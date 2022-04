Omilostněný šéf Lán chce dál lom v sídle prezidenta, vydává ho za terénní úpravy

Do finále spěje druhý soud se šéfem Lán Milošem Balákem. Už jednou ho prezident omilostnil. Tentokrát je Balák obžalovaný, že pod cenou prodával tisíce tun kamene a způsobil Hradu škodu 1,3 milionu korun. Těžil navíc bez povolení. Podle zjištění Aktuálně.cz dál usiluje o legalizaci těžby v chráněné krajinné oblasti. Tvrdí, že nejde o kamenolom, ale o terénní úpravy skalního svahu.

Od doby, kdy šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dosadil v roce 2014 bez tendru do křesla ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka, proměnil jeho podřízený lánskou oboru v kamenolom. Právě z nelegální těžby kamene je nyní obžalovaný, proces se u kladenského okresního soudu blíží k rozsudku. Podle obžaloby vytěžil Balák v letním sídle prezidenta desítky tisíc tun kamene a následně ho pod cenou prodal spřízněné firmě Energie.

Stejná firma je spolu s ním odsouzená i za manipulaci stamilionové zakázky v Lánech. Balák vinu v obou kauzách odmítá. Tvrdí, že je obětí justice, která ho trestá, protože pracuje na Hradě.

V případě manipulace zakázky jej od tříletého pobytu ve věznici s ostrahou uchránil v březnu prezident Miloš Zeman. Pravomocně odsouzenému státnímu manažerovi udělil milost. Balák tak ve funkci zůstává a dále usiluje o to, aby v mohl v Lánech ležících v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko odstřelovat další kámen.

Proti je ale obec Běleč se 300 obyvateli a starostou Lukášem Kocmanem, který vesnici řídí ve volném čase. Právě do jejího katastru lánský kamenolom spadá. Balák v něm podle policie těžil bez povolení.

Hrad se nejprve v Bělči snažil prosadit změnu územního plánu, lom by pak mohl otevřít oficiálně. V minulých letech si najal odborníky, kteří měli zajistit, že úřady povolí téměř pětihektarový lom. Uprostřed 150 let starého lesa plánoval těžit na ploše větší, než je pražské Václavské náměstí. V roce 2017 to však odmítla nejen Běleč, ale i nadřízený magistrát v Kladně.

Balák se nenechal odradit ani dvojnásobným policejním stíháním. Loni v dubnu si objednal zaměřování lomu u firmy Energie, s níž v té době v pozici obžalovaných chodili k soudu. Běleč ale i pak odstřelování kamene povolit odmítla.

Z kamenolomu terénní úpravy svahu

Jak nyní Aktuálně.cz zjistilo, začal Balák loni v listopadu pracovat na dalším plánu - kamenolom překvalifikoval na terénní úpravy skály. A k těm už souhlas obce nepotřebuje. Reportéři mají k dispozici dokument, v němž mluví o "nezbytně nutných trhacích pracích malého rozsahu". Ty mají sloužit k údajnému zabezpečení padajících kamenů.

"Poslali nám žádost, abychom se vyjádřili k terénním úpravám skalního masivu. Na stejném místě, jako mají kamenolom. Samozřejmě jsme to napadli jako jasnou snahu Hradu obejít získání řádného povolení k těžbě. Konzultovali jsme to s kladenským magistrátem, Středočeským krajem, ministerstvem životního prostředí i Agenturou ochrany přírody a krajiny. Máme jejich podporu," řekl Aktuálně.cz starosta Kocman.

Uvedl také, že ho Balák pozval i na společné jednání. To se ale podle něj zadrhlo, když chtěl po šéfovi Lán doložit povolení na tisíce nákladních aut kamene, které v oboře vytěžil do té doby. "Ukázal jen dokumenty, které se týkaly úplně něčeho jiného. Těžba tam nikdy povolená nebyla," prohlásil Kocman.

Balák na dotazy Aktuálně.cz nereagoval. Na to, jak nakládá s veřejným majetkem, reportérům odmítá odpovídat dlouhodobě.

