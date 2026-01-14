Muži, který vraždil a pak utekl z Bohnic, změnil soud léčení na detenci

Muži, který v nepříčetnosti zavraždil jiného, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, dnes změnil soud ochranné léčení na zabezpečovací detenci, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
Rozhodnutí soudu není pravomocné, odsouzený proti němu podal stížnost.
Obvodní soud pro Prahu 8 vyhověl návrhu psychiatrické nemocnice, státní zástupkyně se podle Cimbaly s návrhem plně ztotožnila. „V daném případě bylo nade vší pochybnost prokázáno, že původně uložené ochranné léčení ve vztahu k osobě, která se mu podrobovala, neplnilo svůj účel,“ uvedl mluvčí.
Muž předloni v lednu napadl dva lidi v pražském Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka.
Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný, byla mu soudem nařízená ústavní ochranná léčba. Vykonával ji v nemocnici v Bohnicích, odkud ale dvakrát utekl. Poprvé se nevrátil z povolené vycházky, podruhé přelezl plot.
Zabezpečovací detence chrání společnost před zvlášť nebezpečnými duševně nemocnými lidmi i před lidmi závislými na návykových látkách, u kterých nepostačuje ochranné léčení v psychiatrických ústavech.
První detenční ústav v Česku vznikl v lednu 2009 v areálu brněnské vazební věznice, od února 2013 funguje detence i v opavské věznici. Třetí detenční ústav vznikl v lednu 2022 v pražské pankrácké věznici. Detenci soud ukládá na neurčitou dobu a opakovaně přezkoumává, zda trvají její důvody.
Obvodní soud se zabývá i útěky muže z nemocnice, za maření úředního rozhodnutí ho žalobkyně navrhuje vyhostit na deset let z Česka. Hlavní líčení bude pokračovat výslechem znalkyně 26. ledna.
Praha 4 mrakodrap na Budějovické nechce, bude se bránit u soudu
Městská část Praha 4 podá žalobu proti územnímu rozhodnutí pražského magistrátu, které umožňuje výstavbu více než 70 metrů vysoké administrativní budovy na rohu Budějovické a Vyskočilovy ulice.
ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace
Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.
Plzeň potvrdila odchod velké hvězdy Durosinmiho, pryč zamířil i obránce Markovič
Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi odchází z Plzně doposledního celku itlaksé Serie A v Pise. Srbský obránce Svetozar Markovič po dvou sezonách přestupuje do Slovanu Bratislava.
Přivedl do Česka FlixBus, teď Prouza míří do čela českého Woltu
Novým generálním ředitelem doručovatelské společnosti Wolt pro Českou republiku se stal bývalý šéf FlixBusu v Česku Pavel Prouza.