Pirátky nadchli studenti, kteří šli proti Motoristům. Gregor se tvářil zcela opačně

Úterní demonstrace velkého množství studentů středních a vysokých škol proti Motoristům sobě vyvolala emoce i mezi politiky. Zatímco politici Motoristů chování studentů ostře kritizovali a například jejich poslanec Matěj Gregor je vyzýval, aby takto do ulic nechodili, zcela opačný pohled měli Piráti. Aktuálně.cz zastihlo přímo v průvodu studentů tři pirátské poslankyně.
„My jsme jen vyběhly ze sněmovny,“ tvrdily tři pirátské poslankyně, které se zapojily do protestního studentského průvodu. Konkrétně šlo o Olgu Richterovou, Kateřinu Stojanovou a Lenku Martínkovou Španihelovou. K průvodu se připojily ve chvíli, kdy studenti a studentky procházeli kolem budov Poslanecké sněmovny a přesouvaly se od pražského Rudolfina přes Malostranské náměstí na Hradčanské náměstí před Pražský hrad.
Už od začátku akce bylo jasné, že se ho účastnily tisíce studentů, kteří tvořili dlouhý had. Ten byl tak dlouhý a široký, že policie musela v některých chvílích zastavit i dopravu, aby mohl průvod bezpečně projít.
Studenti nakonec zaplnili dolní část Hradčanského náměstí, kde nejčastěji skandovali heslo proti tomu, aby prezident Petr Pavel jmenoval ministrem životního prostředí někoho z Motoristů sobě – konkrétně Petra Macinku či Filipa Turka. „Macinku nechceme, Turka nechceme,“ volali mnohokrát studenti, kteří měli i další slogany, například „Motoristé sotva vědí, co je péče o prostředí“ nebo „Víte vůbec, co je věda, benzinem se hasit nedá.“
„Je to úžasné. Aktivizovaná občanská společnost je ta, na které to teď všechno bude stát. Takže jsme strašně šťastné, že je nás tady tolik,“ radovala se poslankyně Stojanová. „Děkujeme studentům,“ přidala se její kolegyně Martínková Španihelová, kterou doplnila Richterová. „Je super, že mladým záleží na budoucnosti, oni v ní budou nejdéle žít,“ dodala.
Na otázku Aktuálně.cz, co by řekly námitkám ohledně toho, že Motoristé mají právo být ve vládě, když je v říjnu poslali jejich voliči do sněmovny a jsou součástí vládní většiny, shodně tvrdily, že výsledky voleb respektují. „My respektujeme výsledky voleb, ale lidé nevolí vládu, za tu je personálně odpovědný Andrej Babiš. A my Piráti jsme už od října upozorňovali na to, že Motoristé, kteří nemají rádi životní prostředí, nemají být v resortu, který se má starat o životní prostředí,“ sdělila Aktuálně.cz Kateřina Stojanová.
Olga Richterová připomněla i dopis, který proti Motoristům sobě napsali Piráti prezidentu Petru Pavlovi. „Nejasné financování jejich strany, zájmy sponzorů a nakonec i výroky o zrušení CHKO Soutok ukazují, že to nejsou lidé, co by chránili životní prostředí,“ míní Richterová.
Motoristé sobě výhrady Pirátů, studentů i dalších odmítají s tím, že není důvod, aby nemohli zastávat ve vládě jakékoliv posty, včetně ministerstva životního prostředí či zahraničí. Jejich poslanec Matěj Gregor dlouhodobě tvrdí, že prostředí na středních a vysokých školách z jeho pohledu negativně ovlivňují různé politické neziskové organizace. „Pokud chodíte na vysokou školu, tak se hlavně účastněte výuky a nestávkujte ve jménu žádného politického názoru,“ vyzýval Gregor.
Zároveň tvrdil s odkazem na jeden status na sociálních sítích, že studenti jedné ze škol měli přislíbenou omluvenku od školy, když půjdou stávkovat, nebo že celá akce slouží jen k získání peněz pro organizátorskou iniciativu Univerzity za klima. Aktuálně.cz ale mluvilo během protestu s řadou účastníků, kteří vysvětlovali, že přišli protestovat, protože nechtějí Motoristy na ministerstvu životního prostředí.
Shodou okolností jméno Gregora padlo také na samotném protestu před Rudolfinem. Zástupci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity kritizovali nedávné Gregorovo vyjádření, ve kterém navrhoval, aby si studenti některých oborů, které podle něj společnost nepotřebuje, platili výuku sami.
