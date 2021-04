Opatření jsou jako plátky ementálu. Zákazy cest z okresů měly být dříve, míní experti

V pondělí skončila po více než měsíci nejpřísnější omezení, Češi se už nově opět mohou pohybovat neomezeně po celém okrese, a to i v noci. Dále však trvají přísná opatření, počty nakažených dále klesají. Podle odborníků lockdown zabral. Jestli některé opatření bylo zbytečné, však podle nich nelze říct, protože jedině všechna společně mohou fungovat efektivně.

Lockdown zafungoval, shodují se odborníci. A dokazují to i čísla, protože počty potvrzených nakažených zhruba od poloviny března setrvale klesají. Zatímco ještě v první polovině března nebylo výjimkou patnáct tisíc nakažených denně, koncem měsíce už čísla spadla pod deset tisíc nových případů za den. I v dubnu čísla nadále klesají a například v pondělí laboratoře zachytily "pouze" 3843 nakažených.

Vláda se nyní připravuje na to, že některá z přísných opatření rozvolní. Od pondělí již zrušila zákaz pohybu mezi okresy a zákaz nočního vycházení, do škol se - ač s mnoha omezeními - vrátili někteří žáci. Otevřely se také obchody, například s dětským oblečením a obuví nebo papírenským zbožím.

Původně ministerstvo zdravotnictví počítalo s tím, že umožní i setkávání lidí po deseti ve vnitřních prostorách a po dvaceti venku. Po kritice některých odborníků však nakonec od tohoto záměru upustilo a stále je tak možné setkávat se pouze po dvojicích. Experti v oficiální poradní Mezioborové skupině pro epidemické situace (MeSES) ve svém stanovisku upozorňovali, že na takto velké rozvolňování je ještě brzy.

Omezení shromažďování je podle nich jedno z nejúčinnějších opatření směřujících k omezení epidemie, jelikož zabraňuje setkávání lidí z jiných domácností v uzavřených prostorách, což je jeden z nejrizikovějších způsobů kontaktu. "Podle posledních výsledků modelů značnou část redukce reprodukčního čísla nejspíše způsobuje právě i omezení setkání z deseti osob na dvě," stojí v nedávném vyjádření odborné skupiny.

Právě úvahy nad rozvolňováním přináší také debatu nad tím, která opatření jsou nejefektivnější a která mají jen velmi malý vliv na šíření viru a jejich uplatňování přináší tak malý efekt, že jsou zbytečná.

Podle matematika Reného Levínského, který je rovněž členem skupiny MeSES, je však podobná debata velmi obtížná, protože nelze najít jedno opatření, které by dokázalo šíření viru výrazně omezit. "Je důležité, aby opatření fungovala dohromady. Je problematické snažit se říct, které opatření je lepší a které horší. Můžete si to představit jako sýr ementál. Každý plátek má někde díru, ale když jich dáte několik na sebe, není přes ně vidět. V tomto případě to tak také funguje. Tedy nelze udělat jedno opatření, které by fungovalo samo o sobě bez dalších, je potřeba je kombinovat," vysvětluje Levínský.

Odborníci z MeSES například uvádějí, že kombinací zákazu nočního vycházení a omezení setkávání určitého počtu lidí lze zabránit pořádání rodinných oslav a večírků, které jsou z hlediska šíření epidemie vysoce rizikové.

"Když není kontakt, není nákaza"

Oslovení experti se shodují na tom, že významnou roli ve zlepšení situace hrálo právě omezení pohybu mezi okresy a s tím související setkávání lidí. K tomu, aby lidé vyjeli z okresu, potřebovali v uplynulém měsíci pádný důvod, proto se omezilo třeba setkávání rodinných příslušníků.

"Pro mě je směrodatný ukazatel takzvané sedmidenní incidence, tedy výskyt nových případů za sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Když se podívám na křivku v březnu, tak to velice dramaticky kleslo - o dvě třetiny. Přiblížili jsme se hodnotám 250 nakažených na 100 tisíc obyvatel, což je hodnota, která umožňuje jakési rozvolňování. Takže z toho lze pozorovat, že výrazné omezení mobility mělo svůj velký význam," říká šéf epidemiologické skupiny na ministerstvu zdravotnictví Roman Chlíbek.

S tím souhlasí i matematik Levínský. To, jak moc se šíří nákaza, podle něj vždy záleží na mobilitě obyvatel. "Když není kontakt, není nákaza. Je to přímá úměra - reprodukční číslo se odvíjí od toho, kolik měli lidé kontaktů před dvěma týdny. Každý kontakt s sebou nese riziko nákazy. Je proto potřeba zamezovat kontaktům, ale smysluplně, což se v této zemi úplně neděje, protože se kontakty omezily hlavně dětem a průmysl běžel po celou dobu pandemie," vysvětluje Levínský.

