"Je to na odstěhování, bláznivý projekt." Plán nové ranveje vadí ekologům i starostům

Plán na rozšíření Letiště Václava Havla o novou ranvej je znovu na stole. Středočeský kraj po dřívějších soudních tahanicích zahájil územní řízení o stavbě. Proti té ale protestují okolní obce, městské části i ekologové. Obávají se dalšího zhoršení už tak silného hluku i zvýšení emisí. Podle letiště ale otevření nové dráhy povede k pravému opaku.

Nebušice jsou sice součástí Prahy, spíše než velkoměsto ale připomínají větší vesnici. Až na jednu věc. Ohromné burácení, které se každých pár minut ozve směrem ze severu. Zdroj hluku je jasný. Přelétávají tudy letadla, která míří na Letiště Václava Havla. To je odtud vzdálené vzdušnou čarou tři kilometry.

Návštěvníka může tato zvuková kulisa překvapit, místní jsou na ni zvyklí. Jenže je možné, že už v příštích letech se hluk ještě zvýší. Středočeský krajský úřad koncem září vyhlásil územní řízení pro stavbu nové ranveje. Měla by nahradit stávající vedlejší dráhu.

Stavbu označuje vedení letiště za stěžejní projekt nutný pro další rozvoj, počet odbavených cestujících se má v příštím roce vrátit na úroveň před covidem. Pokud projekt projde, zvýší se limit přepravených cestujících z 15 milionů na více než 21 milionů ročně. Ranvej navíc bude o kilometr a půl blíže centru Prahy než ta současná a dráha letu se značně přiblíží Nebušicím.

Podle zástupců letiště stavba přispěje k ekonomickému rozvoji Prahy i celého Česka a pomoct ke zvýšení hrubého domácího produktu i příspěvků do veřejných rozpočtů. "Nezanedbatelný je také její přínos v oblasti zaměstnanosti, což by se nejvíce mělo dotknout Středočeského kraje a hlavního města," stojí na stránkách letiště. Bez další dráhy navíc letiště už nebude schopné uspokojit poptávku po letecké dopravě do Prahy.

Místní, představitelé okolních městských částí a obcí i aktivisté ale kroutí hlavou. "Další ranvej? Tak to je špatná, špatná zpráva," říká obyvatelka, která se představuje jako Garnier. Původem je z Francie, v Nebušicích žije 17 let.

"Už teď je tu hluk a bude to ještě blíže. Rozhodně se nám to nelíbí," potvrzuje seniorka Hana, která čeká na autobus, zatímco nad její hlavou přelétá letadlo z italského Milána.

Soudní tahanice

O stavbě nové dráhy se uvažuje od vybudování hlavní ranveje v 60. letech. Konkrétnější obrysy nabral projekt v roce 2011, kdy získalo letiště kladný posudek EIA od ministerstva životního prostředí. Projekt splnil více než 70 podmínek, a to včetně noční uzávěry letiště mezi půlnocí a půl šestou.

Jenže už v roce 2004 se občané pražských městských částí Nebušice a Přední Kopanina v referendech jasně vyslovili proti dráze, stejně rozhodli v roce 2018 i v Suchdole. Naopak zastupitelé Prahy v prosinci 2020 záměr odsouhlasili.

Jenže menší kus dráhy má ležet i na území Středočeského kraje. A tam projekt narazil na větší problémy. V roce 2019 podalo letiště žádost o zahájení územního řízení na městský úřad v Černošicích. V červnu následujícího roku ale novou dráhu vymazal krajský soud ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - na stížnost Nebušic a Suchdola. Začátkem roku 2023 Nejvyšší správní soud toto rozhodnutí zvrátil. A počátkem října kraj zahájil územní řízení k nové dráze.

