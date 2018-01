Exdetektiv Komárek o Čapím hnízdu ve sněmovně mluvit nesmí, ministr ho nezbavil mlčenlivosti

AKTUALIZOVÁNO před 26 minutami

Na základě informací, které mám k dispozici, jsem pana Komárka mlčenlivosti nezbavil, řekl Deníku ministr vnitra Lubomír Metnar.

Praha - Ministr vnitra Lubomír Metnar nezbaví mlčenlivosti detektiva protimafiánského útvaru Jiřího Komárka, který má zítra na žádost SPD a ANO vypovídat před mandátovým a imunitním výborem, který rozhoduje o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

Metnar Deníku řekl, že nehodlá hrát roli jazýčku na vahách v kauze Čapí hnízdo. "Poměrně dlouho jsem se tím zabýval a rozhodl jsem až dnes po zralé úvaze. Žádost nebyla konkrétní co do obsahu a rozsahu zbavení mlčenlivosti. Na základě informací, které mám k dispozici, jsem pana Komárka mlčenlivosti nezbavil," řekl ministr Deníku.

Bývalý detektiv Komárek, který by měl vypovídat o údajných vazbách vyšetřovatele kauzy Čapího hnízdo Pavla Nevtípila na podsvětí, si ještě rozmyslí, zda zítra do sněmovny přijde. "Nevím vůbec nic. Volali mi ze sněmovny, já jsem to potvrdil. Jestli to tak je, tak předpokládám, že mě někdo informuje, abych někam nejezdil," řekl Aktuálně Komárek. Na otázku, zda by přesto přijel vypovídat, odpověděl: "V podstatě bych neměl o čem, ještě se rozmyslím, řekl.

Podle Mariky Vitnerové z ministerstva vnitra se Metnar rozhodl nevyhovět žádosti po pečlivém prostudování žádosti a na základě konzultací s odborníky. "Zásadním důvodem tohoto rozhodnutí je zachování objektivity vedených trestních řízení a v rámci nich také zachování nestrannosti ministra vnitra," řekla Vitnerová.

Místopředsedkyně mandátového a imunitního výboru Taťána Malá (ANO) Aktuálně.cz potvrdila, že jednání výboru začíná v úterý ráno podle plánu. "Pan ministr má ke svému rozhodnutí jistě závažné důvody, a proto jeho rozhodnutí respektuji," napsala v SMS.

Komárek, který je nyní zaměstnancem Generálního finančního ředitelství, v prosinci nepravomocně dostal podmínku kvůli výroku, že je policejní prezident Tomáš Tuhý podezřelý z "brutálního úniku informací". Komárek tehdy před soudem naznačil, že se o Nevtípila zajímali kvůli kauze Čapí hnízdo lidé kolem Ivo Rittiga.

Vyšetřovatele se ale opakovaně zastala pražská policie s tím, že má k němu plnou důvěru.

Předvolání Komárka před mandátový a imunitní výbor minulou středu překvapivě prosadili poslanci ANO a SPD v průběhu jednání o důvěře vládě.