CHKO: Lom bychom nepovolili

O povolení úprav svahu požádal Balák letos v lednu CHKO Křivoklátsko. Vedení chráněné oblasti se k takové činnosti na svém území ze zákona vyjadřuje. "Napsali jsme, co všechno by museli z hlediska ochrany přírody doložit. Následně žádost stáhli a novou dosud nepodali," uvedl vedoucí CHKO Petr Hůla. S tím, že Balák úpravy popisoval jako odstřel po obvodu původního lomu. I CHKO požadovala doložit povolení předchozí těžby, které šéfovi obory báňská správa nedala.

Důvod, proč šéf lánské obory zvolil tuto cestu místo žádosti o povolení řádného kamenolomu, je podle Hůly jasný. "Těžbu bychom nepovolili. Nemáme zájem otevírat tam další ložiska," řekl.

Starosta Kocman se domnívá, že tím celá věc začátkem letošního roku zamrzla. "Pro tuto chvíli se nám podařilo zastavit další nesmyslný projekt uprostřed silně chráněného území. Oblast je ale nepřístupná, takže to, co se tam skutečně děje, neodhalíme," připomněl, že do venkovského sídla prezidenta nemá veřejnost povolený vstup.

Policie: Ani na předchozí těžbu Balák neměl povolení

Z policejního vyšetřování plyne, že i předchozí desítky tisíc tun kamene vytěžil Balák utajeně. Hrad ale tvrdí, že povolení měl. "Povolení pro dotěžení lomu bylo už v minulosti vydáno," napsal na web Hradu loni v červnu prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. "Veškeré těžební práce byly prováděny s příslušnými povoleními správních orgánů," sdělili žalobcům Balákovi advokáti.

Státní báňská správa, které rozhodnutí náleží, ale žádný lom nepovolila. Balák vůči ní použil podobnou argumentaci jako nyní ve snaze získat razítko na dobývání dalšího kamene. "V roce 2015 jsme povolovali pouze trhací práce - provádění úpravy a zabezpečení svahu pro cestu. Jednalo se o stavební činnost. Nebyla to těžba kamene, ale úprava svahu podél cesty," řekl Aktuálně.cz ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek.

Vyšetřování ukazuje, že dočasné povolení odstřelů pro rozšíření cesty si Balák vyložil široce - těžil i ve více než 50 let starém nepoužívaném lomu, který k cestě přiléhal. Jde o ten samý, který se nyní pokouší rozšířit oficiální cestou.

Podle policistů Balák bezpečně věděl, že porušuje zákon, a přesto dál těžil. "Činil to s vědomím, že Lesní správa Lány nemá a v dohledné době ani nezíská pro tuto činnost potřebné těžební povolení," napsala státní zástupkyně Dana Sotoláková do obžaloby, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Skálu odstřeloval pár metrů od ochranného pásma vodní nádrže Klíčava, která je zásobárnou pitné vody pro více než 100 tisíc lidí. Hradu proto hrozí až pětimilionová pokuta. Báňská správa ale vyčkává až na pravomocný rozsudek o prodeji kamene.

Na ten se březnová milost od prezidenta nevztahuje. Protože tento Balákův případ není pravomocně ukončený, Zeman ji ani nemůže udělit, aniž by ji spolupodepsal premiér Petr Fiala. U milosti zahlazující postih za manipulace stamilionové zakázky si prezident dle zákona vystačil se svým podpisem.

Vydělení kauzy z vyšetřování stamilionových manipulací

Na začátku kauzy nelegálního prodeje kamene byla zakázka na zpevnění břehů nádrže Klíčava. Právě za její manipulaci dostal Balák tři roky vězení, které mu Zeman odpustil. Během první fáze tendru bylo podle Baláka nutné vytěžit a zpracovat přes 40 tisíc tun kamene. Zadal to firmě Energie - stavební a báňská, jež zajišťovala celou zakázku. Balák s ní dříve spolupracoval jako soukromník. Stejná společnost zároveň sponzorovala i strakonický ženský basketbalový klub, kterému šéfoval.

