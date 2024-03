Nahlas sténal a chroptěl, pak zmlkl. Po zakleknutí policií zemřel pacient v Bohnicích

Tragédií podle zjištění Aktuálně.cz skončil veřejnosti dosud neznámý zásah policie v Psychiatrické nemocnici Bohnice v Praze. Zemřel tam agresivní pacient, kterého přijeli zpacifikovat dva policisté. Jeden z nich muže na několik minut zaklekl. Státní zástupce oba příslušníky obžaloval. V případě uznání viny jim hrozí až šest let za mřížemi. Oba navzdory zvyklostem zůstávají ve službě.

Podpraporčík Jan Martínek a nadstrážmistr Tomáš Řepík slouží u pražské pohotovostní motorizované jednotky. Útvar má základnu v Ďáblicích. Jeho příslušníci jsou zpravidla první, kteří vyjíždí po tísňovém volání k incidentům. Oba mají bohatou zkušenost při zajišťování násilných podezřelých.

Loni v úterý 7. února je kolem desáté hodiny večer poslal operační důstojník do Psychiatrické nemocnice Bohnice, jde o největší zařízení svého druhu v zemi. Zdravotnický personál si tam nedokázal poradit s agresivním pacientem, který ohrožoval ostatní. Situaci komplikovala jeho silná nadváha.

Martínek s Řepíkem nasadili proti pacientovi hrubou sílu. Hmaty, chvaty a údery ho dostali na zem. Použili také elektrický paralyzér. Zpacifikovaný muž po zákroku zemřel. Tomu předcházela nepozornost policistů, kteří po zásahu nezkontrolovali jeho zdravotní stav. Státní zástupce je proto obžaloval.

4 minuty bez reakce

"Jinému z nedbalosti způsobili smrt proto, že porušili důležitou povinnost uloženou jim podle zákona, čímž spáchali usmrcení z nedbalosti," popisuje kvalifikaci možného provinění policistů žalobce Jan Zdražil v obžalobě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Když policisté získali nad pacientem kontrolu, nasadili mu dvoje pouta. Martínek následně vstal a coby velitel hlídky vysílačkou hlásil nadřízeným použití donucovacích prostředků. Řepík mezitím levým kolenem klečel na ležícím muži mezi lopatkami, aby se nemohl hýbat.

"Do té doby se (pacient) projevoval hlasitým intenzivním sténáním a chroptěním, avšak situace se náhle změnila a poškozený se přestal úplně projevovat a jakkoli hýbat," popisuje obžaloba. Podle ní ani jeden z policistů na obrat v pacientově projevu nereagoval. Martínek dál mluvil do vysílačky, Řepík dál klečel. Celkem čtyři minuty.

Martínek do ústředí paradoxně hlásil, že zákrok se obešel bez zranění muže. Přitom si jeho kondici neověřil. "A to i přes skutečnost, že následně zjistil, že se na místě zákroku nachází krevní skvrny jemu neznámého původu," stojí dále v obžalobě. Zdravotníci do jednání policistů nevstupovali.

Pacient zemřel kvůli udušení

Z pohledu žalobce policisté selhali. Jakmile pacient přestal díky jejich zákroku představovat riziko, měli postupovat jinak. "Měl být uveden do polohy, ve které by bylo možno sledovat jeho zdravotní stav, zejména jeho reakci na případnou komunikaci, projevy dechové nedostatečnosti, krvácení či jakékoliv poruchy vědomí," píše.

Státní zástupce od Martínka s Řepíkem tím spíše očekával obezřetný přístup, protože muž byl zjevně obézní. Navíc vzhledem k předchozímu chování mohl být pod vlivem omamných látek. Taková kombinace u lidí zajištěných hrubou policejní silou vede podle žalobce k vyššímu riziku zdravotních komplikací.

Pacient zemřel pět minut po půl dvanácté kvůli udušení. Žalobce se nad postupem příslušníků pozastavil o to víc, protože slouží u jednotky s "vysokou četností zákroků spojených s použitím donucovacích prostředků". Oba museli vědět, jakou hrozbu představuje pro zdraví muže klečení na něm, píše žalobce.

Policisté jsou stále ve službě

Obvodní soud pro Prahu 8 se kauzou zabývá od letošního ledna, hlavní líčení pokračuje v květnu. Policisty obžalované v přímé souvislosti s výkonem práce nadřízený obvykle do uzavření kauzy postaví mimo službu. V tomto případě se tak však nestalo.

"Služební funkcionář se po zvážení všech skutečností a okolností rozhodl policisty ponechat ve výkonu služby. Ve věci nejde o podezření ze spáchání úmyslného trestného činu," říká mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Ponechání příslušníků ve službě prý neohrožuje zájem policie ani projednání případu u soudu.

Podle vyjádření bohnické nemocnice tam policie zasahuje vzácně. Vedení ji volá v případě ohrožení personálu, když běžné metody zklidnění pacientů selžou. "Nemáme informace, že by v posledních letech byl podobný incident zaznamenán. Jednalo se o výjimečný případ," řekla Aktuálně.cz mluvčí zařízení Alžběta Remrová ke smrti pacienta po zásahu příslušníků.

Jak často pražská policie vyjíždí k agresivním pacientům, není jasné. Takové statistiky si nevede. "Nicméně můžeme uvést, že téměř každý den poskytujeme součinnost zdravotníkům, kteří požádají policii. Jedná se jak o součinnost záchranné službě, tak ve zdravotnických zařízeních. Výjimkou není několik výjezdů denně," uvádí mluvčí Kropáčová.