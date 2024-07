Obžaloba: Dozorci na Ruzyni odvedli vězně do místnosti bez kamer, pak ho zmlátili

Čtyři příslušníci Vězeňské služby se podle zjištění Aktuálně.cz zodpovídají z nepřípustného chování vůči odsouzenému. Státní zástupce obžaloval dozorce z ruzyňské věznice kvůli tomu, že vězně vydírali a potom ho zbili. Redakce má obžalobu k dispozici. Vedení káznice nechce říct, zda jsou její příslušníci kvůli incidentu postaveni mimo službu. Podobné selhání není obvyklé.

Netrvalo to ani pět minut, ale i tak na tuto chvíli jeden z ruzyňských vězňů nejspíš nikdy nezapomene. Bylo 8. září 2022 dvě minuty před tři čtvrtě na dvanáct. Praporčíci Lukáš B. a Tomáš O. přišli za odsouzeným do cely, odkud ho odvedli do kulturní místnosti. V prostoru jako jednom z mála nebyly bezpečnostní kamery.

Praporčíci chtěli vězně donutit, aby podepsal přiznání ke kázeňskému přestupku. Podle nich byl vulgární na jejich kolegyni. Kdyby se mu takové provinění prokázalo, zkomplikovalo by mu to šanci na podmíněné propuštění. Když vězeň trval na nevině, dozorci proti němu použili hrubou sílu. Další dva dozorci incidentu přihlíželi.

Takto v základních rysech popsal kauzu žalobce z Městského státního zastupitelství v Praze Radek Klvaňa, který čtveřici z oddělení vězeňské stráže letos na jaře obžaloval. Dvěma hlavním aktérům hrozí v krajním případě pět let vězení, stejná sazba platí i pro dva přihlížející dozorce.

Tři rány do žeber, dvě do obličeje

"Praporčík (Lukáš B.) na něj vulgárně křičel 'Takhle se chová k ženský, ty buzerante?' a podal mu záznam o kázeňském přestupku, aby ho s omluvou podepsal, což poškozený (vězeň) odmítl, načež mu praporčík B. pohrozil násilím, pokud tak neučiní, a opětovně ho vyzval k podpisu a omluvě," stojí v obžalobě.

Když odsouzený opět odmítl, dozorci Lukáš B. a Tomáš O. splnili výhrůžky. Jeden ho chytil zezadu za ruce, druhý ho začal bít. "Třikrát ho udeřil pěstí do levého podžebří a nejméně dvakrát do obličeje, čímž mu způsobil krevní podlitinu pod pravým okem projevující se několikadenní bolestivostí a zhoršením vidění," popisuje žalobce.

Protože se vězeň bál dalšího výprasku, přiznání k údajně nevhodnému chování vůči dozorkyni podepsal. Lukáš B. a Tomáš O. tím podle obžaloby porušili zákon o Vězeňské službě, stejně jako kodex profesní etiky. Předpisy zavazují dozorce chovat se profesionálně a svědomitě.

"Ve vztahu ke všem osobám jsou povinni ctít lidskou důstojnost, zákonnost všech postupů včetně principu rovného zacházení, respektovat a chránit lidská práva," popsal jejich povinnosti žalobce. Z pohledu trestního práva se podle něj provinili zneužitím pravomoci úřední osoby a vydíráním.

Dva dozorci podle žalobce násilí přihlíželi

Od první chvíle, kdy si Lukáš B. a Tomáš O. pro odsouzeného došli, incidentu asistovali podpraporčíci Jan Š. a Štěpánka R. Právě s ní měl vězeň jednat nevhodně. Když ho pak hlavní aktéři podle státního zástupce vydírali a tloukli v místnosti bez kamer, podpraporčíci jen přihlíželi.

"Celé jednání od počátku z bezprostřední blízkosti sledovali a nezakročili, ani nepřijali jiné opatření, aby odstranili porušení pořádku spočívající v ohrožení bezpečnosti v prostorách Vězeňské služby, navíc obviněný (Jan Š.) se napadení poškozeného (vězně) smál," píše státní zástupce.

Podpraporčíci se provinili vůči stejným profesním předpisům, čímž se podle žalobce také dopustili zneužití pravomoci úřední osoby. V jejich případě však provinění spočívá v tom, že nesplnili povinnost a nezabránili bití vězně. Lukáš B. a Tomáš O. násilím pravomoc zneužili přímo.

Vedení věznice mlčí

Čtveřice dozorců se z obžaloby zodpovídá před Obvodním soudem pro Prahu 6, hlavní líčení pokračuje v druhé půli července. Příslušníky bezpečnostních sborů při takto vážném podezření z úmyslného deliktu nadřízení obvykle do vyřešení kauzy postaví mimo službu. Zda se tak stalo v tomto případě, není jasné.

"V této věci nemohu v současné chvíli poskytnout bližší informace, jelikož probíhá dokazování (u soudu - pozn. red.) a je zde i předpoklad presumpce neviny," sdělila mluvčí ruzyňské věznice Jana Kozáková. Káznici od února 2022 velí plukovník Zbyněk Trepeš, který tam coby inspektor dozorčí služby nastoupil už před čtrnácti lety.

Incident rozkryla a dozorce navrhla obžalovat Generální inspekce bezpečnostních sborů, která se zabývá trestnou činností policistů, celníků a právě příslušníků Vězeňské služby. Podle dostupných údajů inspekce není podobné selhání dozorců obvyklé.

"V roce 2022 jsme celkem v šesti případech předložili státnímu zástupci návrh na podání obžaloby, a to v souvislosti se zneužitím pravomoci úřední osoby, ze kterého byli podezřelí příslušníci Vězeňské služby," sdělila mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.