Oslovil mě švýcarský advokát, říká nový obhájce Babiše juniora. Dřív hájil Paroubka

Neobvyklou cestou se k novému klientovi z prominentních kruhů dostal pražský advokát Petr Topinka, který v minulosti zastupoval například bývalého premiéra Jiřího Paroubka či předsedu sněmovny a pozdějšího ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. Od počátku prosince je jednašedesátiletý právník spolu se svým synem Lukášem obhájcem Andreje Babiše mladšího v dotační kauze Čapí hnízdo.

Topinku a syna však neoslovil sám Babiš junior, s nímž se poprvé viděli až před několika dny v Ženevě, nýbrž švýcarský advokát Babišovy rodiny Alexandre de Senarclens. Na základě čí reference si pražské právníky známý ženevský advokát a současně politik vybral, nechtějí noví advokáti Babiše mladšího říct.

"Bylo to na doporučení, ale nebudu zveřejňovat na čí. Jsme renomovaná kancelář, která zastupuje politiky už po léta, všechny možné VIP klienty, asi z toho důvodu se na nás obrátili," uvedl advokát, který se v uplynulých dnech za Babišem juniorem do Ženevy vypravil.

A nechce ani upřesnit, zda to bylo například na doporučení jejich klientů či zda doporučující byli z Česka. "Rád bych to řekl, není to nic špatného, ale nechci je specifikovat," reagoval Topinka.

Jeden advokát pro oba Babiše? Možný střet zájmů

Ještě do konce listopadu hájil Babiše juniora Michael Bartončík, který však současně hájil i jeho otce. To, že advokát zastupuje více obviněných v jedné kauze − a nemusí to být jen členové rodiny −, není výjimečné. Jenže musí důsledně dbát na to, aby zájmy všech obviněných byly shodné. A to byl v případě Babiše juniora a jeho otce problém.

Ukázalo se to poté, co Seznam zprávy zveřejnily, že Andrej Babiš mladší pobýval po svém obvinění loni na podzim na Krymu, podle jeho vlastních slov nedobrovolně. Odvezl jej tam prý na přání otce a za použití výhrůžek jeho známý Petr Protopopov. Poté, co Babiš starší nařčení z únosu v médiích odmítl a bránil se tvrzením, že jeho syn má schizofrenii, poslal Babiš junior e-mail, v němž obvinil svého otce ze lži a oznámil, že chce vypovídat na policii. Pak se ale odmlčel.

Alexandre de Senarclens Ženevský politik a právník, který od listopadu 2018 ve Švýcarsku zastupuje Andreje Babiše mladšího a jeho matku Beatrici. Narodil se v Ženevě v roce 1975. Vystudoval práva v německém Fribourgu, vedle toho absolvoval studijní pobyty také v Kolíně nebo ve Washingtonu. Od roku 2005 je členem Liberální strany. Později působil jako pokladník strany FDP: Liberálové, jenž vznikla sloučením Liberálů s Svobodnou demokratickou stranou (FDP). V květnu 2015 byl zvolen předsedou strany v Ženevě. Od roku 2016 je členem parlamentu v ženevském kantonu. Je ženatý, s manželkou Charlotte mají tři děti.

"Podle toho, co slyšíme v médiích a co jsme slyšeli o možném zavlečení, tak ty zájmy zjevně mohou být rozdílné," konstatoval advokát a bývalý vrchní státní zástupce v Praze Stanislav Mečl pro Hospodářské noviny a Aktuálně.cz, které na možný střet zájmů upozornily.

"Pokud existují pochybnosti, zda si jejich zájmy neodporují, měl by státní zástupce podat podnět k vyloučení zvoleného obhájce z obhajování," potvrdila trestní soudkyně Jana Miklová.

Nechceme, aby byl Babiš mladší zatěžován

Aby zabránil svému odvolání, vzdal se pak Bartončík sám obhajoby Babiše mladšího. On ani státní zastupitelství ale nechtěli říct, kdo jej nově hájí. Až tento čtvrtek to uvedl deník Právo.