Na to si stěžují i odborníci na vzdělávání. Například ředitel Základní a mateřské školy Antonína Čermáka v Praze 6 Petr Karvánek říká, že nechápe, proč se děti ve škole musí střídat a zaměstnanci v práci ne. "Testují se přitom úplně stejně. Nemyslím si, že děti představují větší riziko než dospělí, často se děti chovají zodpovědněji než dospělí, a přesto jsou cílem největších represí v této zemi," nechápe ředitel.

Pomohlo i nošení respirátorů

Význam podle Chlíbka mělo i to, že lidé povinně začali nosit respirátory například ve vozech hromadné dopravy. Větší roli však podle něj hrálo omezení mobility, jelikož lidé měli zakrytá ústa a nos už dřív, ačkoliv lepší ochrana v podobě respirátoru podle něj rovněž nepochybně zafungovala.

Epidemie začala zpomalovat už na začátku března, tedy krátce předtím, než se mohla nejpřísnější opatření projevit. Ústav zdravotnických informací a statistik si to tehdy vysvětloval právě povinností nosit respirátory ve vybraných prostorách, kterou vláda nařídila týden před lockdownem, a zodpovědnějším chováním lidí.

A lidé skutečně omezili setkávání s jinými lidmi ještě předtím, než vláda zpřísnila opatření, o čemž svědčí data sociologů ze společnosti PAQ Research. Zatímco na začátku února se lidé průměrně setkali alespoň na pět minut s 13 lidmi za týden a v průměru 5,5 člověkem bez roušky po dobou minimálně 15 minut, už na konci měsíce to bylo v prvním případě o jednoho člověka, ve druhém o půl člověka méně. Ve druhém týdnu lockdownu pak tyto údaje poklesly ještě více - na hodnoty 10,5 a 4,5 kontaktu.

"Teprve když se přešlo na dramatické omezení mobility, tak taky dramaticky začala klesat čísla nově nakažených," podotýká k tomu Chlíbek. Reprodukční číslo výrazně kleslo skutečně až ve druhé polovině března, tedy v době, kdy se již mohla začít projevovat přijatá opatření. Od hodnoty kolem 0,80 se nyní sice vychýlilo nahoru, to je však spojené se způsobem výpočtu a velikonočním volnem, kdy se méně testovalo, a čísla jsou tak zkreslená.

Chlíbek se navíc domnívá, že kdyby se k uzávěře okresů sáhlo dříve, nemusela se čísla nových případů vyšplhat tak vysoko. "Když se vyskytly první nejpostiženější okresy, přišlo se s myšlenkou, že se budou zavírat kraje, tehdy se to však nesetkalo s oblibou u politiků. Pak se teprve začaly zavírat jednotlivé okresy a nakonec se ukázalo, že to bylo celkem pozdě. Kdyby se začalo včas, tak by se to bývalo dalo zastavit. Ukazuje se, že čím je opatření nepříjemnější, tím je účinnější," dodává Chlíbek.

Hlavní epidemiolog IKEM a vedoucí skupiny MeSES Petr Smejkal se domnívá, že kdyby stát dříve zavedl masivní testování a s tím spojené trasování kontaktů, nemuselo vůbec dojít ani na nejpřísnější opatření. "Dobrá cesta je masivním testováním detekovat co nejvíce nakažených a vytrasovávat všechny jejich kontakty. Kdybychom to zavedli dříve, mohli jsme si odpustit jít cestou lockdownů. Země, které dobře testovaly a trasovaly, to zvládly lépe, o tom již asi nikdo nepochybuje," řekl Smejkal v debatě Nadačního fondu Neuron.

I vzhledem k tomu, že se nyní testuje v zaměstnání i ve školách, se Smejkal domnívá, že toto mohl být již poslední český lockdown, pokud se tedy výrazným způsobem nepokazí rozvolňování.

Podle matematika Levínského je ale však i nadále, kdy jsou počty případů vysoké, důležité, aby se lidé co nejméně stýkali. Vláda by však podle něj měla rozhodovat takovým způsobem, který k tomu veřejnost motivuje. "V opačném případě jsou zavedena opatření, která lidi akorát rozčílí a naschvál se začnou chovat proti nim. Je proto důležité dobře vysvětlit, proč mají lidé kontakty omezit a jaký to bude mít význam, což se tady ovšem neděje. Lidé nerozumí, proč mají opatření dodržovat, a ta pak nefungují, jak by měla. I z toho důvodu, že veřejnost pořád vidí politiky, kteří sami opatření porušují," dodal Levínský.