Jádro obžaloby spočívá v tom, že prodejem kamene připravil šéf obory svoji organizaci o peníze. Nejprve lesní správa zaplatila Energii za vytěžení a zpracování kamene 2,9 milionu korun. Více než třetinu kamene, 18 tisíc tun, prodal Balák právě Energii. Za metr krychlový si řekl 50 korun. Vycházel z nacenění soukromého znalce Martina Teyschla, známého vedoucího prezidentské kanceláře Mynáře z Osvětiman.

Teyschl cenu stanovil s tím, že Energie kámen také zpracuje. Jenže lesní správa náklady na drcení zeminy uhradila už ve zmíněné zakázce za 2,9 milionu. "V důsledku čehož uvedené náklady fakticky uhradil obviněný Miloš Balák dvakrát," píše státní zástupkyně.

Balákovou povinností podle žalobkyně bylo prodat metr krychlový za tržní cenu 125 korun. Místo 900 tisíc by lesní správa inkasovala 2,25 milionu. Podle státní zástupkyně tak Balák způsobil Hradu škodu nejméně 1 350 000 korun.

Tomu se Balák brání. "Žádná škoda Lesní správě Lány nevznikla. Činnost naopak měla výnos několik milionů korun," uvedl. Hrad se o náhradu škody nepřihlásil, šanci má už jen v civilním řízení po ukončení soudu.

Šéf obory je nyní obžalovaný z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle státní zástupkyně se prodejem kamene pod cenou provinil proti tomu, aby s majetkem státu nakládal "účelně a hospodárně k plnění funkcí státu". Současně se zprotivil úkolu postupovat "s odbornou péčí a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou a zneužitím".

S Balákem obvinili i jeho známého, z Lán mu tekly miliony K manipulacím s kamenem z Lán měl podle policistů Balák dva komplice. Trhací práce zajišťoval jeho známý Michal Krejčík, který vystupoval za firmu Piratex Trading s neznámým majitelem a neexistujícím sídlem. Do té v letech 2017 a 2018 "odteklo" z Lán minimálně 12 milionů korun ze zmanipulované zakázky, za níž je Balák dnes odsouzen. Piratex Trading v oboře dostávala od Baláka i další zakázky.

Druhým spolupracovníkem byl manažer firmy Energie - stavební a báňská Libor Tkadlec. Ten je dnes společně s Balákem pravomocně odsouzený za manipulaci zakázky na zpevnění břehů vodní nádrže, na níž Energie část vytěženého kamene použila.

Policisté původně začali stíhat celou trojici za zpronevěru. Ti se ale ohradili a policie čin překvalifikovala na porušení povinnosti při správě cizího majetku. Toho se ale ze zákona mohl dopustit jen šéf Lán.

Rok vězení, pokuta a zákaz činnosti

V případě, že soud uzná Baláka vinným, hrozí mu šest měsíců až pět let za mřížemi. Žalobkyně Sotoláková podle zjištění Aktuálně.cz žádá více než jeden rok. "Nepodmíněný trest odnětí svobody v dolní polovině zákonné sazby se zařazením do věznice s ostrahou," uvedla do obžaloby. Nejvýš tak podle ní Balák zasluhuje dva roky a devět měsíců. Na stejnou dobu mu chce zakázat i vedení obchodních společností, navíc by měl zaplatit pokutu 200 tisíc korun.

Obžalobu však Sotoláková psala v době, kdy byl Balák nepravomocně odsouzený ke třem letům vězení za manipulaci zakázky na zpevnění klíčavské nádrže. Pokud by ho soud uznal vinným za prodej kamene pod cenou, vyměřil by mu souhrnný trest zahrnující i rozsudek z první kauzy.

"Situace se však změnila s ohledem na udělení milosti prezidentem republiky, původní návrh na uložení trestu tak může doznat změn," sdělil Aktuálně.cz soudce Ivo Poštolka, který případ nelegálního prodeje kamene vyřizuje.

Konečnou představu o trestu přednese žalobkyně Sotoláková až ve chvíli, kdy bude hlavní líčení po projednání všech důkazů vrcholit. "Váš dotaz týkající se možné úpravy navrhovaného druhu trestu a jeho výměry nemohu nyní zodpovědět," napsala Aktuálně.cz. Po prezidentské milosti ale musí soud při zvažování případného trestu pohlížet na Baláka jako na netrestaného.