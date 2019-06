Stojíte pevně za Babišem i přes jeho problémy? ptá se opozice Hamáčka a Okamury

Zástupci ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve středu odpoledne vyzvali sociální demokraty a SPD Tomia Okamury k zodpovězení několika otázek. Mimo jiné chtějí vědět, za jakých okolností jsou ochotny tyto dvě strany držet Babiše u moci.

Předseda nejsilnější opoziční strany Petr Fiala z ODS oznámil po jednání ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, že zástupci těchto stran opozice se obrací na ČSSD a SPD s několika otázkami. Chtějí mimo jiné vědět, jestli budou nadále podporovat premiéra Andreje Babiše, který je podle opozičních stran ve střetu zájmů. Stejně tak chtějí po obou stranách, aby sdělily, za jakých okolností by souhlasily se zastavením dotací pro společnost Agrofert.

"Společně jsme konstatovali, že ve sněmovně existuje pevná politicko-mocenská koalice předsedy vlády s ČSSD, SPD a KSČM, která zajišťuje premiéru Babišovi ve sněmovně bezpečnou většinu bez ohledu na vážnost jeho osobních a podnikatelských problémů," začal své prohlášení Fiala.

Následně položil několik otázek sociální demokracii a SPD. "Bude ČSSD nadále podporovat premiéra ve funkci, pokud finální verze auditu Evropské komise dospěje k podobným závěrům jako předběžná zpráva?" zní první dotaz na sociální demokraty. Další se týká například toho, zda by měl podle ČSSD Babiš zůstat premiérem, pokud bude obžalovaný z porušení zákona.

Podobné dotazy míří také na předsedu SPD Tomia Okamuru, od kterého chce část opozice také vědět, zda má SPD vládní ambice. "Máte ambici nahradit ČSSD v koalici s premiérem Babišem a hnutím ANO?" zní otázka.

Podle Fialy odpovědi na tyto otázky vyjasní pozici premiéra. Na komunisty se prý nemá cenu obracet, protože jejich spojení s Babišem vidí v podstatě jako logické a historicky opodstatněné.

Fiala s předsedy dalších zmiňovaných stran zároveň avizovali, že jsou připraveni s Hamáčkem a Okamurou jednat. Šéf ODS nevyloučil, že dalším krokem by mohlo být hlasování o nedůvěře premiérovi. Zda ale k něčemu takovému dojde, není zatím jisté.

Menšinová vláda ANO a ČSSD už 23. listopadu ustála ve sněmovně pokus opozice o vyslovení nedůvěry. Strany tehdy reagovaly na informace v kauze Čapí hnízdo včetně údajného únosu syna premiéra Babiše na Krym. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo všech 92 tehdejších poslanců ODS, Pirátů, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Aby kabinet padl, opozice by musela pro návrh získat nejméně 101 hlasů.

Opozice nyní reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády. Podle návrhu, který před víkendem zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

V úterý odpoledne o auditní zprávě jednala sněmovna. Opoziční ODS, piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN neprosadili výzvu vládě, aby zajistila okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z programů EU firmám ze skupiny Agrofert. Návrh nepodpořili poslanci ANO, SPD, ČSSD, KSČM a někteří nezařazení. Dolní komora odmítla i další návrhy pětice opozičních stran.