Oba Topinkové však odmítají, že by je doporučil právě Bartončík. "Viděli jsme ho poprvé, až když jsme si od něj převzali spis. Ten nyní studujeme," uvedl Lukáš Topinka, který za Babišem v minulých dnech také zajel do Švýcarska.

"Udělil nám tam plnou moc, tím pádem jej zastupujeme jak ve věci Čapího hnízda, tak údajného únosu," uvedl advokát. Ten je prý i nadále se svým klientem v kontaktu, především prostřednictvím e-mailu. "Nyní nemáme naplánované žádné další osobní setkání," dodal.

Podle něj je Babiš junior stále v Ženevě a ambulantně dochází k lékaři kvůli svému zdravotnímu stavu. A prý si ani nepřeje navenek komunikovat. "S ohledem na jeho zdravotní stav bychom byli raději, aby nebyl příliš zatěžován," konstatoval Topinka.

K dřívějším vyjádřením Babiše juniora, který reportérům Seznamu napsal, že by chtěl vypovídat na policii, a pak se odmlčel, se advokát nechtěl vyjadřovat. "Je v běhu právní pomoc do Švýcarska, a pokud budeme osloveni švýcarskými orgány, budeme plně kooperovat," řekl pouze.

Paroubek, Zaorálek, Lev 21 i Zemanovci

Topinka starší zastupoval například tehdejšího předsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka ve sporu s finančníkem Zdeňkem Bakalou (ten je majitelem finančního domu Economia, který vydává i Aktuálně.cz), jehož kvůli kauze ostravských bytů přirovnal ke gaunerovi. Bakala požadoval omluvu, ale soud řekl, že přirovnání bylo oprávněnou kritikou.

Úspěšný nebyl ani v případě Jiřího Paroubka, kterého zastupoval, když si někdejší premiér stěžoval na postup policie při úniku takzvané Kubiceho zprávy pár dní před volbami v roce 2006. A neuspěl ani v druhém případě, když žaloval aktivistu Stanislava Pence za to, že zveřejnil Paroubkovo telefonní číslo a tehdejšímu premiérovi na něj chodili sprosté a výhružné SMS zprávy.

Kromě toho, že v minulosti zastupoval některé politiky, se sám do politiky opakovaně snažil aktivně vstoupit. Ale pokaždé neúspěšně. V roce 2004 se jako člen České strany národně sociální snažil dostat do Evropského parlamentu na dvanáctém místě kandidátky krajně pravicového uskupení Národní strana, která nakonec získala pouhých 0,12 procenta hlasů.

Neuspěl ani později ve volbách do pražského zastupitelstva, kam kandidoval v letech 2014 a 2018 - poprvé za LEV21 Jiřího Paroubka, letos za Zemanovce. V prvním případě získala strana 0,05 procenta hlasů voličů, v druhém pak 0,1 procenta.

Výtka pro žalobce

Případ možného dotačního podvodu šetří policie, která loni na podzim obvinila jedenáct lidí, po několika měsících pak počet obviněných zúžila na sedm. Policie měla případ původně uzavřít již letos v létě, státní zástupce Jaroslav Šaroch jí ale prodloužil termín do konce letošního roku.

Dá se předpokládat, že policie požádá o nové prodloužení lhůty, mimo jiné kvůli tomu, že stále nevyslechla Babiše juniora. Je přitom pravděpodobné, že státní zástupce kvůli urychlení vyčlení případ Babiše juniora do samostatného řízení.

V úterý přitom žalobce Šaroch sklidil ostrou kritiku vrchní státní zástupkyně v Praze Lenky Bradáčové. Ta uvedla, že nepostupuje důrazně a měl by být aktivnější a zajistit rychlé ukončení vyšetřování. Přikázala mu také, aby jí pravidelně posílal zprávy o stavu řízení. Šaroch výtku odmítl a vyjádření Bradáčové označil za populismus.