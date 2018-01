Poslanci řeší vydání Babiše a Faltýnka. Opozice chce, aby výbor hlasoval už dnes

před 7 hodinami

Policie obvinila oba poslance už před volbami pro podezření z dotačního podvodu souvisejícím s farmou Čapí hnízdo.

Praha - Sněmovní mandátový a imunitní výbor pokračuje od úterního dopoledne v debatě o vydání premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Ani jeden z nich nedorazí, členové výboru vyslechnou vyšetřovatele a státního zástupce.

Babiš s Faltýnkem požádali o odklad slyšení kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ní měli seznámit teprve v úterý. Někteří členové výboru navzdory tomu soudí, že doporučení pro plénum by měl výbor přijmout už v úterý. Jiní se přiklánějí k variantě, aby výbor Babišovi a Faltýnkovi vyhověl.

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný soudí, že Babiš a Faltýnek by měli mít právo vystoupit před výborem, ale v řádu několika málo dnů. Podle Výborného není reálné, aby výbor o policejní žádosti hlasoval ještě před středečním jednáním sněmovny o vyslovení důvěry Babišově menšinové vládě. Soudí, že další schůze výboru by mohla být ve čtvrtek a sněmovní plénum by mohlo o policejní žádosti rozhodnout na schůzi, která začne příští týden v úterý.

Naopak například předseda klubu pirátů Jakub Michálek chce, aby výbor dokončil projednávání policejní žádosti už v úterý. "Nejdříve by se mělo vyřešit, jestli premiér bude, nebo nebude stíhán, teprve potom by se mělo hlasovat o důvěře vládě," řekl novinářům Michálek při příchodu na jednání výboru. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek zdůraznil, že slyšení před výborem je Babišovo a Faltýnkovo právo, nikoli povinnost. Uvedl, že důvod, kvůli němuž požádali o odklad slyšení, neuznává jako omluvu.

Výbor bude rozhodovat o tom, zda Babišovi a Faltýnkovi jiný termín pro slyšení poskytne, nebo ne. Podobně jako v minulém volebním období před výborem vystoupí vyšetřovatel Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.