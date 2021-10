Obrazem: Pražská zoo slaví 90 let, od snu nadšeného profesora až k Údolí slonů

Držitelé časových kuponů na pražskou MHD si mohou od pondělí na patnáct minut zdarma vypůjčit sdílená kola společností Rekola a Nextbike. Informovali o tom zástupci magistrátu, poskytovatelů a organizace Ropid, která se stará o pražskou veřejnou dopravu. Zkušební provoz potrvá do začátku příštího roku, poté ho město vyhodnotí a případně vypíše tendr na trvalého provozovatele.

Kolo si mohou až čtyřikrát denně půjčit držitelé všech časových kuponů, musí však používat mobilní aplikaci Lítačka, s pomocí které se výpůjčka provádí. "Chceme tím zejména vylepšit a zefektivnit dopravu občanů na poslední míli nebo poslední stovky metrů od stanice metra nebo zastávky tramvaje," řekl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Město provozovatelům za každou výpůjčku zaplatí 12 korun, na zkušební projekt podle dřívějšího rozhodnutí radních vyčlenilo 2,4 milionu korun. Po jejich vyčerpání provoz vyhodnotí a připraví trvalé řešení. "Očekávám, že někdy v příštím roce by se soutěžili provozovatelé bikesharingu, kteří by byli do systému MHD trvale zapojeni," uvedl náměstek.