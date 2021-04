Foto: Zatoč s tím, jako by sis chtěla vymalovat nos. Žáci za sebou mají první testy

Od pondělí se mohou do lavic vrátit žáci prvního stupně základních škol. Podmínkou je negativní antigenní test, který musí podstoupit dvakrát týdně přímo ve škole. Přesto jsou děti rády, že se po měsících výuky na dálku opět mohou vidět se svými spolužáky. Jak žáci zvládli návrat do školy s povinným samotestováním, zjišťovala redakce Aktuálně.cz na Základní škole Antonína Čermáka v Praze 6.

V pondělí krátce po osmé hodině ráno se třídou na Základní a mateřské škole Antonína Čermáka v Praze 6 rozlehne radostný výkřik třeťačky Barbory. Nedostala jedničku z písemky, ale na papírové kartě, kterou má rozloženou před sebou, se jí jako první z celé třídy objevila jedna čárka. Znamená to, že jí antigenní test vyšel negativně, a může tak pokračovat ve výuce. V opačném případě by musela jít domů a podstoupit PCR test, který by pozitivní výsledek potvrdil.

Barbora je jedním z více než dvou set prvostupňových dětí, které se v pondělí mohly vrátit do lavic zmíněné pražské školy. Druhá polovina žáků z prvního stupně musí pokračovat ve výuce na dálku a ve škole vystřídají příští týden ty děti, které do ní nastoupily nyní.

Takto se podle nařízení ministerstva zdravotnictví budou děti střídat vždy po týdnu. Podmínkou je, že se dvakrát týdně nechají otestovat. Kromě toho děti musí sedět po jednom v lavici, aby dodržely rozestupy 1,5 metru, a musí mít nasazenou roušku. Přesto ve třetí třídě ZŠ a MŠ Antonína Čermáka převládá radost. "Děti jsou nadšené, že po tolika měsících konečně vidí svoje kamarády, a my zase, že vidíme děti," vysvětluje třídní učitelka Hana Tušlová.

Náladu dětem zjevně nekazí ani testy. Učitelky jim nejdříve rozdají papíry, kam děti vyplní jméno, datum a čas odběru. Následně za asistence učitelky otevřou testovací kartu a rozbalí výtěrové tyčinky, kterými si postupně vytřou obě nosní dírky. "Zkus zajet trošku hlouběji. Představ si, že se šťouráš v nose. Nebo že si ho chceš vymalovat načerveno. Tak, teď pětkrát otoč tyčinkou. A teď druhou nosní dírku," radí žákům jedna z učitelek.

Děti následně štětičku zasunují do karty, učitelka na ni nakape roztok a výsledek se jim ukáže za patnáct minut. "Napište si, kolik je teď hodin, a přičtěte patnáct minut, kdy to zkontrolujeme," říká učitelka a ptá se pro jistotu dětí, jestli čas zapsaly správně. "Čas odběru je v 8:11, takže výsledek bude v 8:26," ozývá se jedno z dětí. "Výborně," chválí ho učitelka.

Kromě Barbory vyjde negativní výsledek následně i zbylým jedenácti spolužákům, kteří jsou s ní ve třídě - druhou polovinu žáků třetí třídy učitelky usadily do jiné místnosti a otestují je hned poté, co dokončí testy první poloviny. Následně pak všechny sloučí do jedné třídy. Negativní testy od žáků vybírají a házejí rovnou do koše. "Je to docela v pohodě, ne? Z oka nebo ucha to nikomu nevylezlo… ve čtvrtek už to zvládnete úplně samy," říká dětem asistentka pedagoga Pavla Bělohoubková, která s testy pomáhá třídní učitelce.

Testy zvládly děti bez komplikací

Děti jí dávají za pravdu, test zvládly všechny bez problémů. "Bylo to dobré. Já jsem na to zvyklá, protože se testujeme, když jedeme k babičce. Je to úleva, že jsem negativní. Už dlouho jsem neviděla ostatní kamarády, těšila jsem se do školy," říká Barbora. Podobně mluví i její spolužák Vojtěch: "Chtělo se mi do školy, hlavně jsem se těšil na kamarády, až na to, že mě bolí nohy ze včerejšího výletu. Odběr mě nebolel, jen bylo nepříjemné, když jsem si dával štětičku čím dál víc dozadu do nosu," popisuje.

