14. 1. Radovan
Muži, který vraždil a pak utekl z Bohnic, změnil soud léčení na detenci

ČTK

Muži, který v nepříčetnosti zavraždil jiného, další lidi napadl a poté dvakrát utekl z pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, dnes změnil soud ochranné léčení na zabezpečovací detenci, řekl mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Ilustrační fotografie, soud, soudní řízení, právo, zákony, 2018
ilustrační fotoFoto: iStock
Rozhodnutí soudu není pravomocné, odsouzený proti němu podal stížnost.

Obvodní soud pro Prahu 8 vyhověl návrhu psychiatrické nemocnice, státní zástupkyně se podle Cimbaly s návrhem plně ztotožnila. „V daném případě bylo nade vší pochybnost prokázáno, že původně uložené ochranné léčení ve vztahu k osobě, která se mu podrobovala, neplnilo svůj účel,“ uvedl mluvčí.

Muž předloni v lednu napadl dva lidi v pražském Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem v Hostavicích. Při výslechu se pak přiznal k vraždě muže nalezeného dříve u Kyjského rybníka.

Případ kriminalisté odložili, protože podezřelý byl v době spáchání činů podle znalců nepříčetný, byla mu soudem nařízená ústavní ochranná léčba. Vykonával ji v nemocnici v Bohnicích, odkud ale dvakrát utekl. Poprvé se nevrátil z povolené vycházky, podruhé přelezl plot.

Zabezpečovací detence chrání společnost před zvlášť nebezpečnými duševně nemocnými lidmi i před lidmi závislými na návykových látkách, u kterých nepostačuje ochranné léčení v psychiatrických ústavech.

První detenční ústav v Česku vznikl v lednu 2009 v areálu brněnské vazební věznice, od února 2013 funguje detence i v opavské věznici. Třetí detenční ústav vznikl v lednu 2022 v pražské pankrácké věznici. Detenci soud ukládá na neurčitou dobu a opakovaně přezkoumává, zda trvají její důvody.

Obvodní soud se zabývá i útěky muže z nemocnice, za maření úředního rozhodnutí ho žalobkyně navrhuje vyhostit na deset let z Česka. Hlavní líčení bude pokračovat výslechem znalkyně 26. ledna.

ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace

Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.

