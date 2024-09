Musíme věřit v co nejlepší průběh, ale být připraveni i na nejhorší, řekl Fiala

Praha připravila k uzavření povodňová vrata na Čertovce, městské části prověřují fungování svých protipovodňových systémů. O dalším postupu rozhodne vedení města odpoledne po aktualizované předpovědi meteorologů. "Déšť by měl zasáhnout Sázavu, neměla by to být Berounka. Teoreticky by nárůst vody nemusel být tak rychlý, ale musíme být v kontaktu," řekl primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Vltavská kaskáda podle primátora nyní upouští 120 metrů krychlových za sekundu, dosud to bylo 80 metrů krychlových. "Mělo by to do pátku a soboty připravit dostatečnou kapacitu, protože největší nárůst dešťový je očekáván z pátku na sobotu," uvedl.