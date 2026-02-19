Přeskočit na obsah
Podle policie požár v bohnické léčebně zřejmě založil pacient, který zemřel

ČTK

Středeční požár v areálu Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích nebyl nehodou. S největší pravděpodobností ho totiž úmyslně začal muž, který na místě zemřel. Jednalo se o pacienta léčebny. Ve čtvrtek to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Hořelo v objektu neziskové organizace Národní ústav pro autismus, která si ho od nemocnice pronajímá. Oheň dostali hasiči rychle pod kontrolu.

Psychiatrická nemocnice Bohnice.
Psychiatrická nemocnice Bohnice v Praze.Foto: AKTUALNE
„Na věci stále pracujeme, byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchaní trestného činu obecné ohrožení. Pokud se potvrdí to, že požár způsobila ta osoba, která zemřela, bude případ odložen,“ vysvětlila ve čtvrtek mluvčí policie.

V objektu hořelo vybavení jednoho z pokojů budovy. Předběžnou škodu vyšetřovatelé zjišťují, doplnil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Evakuovat se muselo 16 lidí. Jednoho vážně zraněného člověka hasiči předali záchranářům, kteří se ho snažili oživit, resuscitace byla ale neúspěšná.

Výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdalena Šubrt Thorová už ve středu České televizi řekla, že je možné, že za vznikem požáru stojí jeho oběť. Podle televize přišel pacient se svojí asistentkou žádat do ústavu o službu sociální rehabilitace.

„Dostal se do určité nepohody, panické ataky. V té chvíli došlo k útoku na naše asistenty. Ten pacient začal likvidovat zařízení kanceláře. Asistenti se stáhli a v tu chvíli došlo k požáru v té místnosti,“ sdělila Šubrt Thorová.

Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.

