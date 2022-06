Odposlechy: Kámen z nepovoleného lomu v sídle prezidenta rozdělovali Balákovi známí

Prezident Miloš Zeman šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka milostí uchránil od vězení za manipulaci zakázky Hradu. Nyní soud rozhoduje, zda Balák prodal ze sídla prezidenta tisíce tun kamene pod cenou. Policejní odposlechy zachytily, jak vymýšlí obejití zákona, aby nemusel lom povolit báňský úřad. Kámen přitom rozdělovali Balákovi známí. Správa se kamenolom snaží různými způsoby prosadit stále.

V polovině června 2021 server Aktuálně.cz upozornil, že ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák na vyměření kamenolomu v letním sídle prezidenta najal kladenskou firmu Energie - stavební a báňská. Ta byla společně s Balákem letos v březnu pravomocně odsouzená za ovlivnění dvousetmilionové zakázky na zpevnění břehů lánské vodní nádrže Klíčava.

Balák - který od soudu odešel s tříletým trestem, aby mu záhy prezident Miloš Zeman udělil milost - o oficiální zprovoznění lomu usiluje nadále. I přesto, že už dříve narazil na odpor úřadů, které měly s odstřelováním kamene v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, navíc v blízkosti rezervoáru pitné vody pro Kladno, zásadní problém.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček před rokem na webu Pražského hradu vydal tiskovou zprávu, v níž tvrdil, že materiál vytěžený v kamenolomu chce Hrad používat výhradně pro vlastní potřebu na úpravu lesních cest, rekonstrukci rybníků či zabezpečení svahů, čímž chce významně ušetřit. Ovčáček pak ještě doplnil, že v Lánech se kámen těžil už dříve, a to s platným povolením. Balák tehdy na dotazy redakce nereagoval.

Policejní odposlechy, které zazněly v soudním procesu s Milošem Balákem, ale poskytují poněkud odlišný obraz. Dokumentují, jak od roku 2015 těžbu a obchody s desítkami tisíc tun kamene řídili a dozorovali nikoliv zaměstnanci prezidentské kanceláře, pod níž Lesní správa Lány spadá, ale zástupci soukromých firem - navíc Balákovi dobří známí.

Ti na nahrávkách z let 2015 a 2016 neprobírají, jak Hradu ušetřit peníze, ale jak zvýhodní zmiňovanou stavební firmu Energie, k níž měl Balák dlouhodobě blízko. Tato kladenská společnost například sponzorovala ženský basketbalový klub, jemuž Balák před nástupem do Lán šéfoval.

Ve prospěch Energie šéf Lán společně s jejím manažerem Liborem Tkadlecem zmanipuloval tendr na zpevnění břehů Klíčavy, při němž byl kámen použit. Právě Tkadlec, odsouzený v březnu k podmínce, přitom podle zachycených telefonních hovorů těžbu zároveň domlouval, ačkoliv veřejný majetek mají z principu spravovat instituce Pražského hradu a jejich zaměstnanci.

"My si budeme moct brát…"

Podle policistů pak samotnou těžbu v lánském kamenolomu dirigoval další Balákův známý, Michal Krejčík ze společnosti Piratex Trading. "My si budeme moct brát. A todleto nebude ani nijak limitované časem. Trhací práce jsou na dobu neurčitou, stavební práce jsou na dobu neurčitou," nahráli policisté rozhovor Krejčíka s Tkadlecem v roce 2015.

"Mám podle smlouvy do 15. prosince za úkol, abych natěžil nějaký kámen. Potom už to bude složitější. Já budu muset nahlásit ukončení trhacích prací tady na tom úseku," popisoval dál Krejčík do telefonu a nahlas přemýšlel, kolik tun kamene může v chráněné krajinné oblasti pomocí trhaviny ještě vytěžit a zpracovat mobilní drtičkou, aby ho firma měla do zásoby.

Krejčík s Tkadlecem v policií zaznamenaných telefonických hovorech opakovaně diskutovali, kolik firma Energie získá materiálu z odstřelovaní terénu v Lánech, kolik za něj vyúčtovat a zda ho bude dostatek na stavební práce, za které Hrad kladenské společnosti zaplatil na čtvrt miliardy korun.

Detektivové zároveň zmonitorovali schůzku, na níž Miloš Balák ve své kanceláři se spolupracovníky vymýšlí, jak obejít povinnost nechat si od báňské správy kamenolom povolit. Těžbu na chráněném území nakonec prohlásil za rozšiřování cesty a vytěžil tak minimálně 40 tisíc tun kamene. Hradu tak nyní za to hrozí až pětimilionová pokuta.

Balák se s Michalem Krejčíkem při jednom z telefonátů smáli, jak oklamali kontrolora jedné státní instituce. "Co Peťa? Jeli jste oklikou?" ptal se šéf Lán. "Ukecával jsem ho a směřoval jinam," odpověděl Krejčík s tím, že "už tam teď nepoleze". "Zaplať pánbůh," reagoval Balák. Při stejném hovoru ho Krejčík žádá, aby mu kancelář prezidenta vyřešila papírování. A Balák mu ochotně radí, že to zařídí zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Vratislava Mynáře Petr Mužák.

"Až se vrátím, dostaneš pravítkem"

Přitom ještě v roce 2019 ředitel lesní správy reportérům tvrdil, že neví, co Krejčíkův Piratex Trading v Lánech dělal, a nepamatuje si, s jakým zástupcem této firmy jednal, když od ní kupoval do Lán myslivecké košile. Piratex tehdy měl neexistující sídlo a místo majitele už zrušený střelecký spolek. "To nevím. To je otázka na Energii, která je za své subdodavatele zodpovědná," uvedl tehdy Balák.

