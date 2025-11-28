Pět jmen z tabla poražených: Babiš nechal za sebou své věrné a "věčné čekatele"

Předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Babiš ve středu prezidentovi Petru Pavlovi představil seznam všech kandidátů na ministry. Oznámil také, že hlava státu v pátek zahájí neformální konzultace s nominanty. Hrad následně doplnil, že trvat by mohly do 10. prosince.
Radek Vondráček
S kým se ovšem prezident nesetká na Hradě, je znovuzvolený poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. V politice je už přes jednu dekádu a patří k Babišovým letitým blízkým spolupracovníkům. Ve svém druhém volebním období se stal předsedou dolní komory.
Doposud také figuroval jako stínový ministr spravedlnosti, když se hnutí přesunulo do opozičních lavic. Zálusk měl podle dřívějších informací i na post šéfa diplomacie, to se mu ale nevyplnilo.
Po nástupu nové sněmovní sestavy se stal "jen" předsedou zahraničního výboru, ministerské křeslo tak bude muset oželet. Černínský palác je totiž nadále v gesci Motoristů sobě.
Robert Králíček
V podobné situaci je také další místopředseda hnutí ANO. V policejním prostředí se o Robertovi Králíčkovi mluvilo jako o možném budoucím ministrovi vnitra, na nejednom sezení měl nabízet možná budoucí řešení pro bezpečnostní sbory. Stejně tak se aktivně angažoval v digitalizaci státní správy, ve stínové vládě je proto vedený jako zmocněnec pro IT.
Třebaže byl jednou z hlavních tváří kampaně a je součástí vedení hnutí, nakonec se žádného vládního postu nedočkal. Podle informací redakce Aktuálně.cz se měl Králíček znelíbit Babišovi kvůli kontaktům s lidmi, kteří figurují v obří daňové kauze Octavian. Více jsme o případu psali zde. Povede tak alespoň jednu ze sněmovních kontrolních komisí.
Martin Kolovratník
Další výraznější tvář hnutí ANO a letitý poslanec Martin Kolovratník se roky věnuje dopravním tématům a rukou mu prošla nemalá řádka zákonů. Ve stínové vládě Andreje Babiše (či potažmo Karla Havlíčka) proto přirozeně zastával post stínového ministra dopravy.
Přetavit své ambice do skutečného křesla v čele resortu se mu ale nepodařilo. Na druhou stranu se Kolovratník dočkal alespoň sněmovní funkce. Opět se totiž stane předsedou volební komise, která tradičně vzniká jako první.
Boris Šťastný
Šéf motoristických poslanců, lékař a podnikatel Boris Šťastný je v tomto seznamu zvláštním případem. Oproti ostatním se vládního postu s největší pravděpodobností dočká - má se stát ministrem sportu, prevence a zdraví. Ovšem bez portfeje.
Problém je, že jeho původní ambice sahaly mnohem dál, konkrétně na resort zdravotnictví. Toho se ale hnutí ANO odmítlo vzdát a počítá s návratem Adama Vojtěcha, ačkoli sám Šťastný přiznal, že "noty ladil s Andrejem Babišem" už rok. Více jsme o tom psali zde.
Filip Turek
Posledním "poraženým" je bývalý europoslanec, nynější český zákonodárce a čestný předseda Motoristů sobě. Nad jeho možným působením ve vládě totiž stále visí velký otazník.
Původně měl zamířit na ministerstvo zahraničí, následně se vyměnil s motoristickým předsedou Petrem Macinkou a usiloval o ministerstvo životního prostředí. Jak ale vzkázal Pražský hrad, Filipa Turka nechce prezident na žádném vládním postu.
Překážkou je jeho kauza nevhodných příspěvků na sociálních sítích, kterou prověřuje policie. Pro Turka je to už teď mrzutá situace, kvůli poslaneckému postu se totiž musel vzdát pohodlného europoslaneckého mandátu a v českém prostředí čelí na veřejnosti ostré kritice. Na druhou stranu byl zvolen "alespoň" místopředsedou sněmovního zahraničního výboru.