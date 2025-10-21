Domácí

"Léčba neplodnosti mi přinesla problémy." Pekarová popsala, proč mizí z politiky

před 2 hodinami
V říjnových sněmovních volbách předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová nekandidovala. Že se tak rozhodla, oznámila už na začátku letoška a zdůvodnila to tehdy zdravotními problémy. Podrobnosti sdělila až teď. "Nejvíc souvisely se snahami o založení rodiny, protože za těch 10 let, co jsme se o to s manželem pokoušeli, jsem prošla všemi možnými typy léčby," řekla Pekarová deníku Blesk.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. | Foto: Hospodářské Noviny

Pekarová dlouhodobě řeší potíže s plodností. Jak ale sama řekla, léčba neplodnosti nepomáhala. "Naopak mi (to) přineslo celou řadu obtíží, které když se sečetly, tak jsem stála na prahu únavového syndromu. A to už není snadno řešitelné. Na doporučení lékařů, kteří se o mé zdravotní potíže starali, jsem se rozhodla, že si musím ubrat ze všech svých náloží," přiblížila pro Blesk.

"Na přelomu tohoto roku jsem se musela smířit s tím, že tomu nemůžu obětovat všechno, že to nejde a že musím mít zdraví na prvním místě, protože i kdyby se to pak podařilo, musím být dost silná na to, dítě odnosit, porodit a být s ním. A moje tělo už mi dávalo stopku," pokračovala Pekarová s tím, že ji zároveň trápila vyhřezlá ploténka.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v prosinci roku 2024

Končící předsedkyně Poslanecké sněmovny se v rozhovoru vyjádřila i k pravděpodobnému nástupci v čele sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), který na ni ve spojitosti s bezdětností dříve osobně útočil.

"Proti ženám v politice je útoků intenzivně víc a ti, kteří vás chtějí kritizovat, využijí prakticky cokoliv. Na rozdíl od mužů se používají útoky na vzhled i útoky na tuhle rodinnou rovinu," uvedla. Pokud by o to Okamura v nové funkci stál, případnou pomoc či rady neodmítá, ale nepočítá, že by o to Okamura požádal. "On mě ani na chodbách (sněmovny) nezdravil s nějakým velkým nadšením," doplnila.

Pekarová nebude pokračovat ani jako předsedkyně TOP 09. V listopadu si strana bude vybírat nové vedení. Na její post se oficiálně hlásí zatím jen současný místopředseda strany a volební lídr koalice Spolu v Královéhradeckém kraji Matěj Ondřej Havel, který obhájil poslanecký mandát. Možným nástupcem v čele strany by mohl být i poslanec Jiří Pospíšil, jehož Pekarová v roce 2019 nahradila jako předsedkyně strany.

Definitivně nevyloučila ani vlastní návrat. "Já jsem nikdy neřekla, že s politikou končím navždy, ale zároveň to není tak, že bych si už při odchodu plánovala návrat. Uvidíme, jestli budu mít v budoucnosti nějaké další puzení se vrátit."

Pekarová vedla kandidátku Spolu v Praze ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL zde tehdy zaznamenala jednoznačné vítězství, když dostala 40 procent hlasů. Ona sama získala 49 tisíc preferenčních hlasů. Jako poslankyně neobhajující mandát má ze zákona nárok na odchodné. To by mělo v jejím případě činit téměř 1,5 milionu korun.

 
