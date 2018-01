Živě: Babiš požádá sněmovnu o vydání. Nenechám v tom rodinu, je to prasárna a svinstvo, řekl

AB už má po “výslechu” na mandatovem a imunitním výboru...Nic nového na výboru nezaznelo... Na dotaz, zda přece jen nezvazuje, ze by nebyl premiérem či členem příští vlády, odpověděl, ze to nevylučuje.Neznelo to ale tak, ze by se k tomu chystal. Záleží na dalším jednání o vládě. pic.twitter.com/MgaHSIm6Fa