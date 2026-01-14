Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Pekarová Adamová pracuje po odchodu ze sněmovny pro KPMG. Řeší rozvoj podnikání

ČTK

Bývalá předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) po odchodu z politiky pracuje pro poradenskou společnost KPMG. Věnuje se řízení rozvoje podnikání. Napsal to server Deník.cz.

Markéta Pekarová Adamová, 2024
Markéta Pekarová Adamová Pekarová Adamová, ze zdravotních důvodů neobhajovala poslanecký mandát.Foto: Aktuálně
Pekarová Adamová, která ze zdravotních důvodů neobhajovala poslanecký mandát, serveru řekla, že s firmou KPMG spolupracuje v takzvaném business developmentu, tedy řízení rozvoje podnikání. "Pomáhá nám s rozvojem byznysu v zahraničí," uvedl Lukáš Kantor z komunikačního oddělení KPMG.

Podle serveru se tak bývalá předsedkyně TOP 09 vrací ke své původní profesi, protože vystudovala bakalářský obor andragogika a personální řízení na Univerzitě Karlově a poté podnikání a management v průmyslu na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT).