Jenže starostové jsou připravení bránit se dál. "S tímto bláznivým projektem nesouhlasíme. Vedení městské části bude dělat vše pro to, aby tady nebylo vyhlašováno takzvané chráněné hlukové pásmo. To je pásmo, kde jsou chráněna letadla a ne lidé a kde není třeba dodržovat hygienické limity. Připomínky jsme podali a uvidíme, jak se s tím stavební úřad vypořádá," řekl Aktuálně.cz starosta Suchdola Petr Hejl (STAN).

Upozornil, že stejně jako v případě Nebušic by se k Suchdolu měla letadla značně přiblížit. "Pro nás je to na odstěhování. Je to výrazné zhoršení podmínek pro život. Lidé si budou muset nechat zaizolovat okna. Navíc jsme zahradní město, půl roku žijeme venku. Znehodnocení prostředí je totální," míní.

Na kraj podaly námitky i Nebušice, potvrdil starosta Viktor Komárek (STAN). Dříve proti návrhu vystupovala také pražská zoo, Akademie věd nebo Česká zemědělská univerzita, která sídlí právě v Suchdole.

Ranvej životní prostředí zlepší, tvrdí letiště

Starostové mají za zády i ekologické aktivisty. "Hlukem nad hygienickými limity bude zatíženo 20 tisíc lidí. A dalších 20 tisíc lidí nadměrným hlukem z vyvolané dopravy. Bude je to budit ze spaní, zvyšuje to riziko kardiovaskulárních onemocnění," popisuje Anna Vinklárková z organizace Arnika, architektka se specializací na územní plánování.

I ta poslala kraji námitky. Podle aktivistů odporuje stavba nové dráhy také klimatickému plánu Prahy, protože se rázně zvýší podíl letadel na celkové produkci skleníkových plynů v hlavním městě. "Velký podíl tvoří lety na krátké vzdálenosti, které by se daly nahradit železniční dopravou. Kdyby se daly miliardy z veřejných peněz na železnici, je to nesrovnatelně udržitelnější," dodává Vinklárková. Upozorňují také, že další lety mohou ještě zhoršit problém s overturismem, tedy přetížení turistickým ruchem.

Aktivisté navíc považují za nezákonné prodloužení kladného stanoviska EIA z roku 2011. To úřady udělaly už dvakrát, naposledy loni. Oproti původnímu stavu se ale podle aktivistů změnily jak posuzované vnější podmínky, tedy zatížení oblasti hlukem nebo kvalita ovzduší, tak samotný záměr. Dráha se například oproti původnímu projektu o několik stovek metrů zkrátila.

Jak kraj námitky posoudí, zatím není jasné. "Vypořádání námitek bude součástí rozhodnutí, které teprve připravujeme a které bude hotové v závěru tohoto roku. Před vydáním rozhodnutí nemůžeme věc jakkoliv komentovat," uvedl mluvčí krajského úřadu Josef Holek.

Letiště veškerým výtkám oponuje. Podle jeho vedení se naopak životní prostředí v okolí zlepší. Připomíná, že vlivem noční uzávěry se sníží hlukové zatížení. "Jednou z podmínek souhlasného stanoviska EIA je i to, že konečný rozsah nového ochranného hlukového pásma s paralelní drahou nebude větší než rozsah toho stávajícího. V konečném důsledku tedy hlukové zatížení nesmí být větší," uvádí mluvčí Denisa Hejtmánková. "Nespornou výhodou záměru je zrušení vedlejší dráhy, čímž dojde k úplné eliminaci letů nad hustě obydlenými částmi Prahy a Kladenska," dodává.

Uznává, že s rostoucí poptávkou může vzrůst podíl letecké dopravy na globálních emisích. Letecký sektor ale podle ní zavádí opatření k jejich snížení. "Nové typy letadel jsou úspornější, od 60. let se spotřeba paliva snížila asi z 10 litrů na osobu a 100 km na současných 2,6 až 3 litry," uvádí mluvčí s tím, že do roku 2030 chce být letiště klimaticky neutrální.

