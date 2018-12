Bradáčová: Státní zástupce nebyl v kauze Čapí hnízdo dost důrazný, bude aktivnější

Žalobce Jaroslav Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze, který dohlíží na kauzu Čapí hnízdo, nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně. Uvedla to vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová s tím, že se to změní.

Na závěru kontroly se podle Bradáčové shodlo jak pražské vrchní státní zastupitelství, tak i vedení městského zastupitelství. "Bylo přijato opatření, aby byl žalobce aktivnější a zajistil tak úplné a rychlé ukončení vyšetřování," uvedla Bradáčová.

Mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala výtky potvrdil. "Proběhla dohledová prověrka a státní zástupce má pravidelně posílat zprávy o průběhu vyšetřování," řekl Cimbala Aktuálně.cz, ale zdůraznil, že žádné chyby v procesním postupu Vrchní státní zastupitelství v Praze neshledalo.

Případ má na starosti státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ten původně uložil policii, aby případ uzavřela do konce září, termín jí poté prodloužil do konce roku. A dá se očekávat, že policie požádá o nové prodloužení. "Zatím to neučinila, ale může to učinit před koncem lhůty," řekl Cimbala.

Případ vázne především na tom, že se policii nepodařilo vyslechnout Andreje Babiše mladšího. A podle Cimbaly se to nedaří dosud. "Kontakt přímo s ním dosud navázán nebyl," potvrdil s tím, že je policie v kontaktu pouze s jeho obhájcem.

Donedávna jej zastupoval Michale Bartončík, jehož klientem byl současně i Andrej Babiš starší. Bartončík od zastupování Babiše mladšího odstoupil poté, co Hospodářské noviny upozornily na jeho možný střet zájmů. Kdo je nový obhájce Andreje Babiše juniora státní zastupitelství, nemůže podle Cimbaly sdělovat.

V kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo čelí stíhání premiér Andrej Babiš (ANO) i někteří členové jeho rodiny. Interní kontrolu iniciovala Bradáčová v říjnu, ještě před vypuknutím aféry kolem údajného zavlečení Babišova syna Andreje na Krym.

Vrchní státní zastupitelství se kauzou Čapí hnízdo zabývalo v rámci dohledu už loni. Tehdy vrchní státní zástupkyně označila délku vyšetřování za "jen hraničně akceptovatelnou", za práci podřízeného městského zastupitelství se ale postavila.