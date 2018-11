"Byl jsem štastný, že má přítelkyni." Babiš nevidí problém v pobytu syna na Krymu

Prakticky nic nového a jen další otázky přineslo vysvětlování Andreje Babiše v televizi Nova, kde se vyjadřoval ke kauze svého syna a Čapího hnízda. V ní jsou společně obviněni z dotačního podvodu. V půlhodinovém rozhovoru, který s ním v neděli večer vedl moderátor Rey Koranteng, premiér na žádnou důležitou otázku neodpověděl - ty ostatně moderátor buď nepoložil, nebo netrval na jejich zodpovězení. A Babiš víceméně jen opakoval, že je vše účelová kampaň, která ho má dostat z politiky. A to poté, co televize Seznam zveřejnila, že se jeho syn více než rok skrývá na Krymu a poté ve Švýcarsku.

Druhý nejbohatší Čech, který jen na úrocích z korunových dluhopisů své bývalé firmy Agrofert ročně dostává devadesát milionů korun a mohl by tak svému synovi, který podle něj trpí schizofrenií, dopřát nejlepší lékaře, jej přitom nechal odjet s jeho opatrovníkem Petrem Protopopovem na Krym. A poté do Krivého Rogu, který je jedním z nejznečištěnějších míst na Ukrajině a podle samotného Protopopova městem narkomanů.

"Pan Protopopov je Rus. Nemá víza do Evropy," reagoval Babiš, přestože Protopopov, který má v Česku dlouhodobý pobyt, může volně cestovat po celé Evropské unii. To, že Protopopov opakovaně nechal jeho syna jak na Krymu, tak v Krivém Rogu samotného a odjel, vysvětloval tím, že si tam Andrej Babiš mladší našel přítelkyni. S ní prý byl šťastný. "Já neznal detaily. Občas poslal fotografii a já byl šťastnej, že má přítelkyni," reagoval Babiš.

"Syn chtěl okamžitě pryč, to nebylo možné z různých důvodů, tak napsal mejl, že byl unesen," vysvětlil proč jeho syn koncem loňského roku české policii napsal e-mail s žádostí o pomoc.

Na otázku na možné nebezpečí pro jeho syna či bezpečnostní riziko pro Českou republiku, jak o pobytu syna premiéra na anektovaném Krymu mluvili někteří bezpečnostní analytici i politici, pak premiér reagoval: "Já byl čtyři dny v zahraničí, viděl jsem většinu politiků světa, Trumpa, Putina, všechny jsem viděl. Tihle lidi ani netuší, o čem mluví. Dělají si politiku antibabiš, zviditelňují se na neštěstí mého syna. To je neuvěřitelné."

Babiš také odmítl, že by nechal svého syna ukrýt kvůli kauze Čapí hnízdo, byť ten odjel na Krym zrovna v době, kdy se o ní začalo mluvit. "On tam odjel v momentě, kdy vypukly ty kauzy o mně a novináři stáli za barákem. Když ho honili, pronásledovali, jeho stav se zhoršoval, doktorka řekla, že by bylo lepší, kdyby šel na výlet s panem Protopopovem do Ruska," uvedl premiér s poukazem na nemoc svého syna.

Uděláme všechno, abys byl zavřený

Kauzu kolem premiérova syna odstartovala reportáž televize Seznam, která Andreje Babiše mladšího vystopovala před měsícem ve švýcarské Ženevě. Reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík na skrytou kameru zaznamenali jeho prohlášení, kde popisoval, jak ho manžel jeho lékařky Dity Protopopové odvezl na Krym. A podle jeho slov to bylo nedobrovolně. "Zneužil toho, že můj otec chtěl, abych zmizel. Kvůli stíhání Čapího hnízda," uvedl Babiš mladší v reportáži, odvysílané minulé pondělí. "On mi řek na Ukrajině, že já a tvůj otec uděláme všechno, abys byl zavřený," dodal.

Nemůžeme svobodně vyjít na ulici, říká matka Andreje Babiše mladšího | Video: TV Nova | 01:42

Sám Babiš na to reagoval slovy, že jeho syn trpí schizofrenií a nikdo jej neunesl - na Krym a později do Švýcarska odjel dobrovolně. A vše je prý jen manipulace a nehorázný tlak novinářů na policii a žalobce. "Je to součástí scénáře, jak mě zničit a dostat z politiky," prohlásil.

Na to podle televize Seznam zareagoval premiérův syn, který televizi napsal ve čtvrtek e-mail, v němž tvrdí, že Andrej Babiš starší lže a oznámil, že chce vypovídat na policii.

"Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ‚neustálým dozorem‘ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody," napsal prý s tím, že si přeje si být telefonicky v kontaktu s Policií ČR. "Matka na mě začíná dělat tlak, protože můj otec určitě dělá tlak na ni prostřednictvím SMS," oznámil podle Seznamu ve stejný den o něco později.

Ovlivňování svědků?

Babiš vzápětí ve čtvrtek pozdě večer napsal na facebook, že dům v Ženevě, kde jeho syn žije, je v obležení novinářů a ti se k němu i pozdě večer dobývali. A dodal, že v sobotu brzy ráno za svým synem pojede.

