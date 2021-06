Firma odsouzená za manipulace zakázek vyměřuje pro lánské sídlo prezidenta kamenolom

Šéf sídla prezidenta v Lánech Miloš Balák pokračuje v přípravě kamenolomu. Vyměřuje ho kladenská firma Energie, která je spolu s Balákem nepravomocně odsouzená za manipulace zakázek. Balák je zároveň stíhaný za to, že v Lánech nelegálně těžil kámen. Od Lesní správy putoval právě Energii. Kancléř Vratislav Mynář i prezident obviněného a odsouzeného a Baláka, který vinu odmítá, ve funkci dále drží.

Je to měsíc, co kladenský okresní soud ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka nepravomocně poslal na tři roky do vězení a zakázal mu působení ve funkci. Soud odsoudil také kladenskou firmu Energie - stavební a báňská, která předmětnou zakázku na zpevnění vodní nádrže Klíčava v Lánech vyhrála. Zakázal jí účastnit se veřejných zakázek. "Byl to šolich. Na každé úrovni projektu se nacházel někdo, kdo věděl, že nejedná správně," uvedl při zdůvodňování rozsudku předseda senátu soudu Petr Sedlařík s tím, že obžalovaní "popřeli smysl zadávacího řízení".

Opačný názor má kancléř Vratislav Mynář, který Baláka do funkce bez tendru vybral. Ten ho odmítá odvolat s odkazem na presumpci neviny. A má v tom podporu prezidenta. "Já bych chtěl velice poděkovat panu řediteli Balákovi, který se s láskou a péčí stará o Lánskou oboru. Známe se už několik let a já jsem poznal, že jeho práce není povolání, ale poslání. Děkuji, pane řediteli," říkal minulý týden Miloš Zeman při slavnostním otevření lávky v Lánech, když pásku stříhal s Mynářem i Balákem.

Než se justice dopracuje k pravomocnému rozsudku, odsouzená společnost Energie dle zjištění Aktuálně.cz pomáhá venkovskému sídlu prezidenta v Lánech s druhým projektem - otevřením oficiálního kamenolomu. Kancléř Mynář ani šéf Lán Balák na dotazy Aktuálně.cz neodpověděli. Redakce tak vychází ze zveřejněných dokumentů.

"Objednáváme u vás: výškopisné a polohopisné zaměření stěnového lomu," zní objednávka na necelých 20 tisíc korun bez daně, kterou Lesní správa Lány uzavřela letos prvního dubna. Do registru smluv ji úřad vložil v květnu. Zaměřovat lom má dle specifikace zakázky Energie letos v období od dubna do konce června. Baláka policie v paralelní kauze k té, za niž je odsouzený, už stíhá za to, že dle detektivů v Lánech těžil více kamene, než oficiálně vykázal. Dle smluv kamenivo od Lesní správy Lány kupovala právě Energie.

Kde přesně chce lánská správa nyní kámen těžit, není zcela jisté. Loni Aktuálně.cz upozornilo, že Balák se pokouší navázat na starý lom, který úředně spadá do katastru obce Běleč přímo v ohrazeném sídle prezidenta.

Obec Běleč přitom doteď vychází z jednoduchého předpokladu: aby mohl kamenolom v jejím katastru vzniknout, muselo by zastupitelstvo schválit odpovídající změnu územního plánu. A dle starosty k tomu samospráva obce nevidí důvod. Lesní správa starostu Lukáše Kocmana sice přizvala do komise, která měla zbudování lomu v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko řešit. Ta se ale dle něj dodnes nesešla.

I proto je Kocman nyní informacemi o objednávce na zaměřování lomu překvapený.

"Myslel jsem, že projekt je mrtvý. Zřízení kamenolomu považuji za nesmysl. Jsme v chráněné krajinné oblasti, lom by byl v ochranném pásmu vodní nádrže a ještě navíc v unikátní lánské oboře. K přírodě je třeba se nějak chovat. Netuším, proč chce pan Balák kamenolom, zda to má být způsob výdělku, ale k tomu Lesní správa Lány zřízena nebyla. Nedovedu si představit, že bych navrhl, že si stejně bude vydělávat třeba naše obec," reagoval Lukáš Kocman.

Hrad si na prosazení kamenolomu najal právníky

Už loni na začátku června Miloš Balák za Lesní správu uzavřel smlouvu s pražskou advokátní kanceláří Těmín. Za pomoc s prosazením lomu u úřadů slíbil právníkům odměnu 2200 korun za hodinu. Z dohody je patrné, že jde o podobné místo, na němž chtěl lom Balák vybudovat už před čtyřmi lety.

