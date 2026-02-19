Podle policie požár v bohnické léčebně zřejmě založil pacient, který zemřel

Středeční požár v areálu Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích nebyl nehodou. S největší pravděpodobností ho totiž úmyslně začal muž, který na místě zemřel. Jednalo se o pacienta léčebny. Ve čtvrtek to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Hořelo v objektu neziskové organizace Národní ústav pro autismus, která si ho od nemocnice pronajímá. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu.
„Na věci stále pracujeme, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchaní trestného činu obecné ohrožení. Pokud se potvrdí to, že požár způsobila ta osoba, která zemřela, bude případ odložen,“ vysvětlila ve čtvrtek mluvčí policie.
V objektu hořelo vybavení jednoho z pokojů budovy. Předběžnou škodu vyšetřovatelé zjišťují, doplnil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Evakuovat se muselo 16 lidí. Jednoho vážně zraněného člověka hasiči předali záchranářům, kteří se ho snažili oživit, resuscitace byla ale neúspěšná.
Výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdalena Šubrt Thorová už ve středu České televizi řekla, že je možné, že za vznikem požáru stojí jeho oběť. Podle televize přišel pacient se svojí asistentkou žádat do ústavu o službu sociální rehabilitace.
„Dostal se do určité nepohody, panické ataky. V té chvíli došlo k útoku na naše asistenty. Ten pacient začal likvidovat zařízení kanceláře. Asistenti se stáhli a v tu chvíli došlo k požáru v té místnosti,“ sdělila Šubrt Thorová.
Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.
Polská skupina Orlen v loňském roce výrazně zvýšila zisk, tržby jí ale klesly
Polská petrochemická skupina Orlen vloni více než zečtyřnásobila čistý zisk na 11,25 miliardy zlotých (téměř 65 miliard korun). Tržby se však téměř o desetinu snížily a dosáhly 267,33 miliardy zlotých. Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom ve čtvrtek informovala na svých internetových stránkách.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
Bartoš: Polovinu svých schopností mám z her. Když mi je rodiče zakazovali, vzteky jsem zvracel
Pirátění her, první střílečky i obavy z umělé inteligence. Bývalý vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš byl hostem podcastu Krotitelé bossů a mluvil o tom, jak ho formovaly počítačové hry, proč by stát měl podporovat herní studia a proč rodiče nemohou podceňovat (ale ani porazit) digitální svět svých dětí.
Slavii přijdou problémy při zápase LM s Barcelonou téměř na milion
Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) potrestala fotbalovou Slavii za chování fanoušků v lednovém utkání Ligy mistrů s Barcelonou souhrnnou pokutou 40 tisíc eur (970 tisíc korun)
ŽIVĚArmáda USA je zřejmě připravena zaútočit na Írán o víkendu, Trump ale zatím nerozhodl
Spojené státy budou připraveny zaútočit na Írán už tento víkend. Americký prezident Donald Trump však zatím neučinil konečné rozhodnutí o tom, zda dá k útoku pokyn. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala ve čtvrtek stanice CNN. USA v současné době přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.