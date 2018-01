Babiš čelí kritice za slova o trestním stíhání na objednávku. Pelikán se odmítl vyjádřit

před 3 hodinami

Pokud tomu tak skutečně je, měl by premiér podle poslanců odvolat ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který tuto pozici zastává od roku 2015. Pelikán se k výrokům premiéra nebude vyjadřovat, protože nevidí důvod.

"‏Podle premiéra Babiše lze v naší zemi objednat stíhání na zakázku. V normální vládě by se ministr spravedlnosti proti takovým slovům ohradil, nebo šel podat demisi," uvedla ODS na Twitteru. "Přece nemůže premiér vážně říct, že žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání. Zvlášť když už čtyři roky nese vládní odpovědnost," napsal na Twitteru místopředseda ODS Martin Kupka.

U řečnického pultu sněmovny se na Pelikána kvůli Babišovu výroku obrátil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. "Pokud má předseda hnutí ANO pravdu, já si to nemyslím, tak politickou odpovědnost za tento stav nesete už čtyři roky vy. A neudělal jste nic. Tak mi tady řekněte, co pro to uděláte, aby pan předseda Babiš za rok nemusel přijít a říkat: Po roce od svého zásadního projevu v lednu 2018 musím konstatovat, že i nadále v České republice lze objednat trestní stíhání," řekl. Pelikán na jeho výzvu nereagoval.

Tvrzení Andreje Babiše, že je v Česku možné objednat si na zakázku trestní stíhání, odmítla policie. Mluvčí Policejního prezidia Iveta Skupien zdůraznila, že se policie běžně k politickým výrokům nevyjadřuje. "Nicméně v tomto případě je naší povinností zareagovat, neboť takový výrok ohrožuje důvěru veřejnosti v práci a nezávislost Policie ČR a dalších orgánů činných v trestním řízení. Odmítáme, že by si v České republice bylo možné objednat trestní stíhání na zakázku," uvedla Skupien. Upozornila také na to, že policisté vždy postupují podle platných zákonů a jejich práci dozorují státní zástupci.

"‏Pokud platí názor premiéra, že v ČR lze objednat trestní stíhání, pak by měl ministr spravedlnosti Pelikán okamžitě opustit svůj post," napsal na Twitteru úřadující předseda ČSSD a bývalý Pelikánův vládní kolega Milan Chovanec.

"Nevidím důvod odpovídat na zavádějící otázky," reagoval posléze ministr spravedlnosti Robert Pelikán na dotaz redakce, aby vysvětlil slova premiéra Andreje Babiše.

Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka řekl u řečnického pultu, že se cítí být Babišovým výrokem šokován. "Já věřím, že to snad bylo řečeno v nějakém rozrušení, protože to prostě není možné," řekl. Pokud něco takového řekne předseda vlády, je to podle něj pro společnost ničivé.

"‏Andrej Babiš ve svém dnešním projevu řekl, že každý ví, že se u nás dá na objednávku zajistit trestní stíhání. Pokud premiér nevěří nezávislosti soudů a policie poté, co byl čtyři roky ve vládě a hnutí ANO mělo resort spravedlnosti, tak by měl asi ministra Pelikána odvolat," reagovala místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Než se nechá duo Faltýnek a Babiš vydat, musíme být svědky sprostoty a konstatování, že v naší zemi je možné si objednat trestní stíhání. Proč s tím tedy ministr za ANO nic nedělal?" napsal na Twitteru místopředseda starostů Vít Rakušan.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek řekl na plénu sněmovny, že ho Babišova slova šokovala. "Byl jste členem Bezpečnostní rady státu předchozí čtyři roky. Jestliže jste měl toto povědomí, co jste pro to udělal? Jaké jste udělal konkrétní kroky? Kdy jste konkrétně toto téma řešil? Komu jste zadal nějaký úkol, aby se tato situace v České republice změnila? S kým jste o tom mluvil?" zeptal se premiéra. Babiš na jeho vyjádření nereagoval.

Video: Proslov Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně