Pět jmen z tabla poražených: Babiš nechal za sebou své věrné a "věčné čekatele"

Viet Tran Viet Tran
před 55 minutami
Vláda Andreje Babiše má konečně konkrétní obrysy. Mezi nominanty do čela několika ministerstev se objevily známé i nové tváře hnutí ANO, které doplní kandidáti Motoristů sobě a "odborníci" hnutí SPD. Smůlu ale mají politici, kteří na angažmá v kabinetě čekají už dlouhé roky a ani teď své ambice nedokázali přetavit. Pár z nich nevystoupí z ohrádky stínové vlády. Podívejte se na tablo poražených.
Andrej Babiš, hnutí ANO, premiér, Pražský hrad
Andrej Babiš, 2. kolo, prezidentské volby 2023, volby, kandidát, volební štáb, Radek Vondráček, Praha, domácí
Andrej Babiš, Robert Králíček, ANO, hnutí, politika
Předseda ANO a pravděpodobný příští premiér Babiš ve středu prezidentovi Petru Pavlovi představil seznam všech kandidátů na ministry. Oznámil také, že hlava státu v pátek zahájí neformální konzultace s nominanty. Hrad následně doplnil, že trvat by mohly do 10. prosince.

Radek Vondráček

S kým se ovšem prezident nesetká na Hradě, je znovuzvolený poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček. V politice je už přes jednu dekádu a patří k Babišovým letitým blízkým spolupracovníkům. Ve svém druhém volebním období se stal předsedou dolní komory.

Doposud také figuroval jako stínový ministr spravedlnosti, když se hnutí přesunulo do opozičních lavic. Zálusk měl podle dřívějších informací i na post šéfa diplomacie, to se mu ale nevyplnilo.

Po nástupu nové sněmovní sestavy se stal "jen" předsedou zahraničního výboru, ministerské křeslo tak bude muset oželet. Černínský palác je totiž nadále v gesci Motoristů sobě.

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček | Foto: Jakub Plíhal

Robert Králíček

V podobné situaci je také další místopředseda hnutí ANO. V policejním prostředí se o Robertovi Králíčkovi mluvilo jako o možném budoucím ministrovi vnitra, na nejednom sezení měl nabízet možná budoucí řešení pro bezpečnostní sbory. Stejně tak se aktivně angažoval v digitalizaci státní správy, ve stínové vládě je proto vedený jako zmocněnec pro IT.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Robert Králíček
Šéf hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Robert Králíček | Foto: Profimedia.cz

Třebaže byl jednou z hlavních tváří kampaně a je součástí vedení hnutí, nakonec se žádného vládního postu nedočkal. Podle informací redakce Aktuálně.cz se měl Králíček znelíbit Babišovi kvůli kontaktům s lidmi, kteří figurují v obří daňové kauze Octavian. Více jsme o případu psali zde. Povede tak alespoň jednu ze sněmovních kontrolních komisí.

Martin Kolovratník

Další výraznější tvář hnutí ANO a letitý poslanec Martin Kolovratník se roky věnuje dopravním tématům a rukou mu prošla nemalá řádka zákonů. Ve stínové vládě Andreje Babiše (či potažmo Karla Havlíčka) proto přirozeně zastával post stínového ministra dopravy.

Poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník
Poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník | Foto: DVTV

Přetavit své ambice do skutečného křesla v čele resortu se mu ale nepodařilo. Na druhou stranu se Kolovratník dočkal alespoň sněmovní funkce. Opět se totiž stane předsedou volební komise, která tradičně vzniká jako první.

Boris Šťastný

Šéf motoristických poslanců, lékař a podnikatel Boris Šťastný je v tomto seznamu zvláštním případem. Oproti ostatním se vládního postu s největší pravděpodobností dočká - má se stát ministrem sportu, prevence a zdraví. Ovšem bez portfeje.

Poslanec Boris Šťastný ve volebním štábu Motoristů sobě v říjnových volbách
Poslanec Boris Šťastný ve volebním štábu Motoristů sobě v říjnových volbách | Foto: Honza Mudra

Problém je, že jeho původní ambice sahaly mnohem dál, konkrétně na resort zdravotnictví. Toho se ale hnutí ANO odmítlo vzdát a počítá s návratem Adama Vojtěcha, ačkoli sám Šťastný přiznal, že "noty ladil s Andrejem Babišem" už rok. Více jsme o tom psali zde.

Filip Turek

Posledním "poraženým" je bývalý europoslanec, nynější český zákonodárce a čestný předseda Motoristů sobě. Nad jeho možným působením ve vládě totiž stále visí velký otazník.

Původně měl zamířit na ministerstvo zahraničí, následně se vyměnil s motoristickým předsedou Petrem Macinkou a usiloval o ministerstvo životního prostředí. Jak ale vzkázal Pražský hrad, Filipa Turka nechce prezident na žádném vládním postu.

Poslanec Filip Turek a šéf hnutí ANO Andrej Babiš
Poslanec Filip Turek a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Profimedia.cz

Překážkou je jeho kauza nevhodných příspěvků na sociálních sítích, kterou prověřuje policie. Pro Turka je to už teď mrzutá situace, kvůli poslaneckému postu se totiž musel vzdát pohodlného europoslaneckého mandátu a v českém prostředí čelí na veřejnosti ostré kritice. Na druhou stranu byl zvolen "alespoň" místopředsedou sněmovního zahraničního výboru.

 