To, že se děti do školy už těšily, potvrzuje také matka jednoho z žáků Linda Bratková: "Udělají úplně všechno pro to, aby se zase dostaly do školy. A jestli je tohle jediná cesta, tak proč ne. Stejně s tím nic jiného neuděláme. Já tím testováním teď prošla a není to nic nepříjemného."

Také učitelky říkají, že už se hodně těšily, až své žáky zase uvidí. Vadí jim ale, že od ministerstva dostaly informace k testování na poslední chvíli. "Je to blázinec, ještě ve čtvrtek večer jsme nevěděly, jak to všechno bude, načítaly jsme manuály, vše se narychlo učily. Když mají zdravotníci testovat, mají školení, ale my se to musely naučit ze dne na den," upozorňuje Tušlová.

To, že učitelky kvůli testování žáků přijdou o část vyučování, jim však starosti nedělá. Už tak kvůli vyučování na dálku přišly o část látky, kterou s dětmi potřebují probrat, takže počítají s pomalejším tempem výuky. "Stejně bychom děti nepřetěžovaly, tak to tolik nevadí," dodává Tušlová.

Ředitel školy: Tyto testy nejsou pro děti vhodné

Kolem deváté hodiny ředitel školy Petr Karvánek hlásí, že zatím vyšel negativní výsledek i dalším dětem z jiných tříd. Není to však podle něj překvapivé. Antigenní testy, které pro školy vybrala vláda, podle něj nejsou vhodné pro děti. "Prošli jsme pilotním testováním žáků na Praze 6. A shodli jsme se na tom, že by bylo mnohem lepší testovat žáky doma metodou PCR ze slin, což by na rozdíl od antigenních testů stačilo provádět jednou týdně, a do školy by tak mohly chodit všechny děti naráz, nemusely by rotovat," vysvětluje Karvánek.

Také pražští zastupitelé pokládají antigenní testy za nespolehlivé a požadují, aby byly doplněny takzvanými PCR poolingovými testy. Ty jsou neinvazivní a pohodlnější pro děti. Podle zastupitele a starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka (ODS) jsou antigenní testy nespolehlivé a ve školách nebyly výjimečné případy, kdy se test musel dvakrát až třikrát opakovat. "V jednom případě jsme na Praze 9 zaznamenali, že se musel opakovat osmkrát," řekl Portlík ČTK. Kdyby se začaly využívat zmíněné PCR testy, mohlo by se podle něj vrátit do škol víc dětí. Tomu by se přizpůsobil školní týden - děti by se čtyři dny učily ve škole a v pondělí by byly doma a testovaly se.

Vláda však zřejmě o využití PCR testů ve školách neuvažuje, stejně jako o tom, že by se žáci testovali doma. "Testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme," uvedlo ministerstvo školství.

Ředitel Karvánek takovému uvažování nerozumí. "Není možné, aby si žák udělal test sám doma a přinesl čestné prohlášení. Místo toho všechny podezříváme, že lžou a podvádí, nikomu nedůvěřujeme. To je šílené. S rodiči máme dlouhodobě nastavenou komunikační strategii, která je postavená na vzájemné důvěře. A takovéto opatření nám náš vzájemný hezký vztah rozbíjí. Proto zazlívám vládě, že nepustila všechny děti do školy a že testování neprobíhá doma," říká.

Testovat žáky doma testy, které vybrala vláda, by podle něj nebylo možné ani z toho důvodu, že na 25 testů má škola k dispozici jen dvě kapátka s roztokem potřebným k získání výsledku. Dětem by tak chyběl roztok. Vadí mu také, že se děti musí ve škole střídat, zatímco zaměstnanci ne. "Nechápu, proč děti musí ve škole rotovat, a zaměstnanci ne. Testují se přitom úplně stejně. Nemyslím si, že děti představují větší riziko než dospělí, často se děti chovají zodpovědněji než dospělí, a přesto jsou cílem největších represí v této zemi," dodává ředitel.

Samotné testování podle něj žáci zvládli bez problémů, což potvrzují i další ředitelé pražských základních škol. Negativní testy vyšly všem dětem podle ČTK také na školách v ZŠ Bítovská v Praze 4, ZŠ Praha 7 na Strossmayerově náměstí nebo ZŠ Mezi školami v Praze 13. "Všechno bylo bez problémů," potvrdila ředitelka ZŠ Bítovská Markéta Benešová a podobně se vyjádřili i další ředitelé.

