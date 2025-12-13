Odchod ze SOCDEM po zvolení Nedvěda ohlásil exministr Jan Chvojka

Po zvolení Jiřího Nedvěda předsedou strany opouští SOCDEM exministr vlády Bohuslava Sobotky Jan Chvojka. Dělat stejné chyby dokola není známka politického umu, napsal na Facebook s tím, že v takové společnosti nechce být.
V sociální demokracii byl téměř 20 let, napsal bývalý ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.
Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity sociální demokracii ujel vlak a nečeká ji žádné oživení.
"Její voliče i témata dávno přebrali jiní a po neúspěchu projektu Stačilo! platí to samé i pro komunisty. I obsah pojmů levice či pravice se mění či vyprázdňuje, politická scéna se formuje dle jiných parametrů, nicméně ještě pro ně neexistují ustálené pojmy," napsal Mlejnek
Řady sociálních demokratů se v létě ztenčily potom, co SOCDEM oznámila volební spolupráci s komunisty a hnutím Stačilo! Část straníků odešla už po loňském sjezdu, na kterém vedení strany převzala Jana Maláčová.
Ta v reakci na volební prohru Stačilo! v říjnovém hlasování o složení Sněmovny skončila ve vedení. Očekává se, že kvůli nesouhlasu s pokračováním Nedvěda v čele strany složí členství v SOCDEM další lidé.
Dosud SOCDEM opustili mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda.
Nedvěd po zvolení uvedl, že si nepřeje další spolupráci se Stačilo!, naopak se podle něj díky problémům komunistů sociálním demokratům otevírá prostor na levici.
