Odložení kauzy bez obvinění odpovídá tomu, jaký závěr vyšetřování si přál samotný Andrej Babiš mladší. Po více než roce a čtvrt začal komunikovat s médii. "V kauze mého zavlečení nechci, aby byl někdo stíhán," řekl v pondělí serveru Seznam Zprávy. "Myslím si, že by to byla ztráta času hodně lidí, protože se nedá dokázat, že to, co říká Protopopov, je lež. A on zase nemůže dokázat, že to, co říkám já, by byla lež, že to neřekl," uvedl. Tou dobou už byl případ téměř týden uzavřený.