"Advokát se zavazuje poskytovat právní služby klientovi spočívající v právním poradenství a dalších úkonech směřujících ke znovuotevření původního lomu v lánské oboře pro zpracování stavebního kamene pro vlastní potřebu klienta," píše se v dokumentu. Důležité je sousloví "znovuotevření původního lomu". Do vydání textu na dotazy Aktuálně.cz nereagovala krom Baláka a Mynáře ani stavební firma Energie.

Zda by taková argumentace obstála u zodpovědných úřadů, ovšem není jisté. Experti odboru životního prostředí města Kladna, který územní plán obce Běleč dozoruje, v minulosti jednoznačně rozporovali, že podobný projekt lze nazývat obnovením historické těžby. Hrad se takto dosáhnout otevření Lomu neúspěšně pokoušel poprvé v roce 2017. I tehdy si na to najal experty a slíbil jim statisíce za prolobbování záměru. Skončilo to ovšem zamítavým rozhodnutím úřadů.

"V prostoru se dříve nacházel pouze malý, jasně ohraničený lom otevřený jen pro potřeby stavby vodní nádrže Klíčava. Historický lom byl vytěžen při zabezpečovacích pracích (sanaci svahů) prováděných v posledních dvou letech," píše se ve stanovisku příslušného odboru kladenského magistrátu, které má redakce k dispozici.

Tam, kde Balák chtěl vytvořit lom, podle úředníků těžba kamene nikdy neprobíhala a je tam sto padesát let starý les ve velmi dobrém stavu.

Balák si ale za otevřením lomu stojí. "Hlavním důvodem je ekonomická výhodnost pro Lesní správu Lány a zejména pro její stavební činnost jak v objektech pozemních komunikací, tak stavby rybníků," obhajoval před rokem šéf Lán projekt v TV Nova potom, co na jeho plán Aktuálně.cz upozornilo. Na dotazy redakce ani tehdy nereagoval.

Za prodej kamene z Lán je Balák stíhaný

Přesné zaměření lomu firmou Energie přitom může být zásadní. Ve zmiňovaném roce 2017 organizace podřízená Hradu usilovala v Lánech o lom velikosti 4,95 hektaru - tedy ploše větší, než je Václavské náměstí v Praze. Podle zákona lom větší než pět hektarů musí projít procesem EIA zkoumajícím vliv na životní prostředí, který je výrazně náročnější a delší.

Miloš Balák firmu Energie dobře zná. U výslechu šéf lánských lesů policistům přiznal, že s Energií spolupracoval už v minulosti, když pracoval v soukromém sektoru. Policisté navíc sledovali, že stejná firma sponzorovala ženský basketbalový klub, kterému ve Strakonicích šéfoval Balák. Ve vedení byl ještě jeho lánský podřízený Eduard Gaisler a zeť Michal Košatka. V období, kdy se hradní zakázka na zpevnění břehů soutěžila, Energie poslala dle policistů strakonickým sportovcům na darech více než 300 tisíc korun.

Firma Energie pak byla velkým nákupčím kamene z Lán. Balák tvrdil, že kamenivo vzniklo při pracích právě na vodní nádrži Klíčava. Energii dle smluv prodal v přepočtu na dva a půl tisíce náklaďáků kamene. Podle kriminalistů ale Balák nechal vytěžit a odvézt více kamene, než oficiálně vykázal, a způsobil tak škodu nejméně 1,35 milionu korun. Policisté proto stíhají Baláka za další trestný čin - porušení povinnosti při správě cizího majetku. Před 14 dny ho za to policie navrhla státnímu zastupitelství nechat obžalovat.

Mynář trvá na tom, že Balák ve funkci zůstane. Naopak ještě v letech 2017 a 2018 tlačil na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby v samotné hlavní kauze Lesní správy Lány týkající se stamilionového zpevňování břehů lánské nádrže podal stížnost pro porušení zákona. Ten to však odmítl. Pelikán to dříve řekl Radiožurnálu. Týdeník Respekt zase upozornil, že kancléř prezidenta se kvůli případu scházel také s ústavním soudcem Vojtěchem Šimíčkem.

Hrad se totiž u Ústavního soudu domáhal zrušení rozhodnutí soudu nižší instance k příkazu k prohlídce prostor a pozemků spravovaných lesní správou a vydání zajištěných věcí. Tedy důkazů klíčových pro policii, bez nichž by případ nejspíše k soudu nedoputoval. Ani u Šimíčka ale nepochodil.