Nicméně odposlechy prokazují, že se Balák s Krejčíkem dobře znali už roky předtím. "Až se vrátím, dostaneš na holou pravítkem," vykládal v žertu Balák v říjnu 2015 do telefonu Michalu Krejčíkovi, když ten po něm požadoval telefonický kontakt na zaměstnance Lán, který dle jejich šéfa už měl dávno mít. "Michal nám to celé zastřešuje. (…) Náplň vám řekne Michal," instruoval dalšího najatého odborníka Balák na jaře 2015 s tím, že mu Krejčík "v řadě věcí otevřel oči".

Krejčík byl překvapený, když mu manažer stavební firmy Energie Libor Tkadlec v jednom z policií zmonitorovaných telefonátů řekl, že na schůzce s úředníky v Lánech se diskutovalo i výběrové řízení na lom. "Jaký výběrový řízení na lom? Vždyť mi Miloš jasně řekl, že to má dohodnutý, že to máte vy," divil se Krejčík. "Asi se to musí nějak jakoby…" odpověděl zástupce Energie na nahrávce z listopadu 2015.

Oba spolu také debatovali o tom, jak v Lánech prosadit oficiální lom se všemi potřebnými povoleními, takže by už odstřelování kamene nemuseli označovat za stavební práce. K tomu ovšem byla nutná změna územního plánu obce, do jejíhož katastru oblast spadá. "Teď jsme zjistili, že Běleč má změnu územního plánu, takže příští týden jdeme za starostou Bělče,…" vykládal Krejčík s tím, že se musí sehnat peníze, protože změna územního plánu není levná.

Krejčík i Tkadlec v telefonických hovorech hovořili o možnosti, že se lom nepodaří včas prosadit a levný kámen z ostřelování si budou muset nastřádat na stavbu do zásoby.

Ani jeden z dotyčných při zachycených hovorech nemluvil o tom, že z těžby kamene bude jakkoliv profitovat Hrad, jak to prezentoval mluvčí Ovčáček.

Z odposlechů vyplývá, že materiálem se měla primárně zásobovat firma Energie - stavební a báňská, v níž Tkadlec dělal manažera. Podle dokumentace, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, přitom uprostřed 150 let starého lesa plánovali těžit na ploše větší, než je pražské Václavské náměstí. V roce 2017 to však odmítla nejen Běleč, ale i nadřízený kladenský magistrát. Získat povolení se lánské správě nepodařilo dodnes, byť o to různými způsoby usiluje dál.

Lom? Hrad usiloval o povolení terénních úprav svahu

Na CHKO Křivoklátsko Miloš Balák koncem loňského roku zaslal žádost o povolení úprav svahu, který lom ohraničuje. Těžební práce by tak proběhly podle stejného scénáře jako ty, za něž byl stíhaný. Potřebné dokumenty, které by musely zahrnovat i povolení přechozích odstřelů, ale Hrad na vyžádání nedodal.

"Pro tuto chvíli se nám podařilo zastavit další nesmyslný projekt uprostřed silně chráněného území. Oblast je ale nepřístupná, takže to, co se tam skutečně děje, neodhalíme," připomněl už dříve starosta Bělče Lukáš Kocman fakt, že obora je veřejnosti nepřístupná.

Kam všude tisíce tun kamene z Lán putovaly, není jasné. Balákův podřízený Štěpán Stanický, který má na starosti středisko myslivosti, u soudu minulý týden tvrdil, že vytěženým kamením bylo zpevněno mnoho kilometrů cest. "Nevšiml jsem si," odpověděl na dotaz, zda se kamenivo vyváželo i z obory. Firma Energie případ opakovaně odmítá komentovat.

Další veřejné miliony pro známého Krejčíka

Podle pátrání policie Miloš Balák značnou část získaného kamene prodal firmě Energie. Právě za to nyní stojí u soudu. Podle obžaloby to totiž bylo pod cenou a Hradu tak způsobil škodu 1,3 milionu korun. Znovu mu za to hrozí vězení. Škodu ale Hrad nevymáhá. Balák, kterého kancléř Vratislav Mynář dále nechává ve funkci, by peníze fakticky musel chtít sám po sobě. Navíc tvrdí, že naopak Lesní správě Lány peníze ušetřil.

Prezident Miloš Zeman mohl Baláka v březnu omilostnit jen ve druhé kauze, v níž už byl pravomocně odsouzen na tři roky vězení. Zahlazení případu, který ještě nedoputoval ke konci soudního kolečka, by vyžadovalo kontrasignaci premiéra. Soud v Kladně, který minulý týden nařídil vyslechnutí ještě jednoho svědka, se blíží k nepravomocnému rozsudku.

Balákův známý, podnikatel Michal Krejčík, se procesu vyhnul. Policie ho původně obvinila také, ale následně případ překvalifikovala na porušení povinnosti při správě cizího majetku. A toho už se mohl dopustit jen šéf Lán Balák, ale nikoliv soukromá osoba Krejčík.

Při zakázce na zpevnění svahů Klíčavy dělala jeho firma Piratex Trading v letech 2017 a 2018 subdodavatele stavební firmě Energie. Dodnes není jasné, proč a za co do Piratexu přes Energii "odteklo" z Lán minimálně 12 milionů korun. Loni v říjnu navíc Balák zadal další zakázku na zpevnění svahů za 3,1 milionu korun. Tentokrát přímo Piratex Trading.

