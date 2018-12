Babišův advokát se vzdal obhajoby jeho syna. Zabránil tak, aby ho soud odvolal

Advokát Michael Bartončík předešel tomu, aby jej soud kvůli střetu zájmů odvolal z kauzy Čapí hnízdo, kde zastupoval jak Andreje Babiše staršího, tak jeho syna. Poté, co na jeho možný střet zájmů upozornil deník Aktuálně.cz a Hospodářské noviny, sám oznámil, že se obhajoby Babiše juniora vzdává.

"Byla nám doručena dohoda o skončení obhajoby od stávajícího obhájce Andreje Babiše mladšího současně s novou plnou mocí prokazující zastoupení jmenovaného odlišným obhájcem," uvedl mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Sám Bartončík okolnosti svého kroku nechce komentovat. "K tomu se nebudu vyjadřovat," reagoval a zavěsil telefon.

To, že advokát zastupuje více obviněných v jedné kauze - a nemusí to být jen členové jedné rodiny - není výjimečné. Jenže musí důsledně dbát na to, aby zájmy všech obviněných byly shodné. A to je v případě Babiše juniora a jeho otce problém.

Ukázalo se to poté, co televize Seznam zveřejnila, že Andrej Babiš mladší pobýval po svém obvinění loni na podzim na Krymu: Podle jeho vlastních slov ale nedobrovolně, odvezl jej tam prý na přání otce a za použití výhrůžek Petr Protopopov. A poté, co to jeho otec v médiích odmítl a uvedl, že má syn schizofrenii, Babiš junior poslal e-mail, v němž obvinil svého otce ze lži a oznámil, že chce vypovídat na policii. Pak se ale odmlčel.

Předběhl nás, připouštějí žalobci

O vyloučení obhájce může rozhodnout pouze soud - a to buď na základě vlastní úvahy či po podání podnětu od státního zástupce. Samo zastupitelství se přitom chystalo, že podnět soudu podá. Ale Bartončík je svým krokem předešel.

"Tím, že sám udělal uvedený krok, tato varianta z naší strany odpadla," připustil Cimbala.

Pokud by přitom soud rozhodl o odvolání Bartončíka, ten by již nemohl zastupovat nikoho v dané kauze. To, že má informace od těch, které dříve zastupoval, by totiž mohlo zvýhodnit toho, pro něhož by dál pracoval. V tomto případě tedy Babiše staršího.

Bývalý vrchní státní zástupce v Praze a nyní advokát Stanislav Mečl soudí, že Bartončík udělal tento krok včas. "Pokud ještě neproběhly výslechy Andreje Babiše mladšího a další úkony, které se jej týkají, tak ten střet zájmů nutně nemusel nastat," uvedl Mečl.

"Běžely vůči němu jen ty úkony, se kterými se seznámí všichni obhájci," dodal Mečl s tím, že nový advokát může zvolit i jinou taktiku obhajoby a například se Babiše juniora snažit přesvědčit, aby přijel v kauze Čapí hnízdo do Česka vypovídat.

Kdo nově Andreje Babiše juniora hájí, nechce státní zastupitelství sdělit. "Je ryze záležitostí obviněných a jejich obhájců, do jaké míry uvedou tyto informace ve veřejnou známost. Pro účely trestního řízení je rozhodující existence obhájce nikoliv jeho samotné jméno," uvedl Cimbala.

Vyšetřování má skončit do konce roku

Babiš junior je nyní podle dostupných údajů ve Švýcarsku. Právo uvedlo, že státní zástupce již koncem listopadu požádal švýcarské orgány o přezkoumání jeho zdravotního stavu. Tamní znalci by měli přezkoumat, zda je jeho zdravotní stav opravdu tak špatný, že se nemůže účastnit vyšetřování.

Policie má případ na pokyn státního zástupce uzavřít do konce roku a navrhnout, zda podá obžalobu. Je však pravděpodobné, že státní zástupce Jaroslav Šaroch termín policii opět posune a případ rozdělí na dvě části, aby jej urychlil.

Případ Babiše juniora a případně dalších obviněných, kvůli nimž se vyšetřování protahuje, tak může vyloučit do samostatného řízení. Nový advokát Babiše juniora navíc musí dostat čas, aby se s kauzou seznámil a probral s Babišem juniorem další postup.