Někteří politici i advokáti Babišovu cestu za synem považují za jasný pokus o ovlivňování svědků - a policie a žalobci mu měli podle nich zabránit vycestovat a vzít jej do vazby. Paragraf 67b trestního řádu totiž říká, že do vazby může být vzat ten, u něhož hrozí, "že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání".

„Synovi jsem (ve Švýcarsku) vysvětloval, o co jde. Ale on je přesvědčený, že na ten výlet do Ruska šel nedobrovolně.“ premiér Babiš na Nově



„Již v týdnu řada lidí upozorňovala, že je tu vážné riziko ovlivnění svědků, pokud premiér Babiš pojede za synem.“ šéfredaktor J. Unger — Seznam Zprávy (@Seznam_Zpravy) November 18, 2018

Žalobci ani policie ale důvod pro vzetí Babiše do vazby nevidí. "Andrej Babiš starší nemá uložen zákaz vycestování do zahraničí, může tedy z ČR vycestovat bez omezení," řekl mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala pro Euro.

Babiš svého syna podle svých slov navštívil a strávili spolu pět hodin, při nichž hráli i šachy. Již o den dřív, v pátek dopoledne, tam byli opět reportéři televize Seznam Jiří Kubík a Sabina Slonková, ale nikdo jim už neotevřel. A Andrej Babiš mladší s nimi přestal komunikovat i prostřednictvím e-mailu. Slonková a Kubík podle svých slov za čtyři hodiny, které seděli v kavárně před domem, tam žádné novináře neviděli.

Jen když napodruhé vyšli před dům s kamerou, objevil se na místě muž, který se představil jako advokát Babišovy rodiny a začal vyhrožovat trestním stíháním.

Rozhovor prý vedli sugestivními otázkami

Zhruba hodinu a půl předtím, než TV Nova uvedla rozhovor s premiérem, poskytla prostor jeho první manželce. Ta po sobotní návštěvě Andreje Babiše v Ženevě poslala zhruba minutu a půl dlouhý videovzkaz, který TV Nova odvysílala. A v přečteném textu odsoudila skandální útok proti soukromí svého syna i jí samotné.

"I přesto, že jsem reportéry Slonkovou a Kubíka výslovně upozornila na to, že můj syn je nemocný, a proto rozhovor s ním nepřipadá v úvahu, udělali to, že skrytou kamerou rozhovor se mnou a mým synem skrytou kamerou natočili a zveřejnili. Tento rozhovor sugestivními otázkami vedli tak, aby vyzněl v neprospěch Andreje Babiše staršího a skandalizaci naší rodiny," přečetla.

"Po celou dobu naší návštěvy byla paní Babišová přítomna a ani jednou do slov svého syna nezasáhla, občas ho naopak doplňovala," reagoval na prohlášení Babišové reportér Seznamu Jiří Kubík.

Tipsport (už zase) věří Babišovi

V reakci na aktuální dění Tipsport vypsal v úterý sázky na to, zda Andrej Babiš vydrží do ledna 2019 ve funkci premiéra. Sám této variantě příliš nevěřil - vypsal na ní kurz 1,7 ku jedné, zatímco na pád premiéra dvě ku jedné.

O pět dní později je ale vše jinak. Na to, že Babiš v čele vlády nebude, je nyní kurz 4,6 ku 1, zatímco na jeho setrvání 1,15 ku jedné. A Tipsport věří, že bude premiérem i na konci příštího roku - vypsal na to kurz 1,4 ku jedné.

Podle Tipsportu přežije i páteční hlasování o důvěře vlády. Pokud by opravdu padla, tak by každý sázející za vsazenou tisícikorunu vyhrál dvanáct tisíc korun. A ten, kdo by si stejnou sumu vsadil na to, že kabinet hlasování přežije, by vyhrál pouhou desetikorunu - vysaný kurz je totiž 1,01 ku 1. A to přesto, že 92 poslanců podalo návrh na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše a Prahu opět zaplavily tisíce demonstrujících proti předsedovi hnutí ANO a požadovali jeho odstoupení z funkce premiéra.

Nikdy neodstoupím. Nikdy!

Sám Andrej Babiš na to emotivně reagoval slovy, že sám odstoupit nehodlá. "Nikdy neodstoupím. Nikdy! Ať si to všichni zapamatují," řekl minulý pátek ráno před odletem do Bruselu. A prezident Miloš Zeman oznámil, že Babiš má nadále jeho důvěru. Pokud by poslanci v pátek Babišovi nedůvěru vyslovili, tak jej znovu pověří složením vlády.

A rétoriku možného odchodu z vlády zeslabuje i ČSSD, která ví, že v případě jejího odstoupení by ji nahradila Okamurova SPD. Ta to již dokonce premiéru Andreji Babišovi nabídla - byť všichni její poslanci se podepsali pro žádost o vyslovení nedůvěry vládě.

Podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka by tak bylo nejlepší, aby současná vládní koalice pokračovala, ovšem bez premiéra Babiše. O tom však hnutí ANO odmítá byť jen uvažovat. "Pro nás není jiný kandidát než pan Babiš," uvedl předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.